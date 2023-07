Pobre, adicto y con problemas de ansiedad: la descripción de hizo un conocido sobre el canadiense que agredió a un policía en El Dorado

En la mañana del 11 de julio un hombre de nacionalidad canadiense atacó a un uniformado de la Policía en el aeropuerto El Dorado. Intentó quitarse el arma. Twitter

Siguen conociéndose más detalles sobre Vince-Tong Sozio, el ciudadano canadiense que, tras haber llegado a Colombia el pasado martes 4 de julio, agredió a un agente de Policía en el aeropuerto internacional El Dorado, una semana después.

De acuerdo con las autoridades, la golpiza tuvo lugar luego de que el extranjero intentara arrebatarle el arma de dotación a un uniformado, identificado como el agente Jhon Fabio Largacha Moreno.

“Una vez verificado el antes del hecho, se evidencia que este sujeto se abalanza sobre el uniformado, puntualmente para quitarle su armamento de dotación oficial”, explicó el teniente coronel Octavio Augusto Gil González, comandante de la estación de policía del aeropuerto.

Vince-Tong llegó de Ciudad de Panamá, sin boleto de regreso, para buscar ayuda y enfrentar sus adicciones. Sin embargo, este no sería su único problema al llegar a territorio colombiano; ya que, además de perder su maleta, parecía desorientado y contaba con muy poco dinero.

Al verlo desesperado, por no encontrar su supuesto equipaje, un ciudadano que viajaba con él en el mismo avión decidió ayudarlo y se mantuvieron en contacto durante toda la semana. Cercanía que le habría permitido realizar una descripción detallada de quién era, para el matutino de Arriba Bogotá: “Cuando llegó a Colombia nos pidió ayuda porque no le llegó una maleta. Nosotros lo llevamos a la oficina de equipaje y la maleta no apareció”.

Resignado, decidió dirigirse a su hospedaje en el barrio 20 de julio, pero sin conocer el idioma o la ciudad intercambiaron números: “Él no hablaba español y me pidió el número (de teléfono) para que lo pudiera ayudar, para que pudiera asesorarlo o hacerle recomendaciones”.

Entre charlas, notó que la pasaba mal por no tener dinero: “no es un extranjero pudiente. Perdió su maleta, entonces no tiene ropa para usar, y manifiesta también que tiene problemas con sustancias, drogas. Mentalmente no se le nota bien. Él a veces dice incoherencias”.

“Venía buscando ayuda de algún terapeuta, algún psiquiatra que lo pudiera ayudar con sus adicciones” y, según le comentó a quien decidió ayudarlo, saldría del país el domingo 9, pero no logró abordar, supuestamente, por su mascota. Dos días más tarde, pasó lo que ya todos conocemos.

En una audiencia virtual “quedó libre” el canadiense que golpeó al policía

La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo el miércoles 12 de julio de 2023. El ciudadano extranjero compadeció ante una jueza de control de garantías a través de una diligencia virtual, en la que contó con el acompañamiento de un traductor oficial que le explicó paso por paso lo que sucedía.

Inicialmente, el sujeto identificado como Vince-Tong Sozio indicó que él firmó los documentos relacionados con su captura en condiciones de salud complicadas, pues, según explicó, llevaba cuatro días sin comer ni tomar líquidos.

El agresor expresó que los documentos estaban redactados en español, razón por la cual no entendía lo que decían. Así mismo, la defensa del acusado indicó que el procedimiento en el que se concretó la captura no fue el adecuado, debido a que las autoridades hicieron uso de “fuerza excesiva”, además de que no se contaba con un traductor oficial en aquel momento.

La jueza desmintió la versión de la defensa del acusado sobre un presunto “maltrato” y procedió con la imputación de los cargos, en la que se le señaló por el delito de agresión contra un servidor público.

Pese a los videos y demás material probatorio en su contra, decidió no aceptar cargos. Y, de otro lado, la Fiscalía no solicitó la medida cautelar, pudiendo solicitar una pena de hasta 13 años. Así que el extranjero quedó en manos de Migración Colombia y, probablemente, su sanción se reduzca a ser expulsado del país cuanto antes.