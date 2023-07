Camilo Sánchez, presentador de Fucks News, habló las adicciones a las que estuvo expuesto desde muy joven

Camilo Sánchez se ha vuelto famoso en redes sociales en los últimos años por su "pesado humor negro" en el espacio digital Fucks News. / Imagen @dejemequieto

El comediante Camilo Sánchez que ha sido reconocido nacionalmente por su destacada participación en el espacio digital Fucks News, ha abierto su corazón en una reciente entrevista, revelando varios de los obstáculos que enfrentó en el pasado y en su camino a la fama.

Antes de alcanzar el reconocimiento que tiene hoy en día gracias a su exitoso programa de comedia, la vida de Camilo Sánchez no era tan colorida como pareciera en la actualidad. Se encontraba en una encrucijada, luchando por encontrar trabajo, ya que nadie parecía dispuesto a brindarle una oportunidad y tampoco recibía el apoyo necesario para desarrollar su talento actoral debido a su condición física.

En medio de esta desafiante etapa, que duró aproximadamente dos años, el comediante confesó en entrevista con el actor Santiago Alarcón que encontró “consuelo” en el juego y las drogas:

“Sentía que no servía para nada. Durante ese tiempo, me volví adicto al juego, apostaba en el casino, en peleas de animales. Era mi escape, el único lugar donde me sentía victorioso, a pesar de las pérdidas. Sin embargo, me estaba sumergiendo en malos caminos. Tenía un amigo que se dedicaba a la venta de drogas y quería que me uniera a él, sabiendo que estaba pasando por dificultades económicas. En más de una ocasión, me vi tentado”.

Camilo Sánchez y Camilo Pardo 'el Mago', comediantes colombianos. / Imagen @camilopmagia

De hecho, su cercanía con este mundo peligroso llevó a Camilo a acompañar a su amigo en la entrega de mercancías ilegales, recibiendo a cambio dinero. Sin embargo, el comediante se dio cuenta de que ese no era el camino que deseaba para su vida.

En su confesión, Camilo Sánchez también reveló que no solo se sintió tentado a vender drogas, sino que también cayó en el consumo de sustancias, especialmente cocaína y marihuana, a pesar de los efectos adversos que experimentaba debido a su síndrome de Tourette.

La vida de Camilo Sánchez dio un giro positivo, pues encontró su verdadero refugio en la comedia. Fue entonces cuando descubrió su pasión por hacer reír a las personas y decidió perseguir ese sueño con determinación y valentía. Desde ese momento, su vida comenzó a cambiar de manera radical, dejando atrás las malas experiencias del pasado y abrazando un futuro lleno de polémicas risas y éxitos que paulatinamente se vienen materializando.

El día que Camilo Sánchez manifestó sentirse decepcionado de Gustavo Petro

Camilo Sánchez, no solo es recordado por haber ganado uno de los programas de Sábados felices, este también se ha convertido en una gran figura digital por ser uno de los presentadores del “noticiero” Fucks News, espacio donde junto a Camilo Pardo (otro comediante) fueron creciendo digitalmente gracias a su activismo político a favor de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia.

Constantemente los humoristas por este espacio digital manifestaron estar de acuerdo con la mayoría de las propuestas que realizó en campaña electoral el actual presidente de Colombia. Sin embargo, algunas de estas no se han materializado, y por lo contrario, se ha podido ver en este gobierno algunas gestiones no acordes a lo prometido.

La actual gestión del mandatario colombiano viene motivando las distintas reacciones de quienes lo apoyaron en su campaña camino a la presidencia de Colombia. / Video @kamikazechuck

Por esto, el bogotano manifestó su decepción-desilusión en un espacio digital de TikTok donde lo invitaron para realizarle varias preguntas sobre su polémico rol como humorista (ha sido demandado por algunos comentarios) y para recoger su opinión respecto a la gestión de Gustavo Petro.

“¿Qué opina de la gestión de Gustavo Petro?”, le consultaron a Sánchez, a lo que contestó: “Es un despecho, yo siento. Es como una tusa, como por qué pasan estas cosas. O sea, porqué si de verdad le habíamos puesto fe, es que sí, nos vendió un cuento y nos decepcionó (Gustavo Petro). Como una novia, así como cuando le venden un cuento y le dicen voy a cambiar o algo así (...) eso, yo voy a ser el cambio”, se sinceró el comediante.