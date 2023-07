Andrea Valdiri tiene más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. / Imagen @andreavaldirisos

Andrea Valdiri, la reconocida influenciadora y empresaria colombiana, volvió a ser noticia en país después de que apareciera en sus redes sociales revelando la cirugía a la que se sometió recientemente, además de mostrar los resultados, sin tapujos, de cómo quedaron sus senos después de la intervención quirúrgica.

Te puede interesar: Yina Calderón aseguró que el nuevo reto de Andrea Valdiri es un engaño: “Una empresa les paga por promocionarlo”

El revuelo de los seguidores comenzó después de que la mujer tomara la decisión de practicarse una reducción mamaria, argumentando que el tamaño de sus senos no garantizaban su bienestar físico y emocional.

Valdiri, a quien se le ha visto en las últimas semanas enfocada en su proyecto digital a través de sus redes sociales, donde comparte tips y recetas para mantener una vida saludable, además de promover la pérdida de peso y la figura corporal, explicó a sus seguidores que sus senos crecieron de manera desproporcionada y que ningún tratamiento no quirúrgico lograría reducirlo, por lo que se sentía incómoda con ella misma.

Te puede interesar: Yina Calderón respondió a Andrea Valdiri: “Uno debe cambiar por uno, no porque la otra me atacó”

“Los senos me crecieron muchísimo, una vaina espantosa porque yo decía ‘¿Por qué me pesan?’. Me doblaba mucho, no me sentía con el cuerpo que yo quería realmente”, indicó Valdiri a través de un video compartido en las historias de su Instagram. En otro momento, la influenciadora colombiana profundizó en sus razones para ingresar a una sala de cirugía.

Andrea Valdiri mostró los senos y explicó por qué decidió operárselos: No me sentía con el cuerpo que realmente deseaba. Instagram @chismedelbueno7

“Me operé, me sometí a una reducción de senos, porque quiero iniciar un cambio en mi cuerpo, y no se trata solo de la cirugía, sino también del compromiso personal con el entrenamiento y la alimentación adecuada”, expresó Valdiri.

Te puede interesar: Epa Colombia aseguró que Yina Calderón tiene envidia de Andrea Valdiri

La colombiana profundizó en los hábitos alimenticios para mantener la figura realmente deseada. Incluso, Valdiri señaló que no solo se trata de someterse a intervenciones quirúrgicas para quedar como una “barbie”, porque finalmente los resultados se verán afectados si no se lleva una dieta balanceada.

La polémica publicación de la influenciadora no fue pasada por alto y pronto los internautas reaccionaron a los cambios de la colombiana. Muchos de sus fieles seguidores apoyaron la decisión de la mujer, por tratarse de una intervención que podría beneficiar su salud, mientras que otros no dudaron en criticarla y cuestionarla por gastar dinero de forma innecesaria, con tal de encontrar una supuesta perfección física.

Y es que muchos internautas no tuvieron reparo en afirmar que la decisión de la influenciadora se debía a los comentarios que en su momento hizo la polémica Dj de guaracha, Yina Calderón, quien afirmó que un video que Valdiri estaba con unos kilitos de más. Después de las declaraciones, Andrea informó a sus seguidores que iba a tomar medidas drásticas para moldear su cuerpo, que incluyó una fuerte rutina de entrenamiento

En días pasados Valdiri también fue noticia porque entre sus anuncios, ratificó a sus seguidores que había conseguido bajar unos 10 kilos en apenas 30 días. “Quiero verme como tú, cuando sea grande”, “machi, yo no me veo así cuando lavo platos”, “como mi marido me quiere ver haciendo oficio jajajja”, “diva siempre”, “como quisiera verme haciendo aseo”, “esa es ella 😍❤️”, “la última foto es mi fav”, “muy hermosa mujer, “No puedo con ella🔥 es perfecta nunca cambies 😍”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Andrea Valdiri se ha visto implicada en recientes escándalos en redes sociales, entre los que destacan la famosa prueba de paternidad que involucra a su hija menor y al reconocido Lowe León, luego de que en las plataformas digitales se hablara que la niña sería hija del influenciador Felipe Saruma, producto de una infidelidad, y no de quien fue su esposo por algún tiempo. Además, también se ha visto envuelta en polémicas como la que generó cuando ofertó entradas virtuales para presenciar una liposucción que se iba a practicar hace varios meses.