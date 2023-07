Hombre que atacó a mujer por haberlo “cerrado” en una vía de Cali se defendió: “Puso en riesgo mi vida”

Hombre agredió a una mujer en una vía de Cali. Video: Twitter @Dranguet

El video de un hombre que atacó a una mujer en una vía de Cali fue publicado por el secretario de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet. “Le pedimos a todos los caleños ayudarnos a identificar este ciudadano. En Cali, este tipo de actos de intolerancia no se pueden seguir presentando. Este caso ya se encuentra en manos de la @FiscaliaCali y se adelantarán las investigaciones pertinentes”, señaló el funcionario en Twitter.

Te puede interesar: Habitante de la calle fue agredido y abandonado en Valledupar

De acuerdo con el video que circula en redes, el hombre se bajó de su carro ofuscado porque la mujer lo había “cerrado”. Ella estaba grabando el altercado con el sujeto en cuestión, a quien se le vio presuntamente golpeando a la mujer, provocando que su teléfono se cayera.

Ante la ola de rechazo que generó la situación y que fue a parar en manos de funcionarios de la Alcaldía, el hombre dio una entrevista para el medio Entérate Cali, donde se defendió de los comentarios de la gente. “Estoy aquí para dar la cara y para contar la versión completa de todo lo que pasó”, dijo el hombre a manera de introducción.

Te puede interesar: Presunto delincuente murió tras ser apuñalado por una de las personas a las que pretendía robar en Cali

“Primero que todo, quiero decir que este es el típico caso del video que se filtra en redes, o que suben a redes, sin tener en cuenta el contexto de cómo fueron todas las cosas que pasaron”, añadió en el video publicado por el medio.

De acuerdo con su testimonio, fue la mujer quien lo atacó en un primer momento. Aseguró que no se trató de una imprudencia, sino de una acción violenta que efectuó ella en su contra.

Te puede interesar: Evita sanciones hoy en Cali: consulta si puedes circular con tu coche

“Simplemente, quiero decir que la señora me atacó con su vehículo, porque fue un ataque literal, no fue una imprudencia o una equivocación, o un error, no. La señora creía que traía la vía saliendo de la avenida de Los Cerros, área circunvalar y, cuando ve que yo voy por mi carril izquierdo, común y corriente y que no freno, pensando que yo tenía que frenar, cuando ahí no hay ningún “Pare” ni nada, lanza su vehículo y me tira contra el separador. En ese momento yo iba con mi pareja, quien es la que está grabando este video en este momento”, relató el sujeto en la entrevista.

Así las cosas, el hombre fue enfático en decir que lo ocurrido puso en riesgo de una manera “grave” su integridad y la de su pareja. Asimismo, dijo al momento de manejar un carro, no hay distinción de género. “Recordemos que, en la calle, manejando u vehículo, no hacemos diferencia de si somos hombre o mujer. Allí, con un vehículo, manejando a alta velocidad, cualquier persona es un peligro en potencia”, señaló el sujeto.

Luego, explicó los motivos por los cuales reaccionó de la manera en que lo hizo, asegurando que, en un primer momento, desconocía que la persona al volante fuera una mujer.

“Más adelante, cuando yo ya la había pasado, frené y me bajé del vehículo. ¿Por qué lo hice? Porque, en primer lugar, sentí que fue un ataque y, en segundo lugar, no sabía que era una mujer quien venía manejando. Los vidrios del polarizado del carro de ella son unos vidrios supremamente oscuros y no se distingue quién viene manejando el vehículo”, argumentó el hombre para el medio citado.

“Entonces, cuando me bajo, obviamente me bajo muy ofuscado, muy alterado por lo que acababa de pasar y me acerco al vehículo de la persona. Cuando ya veo que es una mujer, obviamente digo lo que le dije en el video”, añadió en su relato.

En esa medida, el sujeto aseguró que no la agredió a ella, sino que su reacción fue quitarle el teléfono con el cual la estaba grabando. “No la insulté (...), no le tiré improperios, no le dije malas palabras, y la señora, fuera de que me acaba de cerrar, fuera de que me acaba de casi hacer accidentar con mi pareja, de que puso en riesgo mi vida, se enoja y me empieza a grabar. Entonces, qué pena, no fue la mejor reacción, obviamente, pero mi reacción fue quitar el teléfono. Esa fue mi reacción en ese momento. Nunca la agredí a ella, no la toqué a ella, el ataque no fue contra ella”, concluyó el hombre en la entrevista con el medio.