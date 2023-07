Con un sensual baile Jhonny Rivera se robó miles de suspiros en entrevista realizada por Esperanza Gómez.

No hay duda alguna que Jhonny Rivera con sus ocurrencias se ha ganado el corazón de varios colombianos amantes y no amantes de su música (género popular). El pereirano es un personaje muy activo en unas redes sociales donde en contadas ocasiones ha hecho sonrojar a más de una fan que se ha aparecido por su finca para robar un poco de su atención, un abrazo o autógrafo.

No obstante, el que recientemente quedó en jaque y sonrojado fue el pereirano, pues la famosa actriz porno Esperanza Gómez, lo achantó en un evento donde la “danza del amor” se hizo presente y delante de cientos de espectadores que quedaron atónitos por los sensuales movimientos de Rivera.

Resulta que Esperanza Gómez y el comediante Luchito humor (que trabaja en una reconocida emisora) se encuentran de gira realizando su show A tirar caja. Cartago en el Valle del Cauca, fue el primer municipio en disfrutar del espectáculo que ofrecieron los artistas mencionados con el cantante Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera le hizo la “danza del amor” a Esperanza Gómez en Cartago. / Video @jhonnyrivera

En medio de la entrevista a Jhonny Rivera, este quiso demostrar sus dotes como bailarín y exclusivamente realizó una sensual danza para Esperanza Gómez con sensuales movimientos pélvicos que dejó a los asistentes al espectáculo asombrados y “muertos de la risa” por la efusividad y gran creatividad del cantante pereirano.

Esperanza Gómez se encontraba sentada en un sofá disfrutando del baile de Rivera, quien muy sensualmente se fue acercando a la actriz, lo que causó que Luchito humor tuviese que detenerlo, pues el pereirano ya se estaba aproximando mucho a la también empresaria que se tomó la escena con muy buena onda.

El clip de la “danza del amor” fue compartido por Jhonny Rivera en su cuenta de Instagram. Allí, sus más de 3,2 millones de seguidores no dudaron en resaltar el buen humor del cantante, la buena vibra y la no tan sútil danza que terminó siendo ovacionada por las decenas de asistentes al show de Esperanza Gómez y el comediante Luchito humor.

“Ajajaja la mera danza de la fertilidad 🤣”; “Jhonny como bailarín es muy buen cantante 😂”; “Que personaje el master ome 🤣Los pasos finales son los mejores que he visto 😂 me dio susto a mi 😂”; “Jajaja Tiene tumbao y sí Esperanza aplaudía, no te fue tan mal Jajaja”; “Le dio epilepsia maestro😂😂”; “Es el tipo de hombre que a esta mujer le encanta 🔥”, escribieron algunos seguidores en la publicación.

Jhonny Rivera compartió imágenes del impresionante recibimiento que tuvo en Popayán

Con 20 años de carrera encima, Jhonny Rivera ha sabido mantenerse como uno de los cantantes populares de mayor éxito en el país. El artista pereirano no pierde vigencia y, además, en varias ocasiones ha quedado demostrado el gran cariño que siente el público por él.

En este último sentido, por los recientes días el intérprete de Te amo en silencio quedó impresionado por la manera en cómo lo recibieron en un barrio de Popayán para una presentación musical. De hecho, comentó desde sus historias de Instagram:

“El barrio entero colapsó”, Jhonny Rivera impactado por cómo lo recibieron para un show, lo que demuestra que es uno de los artistas más queridos.

“Mi gente, acabo de vivir algo maravilloso en Popayán, de verdad, estoy sin palabras. Estuve en una actividad con una estación radial que consistía en ir a visitar una familia a una casa y el barrio entero colapsó”.

Enseguida, el cantante popular mostró que al llegar al mencionado barrio un tumulto lo estaba esperando, mientras ingresaba en su vehículo se le escuchó decir cosas como: “Miren cómo está esto, qué locura...”, “qué espectáculo”. De hecho, al artista se le dificultó salir del carro y caminar rumbo a la tarima, puesto que las personas querían acercarse a él, lo que le impedía caminar con rapidez.