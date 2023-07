Continúa la búsqueda de dos menores de edad desaparecidos en el mar de San Andrés

Los jóvenes entre los 14 y 15 años fueron identificados como Junior Herrera y Camilo Pérez Medrano. Foto The Archipielago Press

Dos menores de edad que partieron en una lancha de remo se encuentran desaparecidos en aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Los jóvenes entre los 14 y 15 años que fueron identificados como Junior Herrera y Camilo Pérez Medrano, al parecer, de acuerdo con las primeras versiones, partieron a bordo de la embarcación, sin el permiso de los padres desde el noreste de la isla, con rumbo desconocido.

Los familiares avisaron al Comando Específico de Guardacostas del archipiélago desde las 6:00 p. m. del viernes 7 de julio, ellos informaron que los jóvenes se habrían escapado de su casa para emprender este viaje por el mar.

Después de un consejo de seguridad realizado en la mañana del sábado 8 de julio, las autoridades civiles y militares en el departamento, informaron que aún continúan las búsquedas de los dos menores de edad. Sin embargo, ya habían aparecido otras versiones que afirmaban que los dos amigos habían salido a pescar en horas de la mañana y no que habían escapado.

Así lo afirmó el gobernador (e), Juan Enrique Archbold, “los menores están desaparecidos desde el viernes, luego de que salieron en una embarcación pequeña a pescar, sin el mayor conocimiento de hacia dónde se pudieron ir”.

Ante la situación, tanto la Fuerza Área Colombiana (FAC) como la Armada Nacional dispusieron de un personal especializado para trabajar en el rescate de los menores a través de un sobrevuelo en toda el área marítima del archipiélago, en conjunto con la Armada Nacional a través de Guardacostas del Caribe.

De acuerdo con las autoridades militares, desde que se recibió la llamada de auxilio de los padres de los menores a las 6:00 p. m., las labores de búsqueda se han realizado durante la noche y madrugada con unidades de guardacostas y durante la mañana con patrullaje aéreo, sin resultados positivos hasta el último reporte del mediodía del sábado 8 de julio.

El capitán Carlos Solano, comandante del Comando Específico de San Andrés, dio detalles de la búsqueda en BLU Radio y precisó que “inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate de la Armada de Colombia a través del Cuerpo de Guardacostas, desplegándose unidades de reacción rápida hacia mar con unos patrones de búsqueda tanto nocturnos como diurnos para la búsqueda de los dos jóvenes hermanos desaparecidos”.

“Se habló con la familia y nos comentaron que los menores no mantienen estas prácticas marítimas, recordando que partieron desde una lancha a través de remo, no de motor, por lo que no deben estar muy lejos de la isla. Lo que tenemos que hacer es estudiar la dinámica de la corriente para intentar encontrar el paradero de los dos jóvenes”, afirmó Solano en el mismo medio.

La Gobernación departamental dio a conocer que sobre las 2:00 p. m. del sábado zarpó un grupo de búsqueda integrado además por pescadores, que se han sumado a la labor.

El llamado de los familiares

Varios familiares enviaron al medio local, The Archipiélago Press, las fotos y los nombres de los dos infantes, que están desaparecidos.

Igualmente, por este mismo medio enviaron varios mensajes: “Hoy en horas de la mañana salió mi sobrino con un amigo a pescar en una panguita, mi sobrino tiene 15 años, se llama Camilo Pérez y su amigo se llama Junior Herrera, de 14 años, están desaparecidos, no aparecen y las autoridades no se mueven por favor ayúdenme con esta información para que se extienda por toda la isla”, informó uno de los tíos de los menores.

“A toda la comunidad, en especial a pescadores, dos niños residentes de Morris Landing se han extraviado en el mar en un bote tipo casco de jetski color blanco. Si alguna persona alrededor de la isla o en sus salidas a pescar ve alguna pista que nos ayude a encontrarlos, por favor informar inmediatamente al celular: 3183799907″, informó otro familiar.

Luego se conoció que el padre de uno de los infantes salió en una lancha con amigos pescadores a buscar hacia Nicaragua a los dos menores.