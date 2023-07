Padre de la sargento Karina Ramírez ya habló con su hija: “Están camino a Arauca”

Esta es una de las primeras imágenes que se conocieron de la sargento Ramírez y sus hijos en el momento que fueron entregados a la delegación de la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo.

Gerardo Ramírez, el papá de la sargento Karina Ramírez -secuestrada junto a sus hijos por guerrilleros del ELN-, confirmó la liberación de su hija y dijo que ya tuvo el primer contacto con ella y con sus nietos.

“Me acaba de llamar mi hija, está con la Defensoría del Pueblo, está con la comisión. Ya los liberaron. Va para Arauca con la comisión, y va para Arauca con los niños y la mascota”, aseguró.

Esta es la primera imagen que se conoce de la sargento Ramírez y sus hijos con la delegación de la Defensoría del Pueblo, luego de ser liberados por el ELN. Twitter.,

Ramírez dio gracias a los medios de comunicación y a los colombianos por estar pendientes del secuestro de su hija.

“Gracias, gracias, no sé como agradecerle a los medios de comunicación. De verdad, que de corazón, los quiero mucho a ustedes los periodistas, al pueblo de Ibagué, al pueblo de Melgar, al Tolima, a mucha gente que me llamaron para darme esa fuerza de aliento. Gracias a todos. ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz!”, le dijo a Noticias Caracol.

Primera conversación entre la sargento Ramírez y sus padres

Noticias Caracol también publicó la primera conversación entre Gerardo Ramírez y su hija luego de ser liberada, la cual se reproduce a continuación:

— Mami.

— Señor.

— Mami, me alegra mucho... dele las gracias a ellos, deles las gracias, a pesar de las cosas, deles las gracias, que mi Dios los bendiga. Gracias. Me siento feliz, estoy temblando, mami.

— Ya estoy libre con los niños y vamos para Arauca a la Defensoría del Pueblo (le dice la sargento Ramírez a su padre con la voz entre cortada).

— ¿Qué hago? ¿Me desplazo pa’ allá? O ¿qué hago? ¿O sumercé viene pa’ acá? O ¿qué?

— No, no, papi. No se preocupe, ahorita cuando esté en la Defensoría vuelvo y lo llamo, ¿bueno?

— Bueno, mi vida. La quiero mucho (le dijo Gerardo a su hija, mientras que María Nancy, la mamá de la sargento, le decía: “¡Gloria a Dios!”).

Lo último que dijo Gerardo fue: “La quiero mucho, mi vida. Mijita, está asustadita, mi amor. La señora María Nancy también le dijo: “Acá la estamos esperando”.

Gerardo Ramírez rechazó las polémicas declaraciones del ministro de Defensa

Horas antes de producirse la liberación de la sargento Karina Ramírez, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, provocó rechazo al decir que su secuestro fue causado por su “imprudencia”.

“Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN, es un acto de imprudencia. Cada uno debe tener responsabilidad en su comportamiento, las personas deben tomar todas las precauciones necesarias”

Ante estas declaraciones, el señor Gerardo Ramírez dijo: “Ese ministro de Defensa no sabe dónde está parado, mi hija estaba cumpliendo una orden de traslado, ahora resulta que ella tiene la culpa”.

También le contó a Semana que su hija no viajó a Arauca vía terrestre por gusto, sino porque fue la única opción que le quedó, pues se gastó casi todo su dinero en el trasteo:

“Ella tuvo que pagar dos millones de pesos por el trasteo, de dónde iba a sacar más dinero para pagar pasajes aéreos para ella y los niños para irse a cumplir la orden de sus mandos superiores; además ella le informó a su superior que se iba para Arauca y no le dijeron nada”

Familia no quería que la sargento Ramírez se trasladara a Arauca

El señor Ramírez contó que el fin de semana del primero de julio, cuando la sargento Karina Ramírez preparaba el viaje desde Melgar hasta Arauca, le había dicho que no se fuera para allá, porque la situación estaba complicada: “Incluso, yo le dije que me dejara a los niños mientras ella se instalaba, pero me respondió que eran sus hijos y que debían estar con ella”.

También afirmó que en ese momento le dijo a su hija que pidiera la baja:

“Ella se fue como a las 3:30 p. m. del sábado y viajó con los niños, y un perrito (...); a ella la trasladaron porque ya había cumplido tres años en un sitio y por eso la enviaron a Arauca, yo le dije, no se vaya por allá, mire las condiciones del niño, usted tiene que estar con él, porque el niño menor es autista y está en tratamiento permanente, y yo le dije: ‘No entiendo por qué le dan traslado para allá’, y ahí yo le dije: ‘Pida la baja, es mejor que se retire’”

La última conversación antes del secuestro

La madre de la sargento Karina Ramírez, la señora María Nancy Chitiva, le contó a W Radio que la última vez que habló con su hija fue el pasado lunes 3 de julio, a eso de las 5:28 p. m., cuando estaba en Bogotá; contó que su hija no hacía mucho que había sido trasladado a Arauca, aunque también había pedido un traslado a Bogotá para poder atender mejor a su hijo de 6 años, quien es autista.

“Yo le decía «mami, eso allá es muy peligroso, hable con la coronel y dígale que le ayude para que ese traslado no se lo den para allá», por los niños, también, porque como el niño es autista, entonces yo le decía «mami, las terapias del niño, los controles de él, qué va a hacer allá usted con el niño. El niño se va a atrasar». Entonces me decía «no, mami, allá me dijeron que dizque allá había terapeutas y que podía ponerlo en controles» Le dije yo, «pero no va a ser lo mismo que acá en Ibagué y en Bogotá»”

La señora María Nancy también contó que la sargento Ramírez “se trasladó el domingo a las 3:30 p. m., se fue con los niños para Arauca y nos estábamos comunicando constantemente, enviándonos audios y escribiéndonos por el WhatsApp, y como a las 5:27 p. m., más o menos, yo le envié el último audio. De ahí no volví a saber nada, porque estaba en Bogotá”.