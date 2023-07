María Cecilia Botero dio detalles de sus inicios en el teatro, a donde llegó cuando tenía 15 años

María Cecilia Botero no estaba convencida de actuar, pero la insistencia del director de la obra la hizo subir al escenario, pues le aseguraron que tenía pinta de actriz. Años después, Bernardo Romero Lozano le aconsejó dedicarse a actuar en televisión, pero para Botero, estar frente a las cámaras se trataba simplemente de un hobby. Crédito: @mariacebotero / Instagram

María Cecilia Botero es una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana, pues gracias a sus personajes se ha ganado un espacio en la historia de la actuación en el país. Aunque en un inicio no le llamaba mucho la atención subirse a los escenarios, gracias a un derrumbe que le impidió llegar a una actriz que participaba en una obra con Jaime Botero Gómez, padre de María Cecilia Botero, tuvo la oportunidad de comenzar una carrera que no cambiaría por nada.

Así lo confesó en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, en el que contó varios detalles del inicio de su carrera y de lo que ha tenido que vivir en el medio de la actuación, donde ha disfrutado cada vez que tiene la posibilidad de darle vida a un personaje.

Sobre sus inicios como actriz, María Cecilia Botero explicó que, aunque no tenía planeado entrar al mundo de la actuación, en su familia sí había personas que se dedicaban a este oficio, por lo que era muy difícil escapar de su destino, incluso, aseguró que Jaime Botero no tuvo que ver con su llegada a la televisión, como muchos creen, sino, todo lo contrario, cuando su padre tuvo su primer papel en la pantalla chica, ella ya había trabajado en el medio.

También, recordó que su primer papel le llegó de sorpresa, pues acompañó a su papá a una obra en la que iba a actuar en Manizales como parte de la inauguración del Teatro Fundadores, cuando una actriz no pudo llegar, por lo que fue su propio papá el que le pidió que subiera al escenario.

“Me fui a acompañarlo a Manizales a estrenar el Teatro Fundadores de Manizales porque hubo un derrumbe, no sé qué, y una de las actrices no llegó y él me entregó el libreto así gordo, dos horas antes y me dijo: ‘Mija, sálveme’. Fue muy fuerte, yo tenía quince años, no sabía nada”.

María Cecilia Botero no estaba convencida de actuar, pero la insistencia del director de la obra la hizo subir al escenario, pues le aseguraron que tenía pinta de actriz. Años después, Bernardo Romero Lozano la aconsejó para dedicarse a actuar en televisión, pero para Botero, estar frente a las cámaras se trataba simplemente de un hobby.

“Yo no sé por qué el director le dio que porque sí y yo le decía: ‘Pero yo no soy actriz’ y me decía: ‘Yo tengo ojo clínico’. También con el maestro Bernardo Romero Lozano, el padre de Bernardo Romero Pereiro, él me dijo lo mismo, me dijo: ‘Usted tiene que dedicarse a esto, debería hacer televisión’ y yo le decía: ‘No, esto para mí es un hobby’”.

Pero, María Cecilia Botero no se ha dedicado solo a actuar, pues también ha tenido la oportunidad de ser productora de varias obras, algo que recuerda con cariño y confesó que, a pesar de haber perdido dinero, ganó experiencia, que es lo más importante para ella; como también, aseguró que pudo cumplir su sueño de cantar y bailar.

“Una etapa de mi vida maravillosa, la recuerdo con mucho amor, perdí mucha plata, pero quién me quita lo bailado, lo que aprendí como productora, lo que aprendí como actriz, eso que uno siempre quiere, cantar y bailar en un escenario, una persona que nunca tomó clases de baile ni de canto y que lo logré hacer. Eso para mí es uno de mis mayores logros, no lo hago bien, pero lo hago lo mejor posible”.

Aunque pasen los años, para María Cecilia Botero volver a los escenarios y hacer teatro será la mejor sensación, pues aunque le gusta mucho estar en televisión, poder subir a las tablas para ella es sinónimo de volver a las raíces, por lo que aseguró que el teatro la alimenta.