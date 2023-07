Gobierno Petro aceptó la renuncia del presidente del Fondo Nacional del Ahorro por el escándalo de la “mermelada” para el Partido Liberal

En la imagen, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien saldrá del cargo por repartir puestos a sus aliados. /Colprensa

Es oficial: Gilberto Rondón González dejará de ser el presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). En la mañana del miércoles 5 de julio el Ministerio de Hacienda emitió el decreto 1101 de 2023 con el que aceptaban la renuncia del funcionario, involucrado en el escándalo de cuotas burocráticas del Partido Liberal, en esa entidad financiera.

La denuncia aseguraba que Rondón primó a sus compañeros de partido y les entregó jugosos cargos dentro del FNA, pese a que no cumplían con las experiencias. De hecho, días atrás se conoció que el mismo presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia al dirigente de la entidad.

En el decreto del MinHacienda, además, se delega a Piedad Muñoz Rojas en la dirección del FNA, como encargada. Muñoz se venía desempeñando como subgerente grado 12 de la Subgerencia de Estructuración del Fondo de Adaptación y ahora estará al frente de esa organización estatal mientras el jefe de Estado designa a su nuevo coequipero en el FNA.

Hay que recordar que por esos hechos la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra 19 legisladores liberales, además de llamar a declarar al hasta ahora presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

Los legisladores del partido que dirige César Gaviria, y que ahora están bajo la mira del alto tribunal, son: Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández, Andrés David Calle Aguas, Karyme Adriana Cotes Martínez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera, José Octavio Cardona León, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Diaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja y German Rogelio Rozo.

De hecho, el mismo Rondón causó polémica porque cuando asistió a la declaratoria ante la Corte, guardó silencio y dijo que se amparaba en su derecho fundamental. La cita tuvo lugar el pasado lunes 26 de junio a las 2:00 de la tarde en el Palacio de Justicia.

“En la Fiscalía hay dos denuncias y creo que falta una, son tres las que me formularon en mi contra porque yo no soy aforado y por lo tanto no me puede investigar la Corte, y en la Procuraduría se abrió formalmente una investigación disciplinaria, en ese orden de ideas, mi estatus es que estoy sometido a un juicio penal y un juicio disciplinario”, inició Rondón explicando qué procesos adelanta la Fiscalía actualmente en su contra.

La investigación contra el saliente funcionario se dio porque Rondón habría recibido los currículos de los mencionados congresistas del Partido Liberal para emplearlos en la entidad. De hecho, se conoció que fueron cerca de 250 hojas de vida que habrían sido recibidas por Rondón y más de 100 empleados han sido contratados en el FNA. Esto, de acuerdo con algunas hipótesis, se habría realizado para que los congresistas liberales apoyen las diferentes reformas que adelanta el Gobierno Petro.

“A mí el Gobierno no me ha pedido nada, los congresistas no me han dicho nada. Yo, por iniciativa propia, estoy diciendo que si tienen una hoja de vida que le sirva al Fondo, que me la traigan. No es cierto que se haya dicho que les vamos a dar tantos puestos, eso es falso”, aseguró Rondón, hace unas semanas, en diálogo con W Radio.

Con la salida de Rondón del FNA se agita la polémica porque estaría sonando los nombres de algunos alfiles del liberalismo como Luciano Grisales una ficha del excongresista Julián Bedoya, quien ha sido sumamente cuestionado por sus maquinarias y porque la Universidad de Medellín le revocó su título de abogado.