Cómo murió María Fernanda Aguilar, exconcursante del Desafío: “Siempre hay dudas”

En junio del año 2019 falleció, de manera sorpresiva, María Fernanda Aguilar, exconcursante del reality del canal Caracol, El Desafío.

La joven perdió la vida tras ahogarse en el mar, cuando compartía un rato con sus amigos en las playas de Puerto Colombia, en el Atlántico. En medio del más reciente capítulo del programa de esa misma cadena televisiva Expediente Final, la familia de la joven deportista habló de ella y de su trágico deceso.

“Ella tenía la idea de tomarse una foto para subirla a Instagram, la alcanza a postear y ella misma decide meterse al mar. Entra Julián (novio de la víctima) y luego yo al rato. Eso fue en cuestión de segundos. A lo que yo voy saliendo del mar, ella y Julián me empiezan a gritar: ‘Ayuda, ayuda’ (…) De un momento a otro solo veía una cabeza en el mar, no sabía de quién era. Lograron sacar a Julián y ahí empezó la búsqueda de Mafe”, relató Rodrigo Giraldo, amigo de la también modelo que hizo parte del reality en el 2018.

“Ella quería tomarse fotos en un lugar al que no tenía acceso la gente en Puerto Colombia. Le gustaba mucho la playa y subía esas imágenes en Instagram, por eso se la pasaba tanto tiempo dentro del agua”, agregó a su testimonio.

“Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua”, expresó el novio de la exparticipante de El Desafío.

“Cuando llegamos que todo el mundo estaba buscando a Mafe, no había gasolina para las motos acuáticas que buscan a las personas”, comentó en la entrevista del programa Ligia Ceballos, prima de María Fernanda Aguilar.

El cuerpo, contó la tía de María Fernanda, Merly Aguilar, fue hallado tras varias horas de operativos de búsqueda. “Ese día había fiestas en Puerto Colombia, había una tarima y apareció por detrás de la tarima. Todo el mundo vio, la gente que estaba ahí”, dijo la familiar Expediente Final, programa de la periodista colombiana de entretenimiento, Diva Jessurum.

Familiares de Mafe Aguilar del Desafío revelan cómo murió ahogada en 2019

“Como a kilómetro y medio del muelle de Puerto Colombia, más o menos, fue cuando vine a encontrar a unos agentes y unos salvavidas, a quienes les preguntamos que si habían visto a una niña y ellos respondieron que sí”, añadió sobre el hallazgo del cuerpo el padre de Mafe, Fabián Aguilar.

“Recuerdo que teníamos que llegar a Pradomar, que era la playa pública más cercana, para intentar encontrar a Mafe porque hacía allá se dirigía la corriente. Entonces Vale y yo corrimos hasta allá (...) Efectivamente fui a la clínica y cuando llego lo veo a él (Julián González, novio de Mafe), no sabía decirme, no recuerdo si deliraba o qué pero no sabía decirme. Un médico se me acerca y me dice ‘cálmate que Mafe está aquí’, me dijeron que estaba muerta y me pasaron a donde estaba ella y me di cuenta de lo que había sucedido”, señaló Rodrigo respecto al momento en el que se enteró de la muerte de la deportista y modelo.

Es de destacar que sobre la muerte de Mafe existen muchas dudas. Su amigo y entrenador Julio Omoro resaltó que hay versiones encontradas del momento y que no hay una versión exacta de lo sucedido. “Siempre hay dudas, en realidad no se sabe qué pasó. Julián dice una cosa; el amigo Rodrigo, otra”, mencionó.