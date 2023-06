Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, finalmente saldrá de su cargo tras el escándalo por darles puestos a políticos

En la imagen, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón. /Colprensa

Tras el escándalo por la entrega de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a congresistas del Partido Liberal a cambio de apoyo para las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro, el presidente de dicha agencia gubernamental, Gilberto Rondón, saldrá de su cargo.

La noticia fue confirmada por la W Radio en una de sus publicaciones de este 29 de junio. De acuerdo con la emisora, fueron fuentes de la Casa de Nariño quienes confirmaron que la salida de Rondón del Fondo Nacional del Ahorro se tomó tras el escándalo de ‘mermelada’ en la entidad.

“La decisión se da en medio de las dudas sobre el futuro de Rondón, que llegó al Gobierno en representación del Partido Liberal. Hace cerca de un mes se supo que el Gobierno le había pedido la renuncia al presidente del FNA; sin embargo, hasta el momento no se ha materializado esa salida”, señaló la cadena radial bogotana.

Sede del Fondo Nacional del Ahorro. /Archivo particular

Es de recordar que fue la misma cadena radial la que reveló en semanas anteriores que Rondón recibió más de 250 hojas de vida de congresistas del Partido Liberal para puestos en el Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de garantizar que ellos respaldaran las reformas sociales presentadas por el Gobierno Petro.

Por esos hechos, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra 19 legisladores liberales, además de llamar a declarar al hasta ahora presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

De acuerdo con la alta corte, los congresistas investigados, son: Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández, Andrés David Calle Aguas, Karyme Adriana Cotes Martínez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera, José Octavio Cardona León, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Diaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja y German Rogelio Rozo.

La cita de Rondón ante el alto tribunal se llevó a cabo el pasado lunes 26 de junio a las 2:00 de la tarde, en donde decidió guardar silencio, acogiéndose a su derecho fundamental.

“En la Fiscalía hay dos denuncias y creo que falta una, son tres las que me formularon en mi contra porque yo no soy aforado y por lo tanto no me puede investigar la Corte, y en la Procuraduría se abrió formalmente una investigación disciplinaria, en ese orden de ideas, ni estatus es que estoy sometido a un juicio penal y un juicio disciplinario”, inició Rondón explicando qué procesos adelanta la Fiscalía actualmente en su contra, informó la W Radio.

Imagen de archico referencial. Gilberto Rondón decidió guardar silencio durante su cita ante la Corte Suprema de Justicia. /AFP

A renglón seguido, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro agregó: “Yo lo que sí tengo que decir es que absolutamente respetuoso y creo en la justicia, de hecho, llevo 30 años trabajando en la justicia, de manera que creo en ella, así que me someto a las decisiones de la justicia, espero que resuelvan los casos tanto de los congresistas como los míos, y mientras tanto pues yo tengo que guardar silencio en todo”.

“No era ‘mermelada’, es una participación burocrática legal”: Gilberto Rondón

Al respecto de las investigaciones que se adelantan en su contra, Rondón se defendió y ante los micrófonos de Caracol Radio dijo que las hojas de vida que recibió no eran un caso de ‘mermelada’.

“Eso no era “mermelada, es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”, aseguró el presidente del Fondo Nacional del Ahorro a la emisora bogotana.

A renglón seguido, Rondón sostuvo que dichas vacantes no se estaban intercambiando por “cargos o por votos en el Gobierno Nacional”.