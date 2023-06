Yeferson Cossio y Jenn Muriel: su supuesto reencuentro tiene alborotadas las redes sociales

El último reencuentro del cual se supo públicamente fue cuando el paisa sorprendió a su ex en el Congreso de la República, donde fue condecorada por su labor como creadora de contenido | Foto: Instagram @yefersoncossio

Tras casi un año de haber oficializado su ruptura, Yeferson Cossio y Jenn Muriel han vuelto a ser tema de conversación por los rumores que se desataron en redes sociales sobre un supuesto reencuentro entre ambos.

Todo comenzó gracias a un par de fotografías que un chef antioqueño publicó en su cuenta de Instagram, en las cuales posa junto a los influenciadores, quienes asistieron al restaurante donde él trabaja.

Y aunque las instantáneas se tomaron por separado, es decir que Yeferson Cossio y Jenn Muriel no aparecen juntos en las imágenes, esto fue suficiente para que los curiosos seguidores de ambos especularan que ellos se habrían citado para cenar en este lugar.

Estas fueron las imágenes que desataron la controversia | Fotos recuperadas por @rechismes/Instagram

Fueron tantos los comentarios generados por el supuesto reencuentro que la propia Muriel salió a desmentir los rumores por medio de sus redes sociales. Sin embargo, admitió que ella y su exnovio sí estuvieron en el mismo restaurante, pero no el mismo día ni a la misma hora.

“Me han llegado muchos mensajes sobre esto y quiero decirles que no ¡Hace muchísimo que no veo a mi ex! Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me lo encontré, así que no hubo ningún tipo de reencuentro”, explicó.

Por último, Jenn Muriel dejó una última reflexión a través de la cual invitó a no crear chismes de este tipo, pues advirtió que si ella y Yeferson Cossio viven en la misma ciudad es común verlos frecuentar los mismos lugares, aunque lo hagan por separado.

“¡Cada quien es libre de ir al restaurante que quiera!”, concluyó.

Con estas palabras, Muriel quiso aclarar la situación por la que tanto le han preguntado estos días | Video recuperado por @rechismes/Instagram

Las reacciones a estas imagénes no se hicieron esperar y fueron cientos de internautas los que opinaron al respecto en los comentarios de la publicación.

“Yo creo que ella no quiere volver a saber nada de Cossio, después de todo lo que le hizo”, “si Jenn sabe valorarse no volverá jamás con ese tipo”, “ellos ya hicieron sus vidas por separado, no entiendo por qué quieren seguir juntándolos” y “a mí todavía me quedan mis dudas”, son algunos de los mensajes que recibieron los creadores de contenido.

Los detalles que Jenn Muriel reveló de su ruptura con Yeferson Cossio

Aunque lo intentaron en varias ocasiones, estos esfuerzos no dieron frutos | Foto: Instagram @jennmuriel

Lo hizo en medio de una entrevista que brindó al youtuber conocido como ‘la Divaza’, quien buscó en su conversación el momento pertinente para indagar en el tema.

Fue entonces cuando la también modelo expuso que intentó en varias ocasiones salvar su noviazgo de 10 años, pero el creador de contenido cometió errores que quitaron valor a dicho esfuerzo. Por ejemplo, recordó cuando él protagonizó un video besando a otra mujer en plena reconciliación.

“Estábamos juntos, no en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero eran diez años [...] No se podía arreglar (la relación) porque entendí que definitivamente ambos queríamos cosas diferentes e intentábamos forzar las cosas”, expresó Jenn Muriel.

| Foto: Instagram @yefersoncossio

‘La Divaza’ también le preguntó a la influenciadora sobre cómo se enteró que Yeferson Cossio tenía una nueva novia.

“Yo me di cuenta por redes y no sentí nada, o sea, la gente dice que superé la relación de 10 años rápido porque la gente no sabe lo que hubo detrás. Fue un proceso bastante largo y cuando salió a la luz todo lo que sucedió con ese escándalo terrible veníamos mal, pero seguíamos intentándolo y guardábamos la esperanza de que lo podíamos intentar. Ya estaba demasiada dañada la relación”, agregó.

Muriel señaló que no conoce a Carolina Gómez, la nueva compañera de vida de Cossio, y también mencionó que fue hasta hace muy poco que se enteró de la noticia. No obstante, deseó que ambos sean felices juntos.