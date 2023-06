Estos fueron los equipos que llevaron más gente a los estadios de Colombia en el primer semestre del 2023

Bogotá. Junio 24 de 2023. Millonarios FC enfrenta a Atlético Nacional en juego válido por la Final de la Liga BetPlay I-2023 en el estadio Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa - Camila Díaz)

Aunque los clubes en Colombia no suelen revelar los datos de taquilla partido tras partido, los más importantes del país se han acostumbrado a revelar la cantidad de abonos vendidos de unos años para acá. El título de Millonarios FC ante Atlético Nacional puso fin a un apasionante semestre donde cinco de los seis equipos con más títulos comandan el listado de asistencia a los estadios.

La cuenta de Twitter @tavoAOF1 realizó el consolidado hasta la final de ida, en donde el equipo con mejor promedio de asistencia a lo largo de los primeros seis meses del 2023 es Atlético Nacional con 25.458 personas por partido. En 12 partidos jugados en el estadio Atanasio Girardot, fueron 305.503 personas las que cruzaron los torniquetes. Le sigue en la lista Junior de Barranquilla con 25.296 personas por encuentro durante la fase todos contra todos.

En el equipo tiburón, uno de los patrocinadores regaló 10.000 abonos luego de la llegada de Juan Fernando Quintero, lo cual impactó positivamente la afluencia de espectadores al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital del Atlántico. En el tercer puesto se encuentra América de Cali, que disputó al final 13 partidos como local en el semestre y el promedio de asistencia fue de 22.686 personas por partidos.

Independiente Medellín es el cuarto en la lista, el equipo rojo de Antioquia se ha caracterizado por la cultura de su hinchada en la compra de abonos desde hace varias campañas y pese a la floja campaña en los cuadrangulares finales, fueron 21.791 personas por partido a acompañar al cuadro que inicio siendo dirigido por David González y terminó a cargo de Sebastián Botero.

La polémica en el listado es la consolidación de datos de Millonarios FC. El nuevo campeón del fútbol colombiano en lista del usuario de Twitter tiene un promedio de asistencia de 20.465 personas. Sin embargo, aquí no se contemplan los datos de la final de vuelta lo que daría una asistencia de al menos 21.000 personas luego de que 30.000 se dieran cita en el estadio El Campín para ver como gestaban el título 16 de Liga.

No obstante, el distribuidor de la boletería de Millonarios FC confirmó que en el semestre se vendieron 358.873 boletas en 14 partidos jugados, por lo que el promedio de asistencia sería de 25.633 hinchas, el mejor de Colombia. Pese a ello, en los datos suministrados por TuBoleta no se tendría en cuenta las boletas que al final quedan en manos de revendedores y no terminan siendo utilizadas para presenciar el partido.

El sexto club en promedio de asistencia fue el Deportivo Cali, quien pese a que debió disputar los primeros partidos del semestre a puerta cerrada por la sanción que arrastraba desde el 2022 y la mala campaña del cuadro dirigido por Jorge Luis Pinto, 15.200 personas asistieron al estadio del cuadro verdiblanco, el cual tiene la dificultad de quedar a las afueras de la capital del Valle del Cauca.

Inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023

De acuerdo con el calendario publicado por Dimayor en su página web, el segundo semestre del fútbol colombiano iniciará el 16 de julio e inicialmente se disputaría hasta el 10 de diciembre. Aunque varios clubes ya han iniciado su pretemporada, tanto Millonarios FC como Atlético Nacional apenas iniciarían su periodo de vacaciones. Ambos clubes darán de alta a sus jugadores luego de la semana de torneos internacionales entre el 26 y el 30 de junio.

