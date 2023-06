Alicia Franco apareció: “Yo no estoy muerta, estaba de parranda”, aseguró después del tuit de Paloma Valencia

Alicia Franco Captura de video

Fue la senadora Paloma Valencia quién confirmó la noticia sobre la supuesta muerte de e la excandidata al senado por el mencionado partido político y defensora fiel del expresidente Uribe, Alicia Franco, sobre la tarde del sábado 24 de junio, y lo hizo a través de su cuenta personal de twitter.

«Un abrazo lleno de afecto para la familia y amigos de Doña Alicia Franco»

De inmediato, en Twitter, donde la mujer había hecho carrera como una de las más influyentes del uribismo, los mensajes de pésame comenzaron a rotar por decenas. No obstante, minutos después eliminó el trino. Inmediatamente, la mujer se convirtió en una de las primeras tendencias en la red social.

Muchos mensajes han sido de condolencia, otros de curiosidad por su suerte y otros de rechazo por las burlas hacia ella. Por ejemplo, Jonatan Tamayo, Manguito, escribió: “Increíble ver la burlas y las ofensas, inclusive en su muerte a doña Alicia Franco realmente las bodegas petristas y quienes la dirigen como Guanumen son gente sin alma, mucha gente a veces juzga el porqué Dios siendo tan bueno permite el infierno. Pues es muy claro porque hay gente que solo cabe allá”.

“Yo no estoy muerta, estaba de parranda”

Frente a la incógnita, la misma Alicita reapareció en Twitter después de varias semanas de inactividad, para aclarar que la noticia era falsa. mediante un video: “Yo no estoy muerta, estaba de parranda. Gracias Colombianos por su preocupación. Y en el 2026 vamos para la Presidencia,” trinó Franco.

La excandidata al senado por el Centro Democrático reapareció en Twitter para desmentir la noticia que rondaba en redes sociales respecto a su supuesto fallecimiento. Twitter: @SoyAliciaFranco

¿Quién es Alicia Franco?

Alicia Franco fue candidata al senado por el Partido de oposición, Centro Democrático, durante las elecciones legislativas en 2022. Sin embargo, se “quemó” y obtuvo solo 3.214 votos. La mujer ha creado polémica en cada una de sus publicaciones a través de redes sociales, pues se expresa de manera molesta y grosera cuando del Gobierno Petro se trata.

Franco, por ejemplo, cuando se enteró de que el hoy jefe de estado había ganado, se pronunció a través de un video en su cuenta de Twitter, donde dijo que se iba del país.

“Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Yo me voy con tiempo para que no me toque. Ustedes lo echaron a perder entonces ‘coman mierd**, hijue***. En dos años nos veremos y se acordarán de mi, malpa***”.

Pero, días después cambió de opinión, y dijo que ya no lo haría para hacer parte de la oposición. “Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré. Voy a liderar la oposición en Colombia”.

En su anuncio, la excandidata al legislativo también informó que deseaba aspirar a la Presidencia en las elecciones del 2026. “En 4 años voy a aspirar a la Presidencia”, publicó.

La carrera política de Alicia Franco

La santandereana se ha convertido en un referente de la derecha nacional, pues su discurso llama la atención teniendo en cuenta su elocuencia. Según RCN Radio, la mujer nacida en el municipio de Guadalupe, Santander, emprendió su camino rumbo al senado dependiendo únicamente de sus ahorros.

En las elecciones, en la población de donde es originaria, los votos no fueron suficientes, pues en total consiguió 3,214 votos, configurando un número bajo respecto a sus compañeros de partido, empero, hubo importante impacto debido a que no era conocida en la política nacional y además de esto, nunca había ejercido un cargo público.

A pesar de su avanzada edad, sigue con un sueño firme y es posesionarse como presidenta de la república, vaticinando que lo haría en 4 años, es decir; para el período 2026-2030, para ese entonces la mujer ya tendría 91 años de edad, siendo una edad histórica para un dirigente nacional en Colombia, si llegase a conseguir su propósito.

En 2022, tras conocer el resultado de su derrota en las legislativas, la excandidata mencionó: “Gracias colombianos, a los que me apoyaron con sus votos, hicieron lo mejor que pudieron, Dios los bendiga en gran manera, en 4 años vamos a la presidencia, a tomar la presidencia, a gobernar este país y a gobernarlo bien como yo quiero”.