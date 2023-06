Llegó ilegal a Estados Unidos, dio a luz y ahora está en coma: el drama de una colombiana internada en Chicago

La joven viajó a territorio norteamericano en compañía de su amdre y hermana | Fotos: redes sociales

María Ángel Caballero Reyes es el nombre de una joven colombiana que, con siete meses de embarazo, emprendió de manera ilegal un viaje a Estados Unidos para así cumplir su ‘sueño americano’.

Y aunque lo hizo en compañía de su madre (Adriana) y su hermana de 13 años, tras llegar a El Paso (Texas) fueron separadas por las autoridades americanas, las cuales les capturaron luego de que ellas mismas se entregaran.

Fue entonces cuando comenzó el suplicio para la familia, pues Adriana y su hija menor fueron retenidas sin comunicación alguna, les dieron poca comida y ni siquiera les permitieron asearse durante todo este tiempo. Sin embargo, a los ocho días fueron deportadas a su país de origen.

Según la madre de María Ángela, duraron horas caminando por la frontera entre Estados Unidos y México, a pesar del estado de salud de la joven | Fotos: redes sociales

Semanas después se enteraron que María Ángel Caballero, de 19 años de edad, no fue retenida sino que fue liberada y llegó por su propia cuenta a Chicago (Estados Unidos), donde dio a luz el pasado 20 de junio, pero en medio de varios problemas de salud que la dejaron en coma.

“Ella duró en labores de parto una hora. En ese tiempo, yo le decía: ‘María Ángel, tú puedes’. De hecho, tengo los audios en los que ella está pujando y me dice ‘si mamita, tranquila que yo voy a sacar mi bebé, yo puedo, yo puedo’. Ahí escuché que nació la niña, mi hija agradecía a Dios y decía que la bebe era lo más lindo que había visto en su vida, hasta ahí tuvimos comunicación”, contó Adriana Reyes en entrevista con Citynoticias.

A pesar de que ya abrió los ojos, el estado de salud de la joven “es delicado aun” y la recién nacida intenta sobrevivir sus primeros días de vida con la ausencia de su madre, según agregó la mujer en charla con Noticias Caracol.

“Ayer abrió los ojos, pero está bastante mal, delicada. Lo único que pido es que por favor me colaboren, ella está indefensa, está sola, está con su bebé. No sé ni cómo está la bebé. Ayer me la mostraron por videollamada, es una bebé hermosa que necesita de su abuela”, dijo a dicho medio.

Por ahora, son pocos los nuevos detalles que la familia de María Ángela conoce sobre su estado de salud | Fotos: redes sociales

De igual manera, la madre de María Ángel Caballero aprovechó la entrevista con Noticias Caracol para pedirle al Gobierno nacional que le ayude a llegar a Estados Unidos y así acompañar a su hija y nieta en este difícil momento.

Además, solicitó que se investigue el comportamiento que las autoridades migratorias de ese país tienen con los extranjeros que son capturados.

“El trato con nosotras fue terrible, siete días en donde no nos dejaron bañar ni siquiera los dientes. Siempre pedía una comunicación o una llamada a Colombia y nunca me dejaron”, concluyó.

¿Qué dejó en coma a la colombiana en Estados Unidos?

De acuerdo con lo expuesto por la madre de Caballero Reyes, la enfermedad que atacó a su hija síndrome de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia (Hellp).

Según el portal Medlineplus, esta enfermedad “se considera como una variante de la preeclampsia y algunas veces su presencia se debe a causa de una afección subyacente, como el síndrome antifosfolípidos”.

“Casi siempre, el síndrome se presenta durante el tercer trimestre del embarazo (entre la semana 26 y 40 de gestación). Algunas veces se manifiesta en la semana posterior al nacimiento del bebé. Muchas mujeres presentan presión arterial alta y se les diagnostica preeclampsia antes de que presenten el síndrome Hellp. En algunos casos, los síntomas de Hellp son la primera advertencia de preeclampsia”, informó dicho portal de salud sobre este síndrome que se presenta en 1 o 2 de cada 1.000 embarazos.

En cuanto a los factores que aumentan el riesgo de padecer el síndrome de Hellp están la obesidad, antecedentes de diabetes o de presión alta y antecedentes de embarazos múltiples.