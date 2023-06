Marbelle le salió al paso a las críticas por el “Yo no marcho, yo produzco” de la oposición: “Marchamos y producimos al mismo tiempo”

'La Reina de la Tecnocarrilera' estaría esperando una respuesta de la comunicadora | Fotos originales: Instagram @marbelle.oficial - Twitter @monyrodriguezof

El 20 de junio miles de personas se dieron cita en diferentes ciudades del país para protestar en contra de las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en redes sociales se desarrolló parte de la protesta y esto abrió paso para que Mónica Rodríguez y Marbelle cruzaran un par de mensajes.

Te puede interesar: James Rodríguez cree que Uribe fue “un gran presidente” y que Santos “hizo las cosas bien”: ¿Qué dijo de Gustavo Petro?

Resulta que la presentadora de Noticias Uno cuestionó a la oposición por convocar a estas y otras manifestaciones, luego de que criticaran a quienes lo hacían en el pasado, cuando Iván Duque era el mandatario.

“Ya no podrán volver a decir: ‘Yo no marcho, yo produzco’; lo cual me parece perfecto. Así acabarán las estigmatizaciones de todo aquel que quiera alzar la voz ¡El derecho a marchar es universal!”, escribió Mónica Rodríguez.

Esta no es la primera vez que Mónica Rodríguez y Marbelle rozan por redes | Foto: Instagram @monyrodriguezoficial

Fue entonces cuando Marbelle salió al paso de los cuestionamientos hechos por la periodista y le respondió de una manera muy directa:

“Marchamos y producimos al mismo tiempo porque nunca nos ha quedado grande”.

Como era de esperarse, las reacciones a la contestación de ‘la Reina de la Tecnocarrilera’ no se hicieron esperar y fueron decenas de personas las que respondieron a su polémico trino, quienes dividieron opiniones entre apoyos y ataques.

Este fue el trino de Marbelle a Mónica Rodríguez | Captura de pantalla Instagram

“Tanto que habla de producir y hace años que no produce una buena canción”, “usted lo único que produce con tanto ataque en redes es lástima”, “se le llena la boca diciendo ‘marchamos’ y ni se aparece por allá” y “no te pongas a buscar pelea porque con Moni la tienes perdida desde ya”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Te puede interesar: Nuevo dilema de Nicolás Petro: tiene problemas para divorciarse de Day Vásquez y casarse con Laura Ojeda

Y es que para nadie es un secreto que la relación entre Mónica Rodríguez y Marbelle no es la mejor, pues bastante dura fue la crítica que la comunicadora le hizo a Caracol Televisión hace meses, cuando anunciaron la inclusión de la cantante en el programa ‘La descarga’.

“Así es la vida. Premian el racismo y la vulgaridad. El rating vale más que la moral”, escribió en aquella ocasión a través de Twitter, tras lo cual generó una gran cantidad de interacciones entre la comunidad internauta.

Este fue el trino que hizo Rodríguez al canal en aquella ocasión | Captura de pantalla Twitter

Según Marbelle, los votantes de Gustavo Petro “tienen cacas en la cabeza”

La cantante, quien no se guarda nada cuando se trata de atacar al actual mandatario o a sus seguidores, se refirió en abril de 2023 de una manera muy despectiva sobre dichos simpatizantes, lo cual generó bastante controversia en redes sociales.

Te puede interesar: Andrés Cepeda criticó el uso de los artistas en las campañas políticas: “Eso es triste”

Las palabras surgieron como respuesta a una publicación que rondaba en Twitter y que hizo una página administrada por fanáticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Dicho trino estuvo acompañado por unas imágenes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales hicieron alusión a las dificultades que atraviesan los diálogos de paz con el grupo armado.

Trino en cuestión al que respondió Marbelle | Captura de pantalla Twitter

“Yo me pregunto y me sigo preguntando ¿Qué tenían en la cabeza los que votaron por Petro?”, escribió el político antioqueño.

Fue entonces cuando Marbelle respondió al también exalcalde de la ciudad de Medellín:

“Yo le respondo: tienen cacas”.

Como es usual cuando se trata de la vallecaucana, el comentario no pasó desapercibido y generó la molestia de una importante cantidad de usuarios de la red social, quienes recalcaron que la decisión del voto es completamente libre y ella no estaba en posición de juzgar y catalogar de esa manera a las personas que depositaron su confianza en Gustavo Petro.

De igual manera, hubo quienes le recordaron a la artista que tenga cuidado con sus palabras a través de Twitter, porque ya en una oportunidad debió retractarse de sus ataques hacia la vicepresidenta Francia Márquez y el mismo Gustavo Petro, por orden de la Fiscalía.