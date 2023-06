Abren investigación disciplinaria al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón

Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, habría contratado de manera directa a personas recomendadas por congresistas, razón por la que otros empleados salieron de sus cargos. Colprensa-Consejo de Estado.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una investigación disciplinaria Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), por presuntas irregularidades en el manejo que le dio a la planta de personal de la empresa estatal.

Te puede interesar: María Isabel Urrutia no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y dijo que irá a juicio

De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, el funcionario habría recibido currículos de congresistas del Partido Liberal para emplearlos en la entidad. Según W Radio, cerca de 250 hojas de vida habrían sido recibidas por Rondón y más de 100 empleados han sido contratados en el FGN. Esto, de acuerdo con el medio citado, se habría hecho para que los congresistas liberales apoyen las diferentes reformas que adelanta el Gobierno Petro.

Frente a los señalamientos, el presidente de la entidad estatal aseguró que el FGN no es una bolsa de empleo del partido, pero que sí acepta hojas de vida que “le sirvan al fondo”. “A mí el Gobierno no me ha pedido nada, los congresistas no me han dicho nada. Yo, por iniciativa propia, estoy diciendo que si tienen una hoja de vida que le sirva al Fondo, que me la traigan. No es cierto que se haya dicho que les vamos a dar tantos puestos, eso es falso”, aseguró Rondón en la entrevista.

Te puede interesar: Ministro del Interior compara el actual Gobierno con la final de la “Champions League”

“Yo tengo que contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante. Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente”, añadió el presidente del FGN para el medio.

Luego, el abogado Daniel Briceño informó en Twitter que instauró una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) en contra de Gilberto Rondón por las presuntas irregularidades en el manejo del personal.

Te puede interesar: Juan Carlos Losada advierte que será oposición al Gobierno si el Fondo Nacional del Ahorro queda en manos de ficha de Julián Bedoya

“Ya denuncié ante la Fiscalía a Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, por el delito de cohecho, luego de haberle confesado al país que le repartió una alta cantidad de puestos a congresistas del Partido Liberal para que aprobaran las reformas del ‘cambio’”, aseguró el abogado.

Esta sería la lista de cupos en el Fondo Nacional del Ahorro para cada congresista. Foto tomada de Twitter @PaoHerreraC

De acuerdo con el Ministerio Público, la contratación directa de las personas cuyas hojas de vida fueron suministradas por los congresistas habría producido la salida de otros funcionarios que llevaban varios años trabajando en el fondo.

Ahora, la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa de la PGN investigará las contrataciones que se llevaron a cabo en el fondo. Pues, además de presuntamente haber contratado a personas seleccionadas por los liberales, los contratistas al parecer no cumplen con los requisitos que se habían exigido para ocupar los cargos.

“Se revisará la contratación adelantada, al parecer de manera irregular, para ocupar cargos de profesiones distintas a las requeridas en los puestos para los que se recibieron aspirantes y en los que posteriormente fueron ubicados”, explicó el órgano de control en un comunicado.

El ente de vigilancia también informó que durante el proceso otros servidores podrán ser incluidos en el expediente, si se determina que están involucrados en las conductas que hoy son investigadas por la entidad.

“La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría tiene como objetivo determinar la ocurrencia de la presunta conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluyó la PGN.

La renuncia que Petro le habría pedido a Rondón

Debido a los señalamientos que hay en contra de Gilberto Rondón, el presidente Gustavo Petro habría pedido su renuncia. Semana confirmó que el presidente de la entidad tendría 24 horas para efectuar el proceso, de lo contrario, sería declarado insubsistente.

Sin embargo, hasta el momento Rondón no ha renunciado a su cargo en el Fondo ni tampoco se ha conocido una declaración de insubsistencia por parte del Gobierno.