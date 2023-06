Por presunto acoso abren investigación a exfuncionario de la Gobernación de Quindío

La Procuraduría General de la Nación ya ordenó la práctica de prueba para verificar las presuntas conductas cometidas por el exdirector de Comunicaciones de la Gobernación de Quindío. Cortesía: Colprensa-Sergio Acero.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ordenó la apertura de una investigación a Juan Ricardo Medina Salcedo, exdirector de Comunicaciones de la Gobernación de Quindío, por presuntas conductas de abuso de poder y de acoso cometidas en contra de varias mujeres de la entidad.

La Regional de Instrucción de Quindío investigará varias denuncias que surgieron en contra del comunicador y que presentan como víctimas a funcionarias, pasantes universitarias y contratistas de la Gobernación. Una de las quejas que investigará el organismo de control fue radicada ante la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación (FNG) de la ciudad.

“El Ministerio Público ordenó la práctica de prueba, con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones presuntamente irregulares y esclarecer la conducta y los hechos atribuidos al exdirector de Comunicaciones”, explicó el ente de vigilancia.

La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación

En noviembre de 2021 se conoció la denuncia que interpuso Luz Adriana Celemín, auxiliar de servicios de aseos del Centro Administrativo Departamental (CAD), ante la Unidad de Delitos Sexuales de la FGN. Por eso, en la Fiscalía ahora cursa una investigación por acoso sexual y acto sexual violento en contra de Juan Ricardo Medina, quien no aceptó los cargos.

De acuerdo con el periódico El Quindiano, la accionante fue víctima del exdirector de Comunicaciones en tres diferentes momentos. El primero tuvo lugar en la mañana del 17 de julio de 2021, cuando Celemín fue a la oficina de Medina Salcedo para pedirle unos platos prestados. Allí, el investigado habría cerrado la puerta con seguro y le habría pedido que le realizara una felación.

“Yo muy asustada le pedí que me respetara y que me dejara ir, ante lo que se tornó muy agresivo y me tomó a la fuerza (…), en ese momento, por fortuna, tocó la puerta un funcionario que también trabaja en el piso 18″, relató la auxiliar al medio citado. Luego de lo sucedido, Medina le habría escrito por WhatsApp para pedirle disculpas.

El siguiente episodio de acoso sexual se presentó, según narró la denunciante, un mes después, cuando el imputado le pidió que se encontraran en el baño por medio de un mensaje de WhatsApp. La mujer habría hecho caso omiso a sus peticiones.

El tercer encuentro violento que dio a conocer Celemín ocurrió el cinco de noviembre de 2021. Según su relato, el comunicador la habría obligado a tocar sus genitales.

“En ese momento me di cuenta de que ya no podía callar más y fui y le conté de nuevo a una de mis compañeras, quien solicitó una cita con el doctor Jorge Zapata, asesor administrativo, quien labora en el despacho del gobernador, quien nos atendió y le comentamos todo lo que venía pasando, diciéndole que no era la primera vez que ocurría”, dijo la accionante El Quindiano.

El 8 de noviembre Celemín fue llamada al despacho y Zapata le dijo que podía denunciar al presunto victimario. Además, le anunció que ya no trabajaría más en el piso que le fue asignado, sino en otro. En su momento, el funcionario argumentó en Caracol Radio que el cambio de piso se hizo para evitar que la víctima tuviera contacto con Medina Salcedo.

Luego de que el caso fuera conocido por el ente investigador, el exdirector de Comunicaciones denunció ante la misma entidad a Luz Adriana Celemín por presunta calumnia. Frente a esto, Celemín dijo al medio que cualquier persona tiene derecho a instaurar una denuncia y que habrá que esperar a que la justicia actúe.

Por su parte, Medina, investigado por la Fiscalía y la Procuraduría, dijo que la denuncia de la auxiliar es una injusticia.

“Creo no solamente en la justicia de los hombres, sino también en la justicia de Dios, y espero que esto se pueda aclarar pronto, para beneficio de todo un círculo familiar que hoy sufre por una injusticia” dijo el exdirector imputado a Nueva Crónica Quindío.