Anuel comentó publicación de Maluma con fotos que hacen suspirar: “Deja que yo suba mi próxima foto sin camisa”

A través de su cuenta de Instagram, el cantante paisa dejó ver el avance de su cuerpo, lo que generó un divertido comentario de Anuel. Crédito: maluma / Instagram

Se han vuelto comunes las publicaciones de Maluma en la que deja ver el avance que ha tenido con su cuerpo, pues para el cantante paisa, es una muestra del esfuerzo que ha hecho para evolucionar como persona y artista.

Aunque Juan Luis Londoño compartió las fotografías para promocionar su más reciente lanzamiento musical, Anuel no perdió la oportunidad para dejar un comentario en el que retó al colombiano a ver quién tiene mejor cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, Maluma publicó varias fotografías en las que dejó ver su escultural cuerpo, algo que tiene feliz al cantante paisa, pues le ha dedicado mucho tiempo a prepararse en el gimnasio para la imagen que espera tener en el lanzamiento de su nueva producción discográfica Don Juan.

“Vámonos pa’ arriba que abajo va a llover 💦”.

Pero, no todos los seguidores de Juan Luis Londoño están felices con la publicación, pues Anuel AA dejó un mensaje para el artista colombiano en el que calificó las fotografías como una ofensa, por lo que aprovechó para proponerle un curioso reto.

“@maluma ya esto es una ofensa 🤬 deja q yo suba mi próxima foto sin camisa a ver quien es quien de verdad 😭😭😭😭❤️‍🔥”.

No es la primera vez que Anuel ha asegurado que Maluma se pasa con sus fotos, pues a principios de abril de 2023, luego de que el cantante paisa compartiera imágenes de su cuerpo, el puertorriqueño le dejó otro divertido comentario en el que aseguró que lo estaba haciendo lucir mal.

“No me estes haciendo lucir mal posteando estas fotos @maluma”.

La verdad de las fotografías que Maluma ha compartido en su cuenta de Instagram no tiene que ver con hacer sentir mal a nadie, inclusive, ha enviado varios mensajes de superación para sus seguidores en donde los ha invitado a no rendirse y tener la voluntad para moverse del sitio en el que se encuentran.

Aunque ahora son comunes las fotografías de Juan Luis Londoño en el que luce su nuevo cuerpo, no siempre fue así, pues antes no era tan juicioso con su rutina de gimnasio, algo que ahora no quiere volver a vivir, por lo que espera poder mantenerse en un estado en el que había querido estar.

Así lo dio a conocer en una publicación en su cuenta de Instagram en donde, aparte de la fotografía en la que comparaba el antes y el ahora, también fue sincero con sus seguidores y reconoció que le ha costado trabajo llegar al momento que está viviendo, pero que poco a poco se está convirtiendo en su mejor versión.

También, Juan Luis Londoño aseguró que aún no está listo, pues le falta mucho para llegar a ser lo que espera, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores en el que los motivó a mejorar tomándolo a él como un espejo de lo que pueden llegar a conseguir con esfuerzo y dedicación.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante paisa Maluma compartió la evolución en su parte física y aseguró que aún no se encuentra en su mejor momento. Crédito: maluma / Instagram

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya! Les dije que viene ⭐️DON JUAN⭐️ y que me iban a ver como nunca antes.. AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!! 👑”.

Con sus últimas fotografías, Maluma promocionó su más reciente sencillo titulado Coco Loco que estrenó el jueves 8 de junio de 2023 y que hace parte de su nuevo álbum Don Juan, del que no se conocen muchos detalles, pero, según el cantante paisa, será un cambio en su carrera musical.