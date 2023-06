La fuerte disputa entre el padre y los abuelos de los niños rescatados en la selva del Guaviare: qué es lo que está pasando

Abuelo y padre de los niños desaparecidos en la selva.

El rescate de los niños en las selvas de la Amazonía colombiana llenó de alegría al país, aunque continúa la incertidumbre por el paradero del perro Wilson, canino rescatista que se extravió en el marco de la Operación Esperanza.

El anterior contexto también ha traído consigo una delicada disputa entre los familiares de los menores, como consecuencia de los diferentes ataques entre el padre de dos niños menores y el abuelo materno de los niños.

Mientras los menores se recuperan en un centro asistencial, entra en juego el tema de la custodia de los niños, situación que ha sido puesta en tele de juicio ante las acusaciones que ha recibido Manuel Miller Ranoque, padre de dos de los menores que es señalado de abusar presuntamente de uno de estos.

En los micrófonos de La FM, Ranoque señaló: “Yo no estoy reclamando, hay que entender que yo estoy haciendo lo que me corresponde, porque yo fui como padre a buscar a mis hijos porque los necesito y los que no fueron a buscar, fueron ellos”.

“La abuela de los niños quiere el dinero para embriagarse”: Manuel Ranoque

Desestimando las denuncias en su contra, Ranoque expuso que lo único que busca la familia de la fallecida madre de los niños, es deslegitimarlo y quedarse con el dinero de los menores, con el fin de embriagarse e incluso, catalogó como “loca” a la abuela de estos.

“Las denuncias son para intimidarme, dejar mi reputación por el piso, pero ustedes con el tiempo se darán cuenta de que todo eso es una mentira, porque lo único que quiere la abuela es beneficiarse con los recursos de los niños para embriagarse y andar loca por las calles, gritando e insultando a la gente, porque es lo único que sabe hacer”.

“El abuelo de ellos raspa coca”: Padre de los niños desaparecidos en la selva

En su arremetida, cuestionó que los abuelos se hayan quedado en casa esperando resultados y no hubieran hecho parte de la misión de búsqueda, señalando que el señor Narciso tenía fuerzas, pero únicamente para tomar y trabajar en cultivos ilícitos.

“El abuelo y la abuela están locos, esos señores no se concentraron en buscar a los niños; se quedaron en Villavicencio comiendo y durmiendo como marranos, hablando mal de mí. El señor narciso viene de trabajar coca, él viene de andar raspando, viene de andar tomando, además tiene un niño de un año”, advirtió en La FM.

“Lo que dice el padre es mentira”: Abuelo de los niños desaparecidos

Uno de los primeros testimonios brindados por Manuel Ranoque, indicaban que la madre de los menores había quedado viva al menos durante cuatro días, sin embargo, dicha versión es desmentida por el padre de la fallecida Magdalena Mucutuy, asegurando que Lesly, la niña de 13 años explicó que las víctimas del accidente aéreo había muerto de manera instantánea.

Narciso Mucutuy explicó en Semana: “Eso es mentira, porque la misma niña dice que el momento en donde el avión cayó, los tres de una vez quedaron muertos, la persona que dijo que mi hija Magdalena estuvo viva tres días, eso es mentira, lo que la niña asegura es que la avioneta cayó y se fueron uno con otro de un solo golpe”.

Quién quedará con la custodia de los niños

El señor Narciso Mucutuy señaló que uno de sus anhelos era que el Gobierno nacional les diera una casa en la ciudad de Villavicencio, o en su defecto en Bogotá, argumentando que lo que pretendían era dar una mejor calidad de vida a los niños. Así mismo, expuso que tan pronto Bienestar Familiar avance en el proceso, buscará quedarse con la custodia de estos.