Festival por la Igualdad: durante un mes Bogotá celebrará el mes del orgullo con distintas actividades para toda la familia

¡Queremos una sociedad que aplauda, celebre y defiendan la diversidad!, afirmó el director Distrital de Diversidad Sexual. En Bogotá se Puede Ser.

Entre el 16 de junio y el 16 de julio, en Bogotá existirá una amplia oferta de actividades, entra la que destacan: conciertos, foros, deportes, exposición de emprendimientos y eventos artisticos. Todos ellos en el marco del Festival por la Igualdad 2023.

Para conocer más sobre la apuesta de la Administración distrital, para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+, Infobae Colombia habló con el director Distral de Diversidad Sexual, David Alonso. El funcionario no solo se refirió al Festival de la Igualdad, también habló sobre las movilizaciones sociales que vivirá Bogotá.

Mesa Inter local acompaña a la Alcaldía de Tunjuelito a izar las banderas y pintar sus escaleras con los colores de la diversidad. Bogotá se Puede Ser.

El festival inició como la Semana de la Igualdad, ¿qué ha pasado para que el evento se prolongue durante todo un mes?

David Alonso: La lucha por los derechos de las personas LGBTI en nuestro país es muy reciente. Hasta hace un poquito más de cuatro décadas era ilegal ser homosexual y desde hace cuatro, a raíz de la despenalización, se ha podido incentivar la movilización social.

El reclamo de los derechos arranca con la primera movilización hace 40 años con 12 personas, máximo 20. Que salían de la plaza de La Macarena hacia la Plaza de Las Nieves y con el tiempo se fueron sumando más y más y más personas.

Hace 15 años se desarrolló la Política Pública LGBT de Bogotá y con ella una actividad que era la Semana por la Igualdad, con unas actividades muy concretas en ese momento, a esas acciones se han sumado personas, organizaciones y la empresa privada.

Ahora que estamos en el 2023 se le dedica un mes completo de actividades de todo tipo: culturales, recreativas, deportivas, académicas y, por supuesto, las movilizaciones sociales, que en Bogotá son tres: La Marcha del Sur (25 de junio), la Marcha Distrital (2 de julio) y La Marcha Trans (7 de julio)

¿Y la Contramarcha?

DA: No, esa es una actividad violenta que no hace parte de lo que busca y de lo que pretende el movimiento social LGBTI. Es una actividad que incluso raya con lo delictivo y no tiene nada que ver realmente con estos procesos.

En Bogotá se realizarán tres manifestaciones: La Marcha del Sur (25 de junio), la Marcha Distrital (2 de julio) y La Marcha Trans (7 de julio). Bogotá se puede ser.

Durante mucho tiempo, los procesos sociales estuvieron concentrados en espacios puntuales de la ciudad, ¿cómo se ha avanzado en la territorialización en el marco del Festival?

DA: Todas las localidades, con las organizaciones sociales LGBT, tienen unas apuestas en distintas partes del espacio público, la idea cuál es: llegarle a la ciudadanía, al papá, a la mamá, al vecino, a la prima, con actividades culturales que puedan llevar a transformar los imaginarios y generar un cambio cultural. Por eso hay actividades de todo tipo.

Hay una apuesta de apoyo a los emprendimientos LGBT, tendremos cuatro ferias “Es Hecho en Bogotá”, son ferias en espacio público de pequeñas y medianas empresas que el distrito ha fomentado que puedan vender sus productos.

En últimas acá hay un tema clave que tenemos las entidades del Distrito y en general la alcaldesa. Es que, si bien, la discriminación por orientación sexual y de género es muy grave, y la rechazamos contundentemente porque en Colombia discriminar es un delito, entendemos que parte de esa discriminación es por los temas económicos.

La pobreza forzosa a la cual se someten a muchas de las personas LGBTI especialmente a las mujeres y a las personas trans hace parte de esa exclusión para poder superar esas brechas se necesitan oportunidades laborales, educativas. A eso apuesta: “Hecho en Bogotá”.

El festival es una apuesta totalmente abierta, no todas las actividades dependen de la Administración distrital. Tenemos actividades que son organizadas por la empresa privada, otras gestionadas por las organizaciones sociales.

Sin embargo, si hemos focalizado que las apuestas y las actividades para que se hagan de cara a un propósito principal y es salir del nicho LGBT y llevarlo a la cotidianidad del resto de personas.

Para nosotros es fundamental entre que la ciudadanía general y entienda que en Bogotá uno puede ser lesbiana, gay, bisexual, trans, Inter queer o no binario. Pero, además, que hay que abrazar la diversidad, nuestra apuesta es cambiar el chip, no queremos una sociedad que tolere o que respete o que entiendan la diversidad ¡Queremos una sociedad que aplauda, celebre y defiendan la diversidad!

Cuando hay una sociedad que en general rechaza las violencias, es mucho más difícil para alguien agredirnos. Hemos visto algo y es que estadísticamente no han incrementado los ataques hacia personas LGBTI, lo que ha incrementado es el respaldo social de rechazo a esas a esos ataques. Queremos fomentar esa reacción, que haya personas que se paren y digan, ¡No estoy de acuerdo!, ¡No me parece!, que se vuelve noticia, salga en redes. Ese es el cambio que queremos, rechazo a la discriminación

Programación Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo.

Teniendo en cuenta que la Marcha LGBTIQ+ es un evento organizado por la sociedad civil, pero apoyado por la Administración distrital, ¿cómo ven el cambio en el recorrido?

DA: La instrucción de la alcaldesa Claudia López fue absolutamente clara: vamos a hacer todo lo posible para hacer de esta la mejor marcha que haya habido en Bogotá. Esto por varias razones, la primera porque nos lo merecemos; nos merecemos ocupar el espacio más grande e importante en materia de espacio público de la ciudad, nos merecemos ocupar el lugar donde está la cotidianidad de la gente, donde están los domingos en familia, donde están esas apuestas culturales tipo Rock al Parque. Nos merecemos ocupar con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestro legado, y con nuestras demandas, esos espacios de ciudad y del país.

Segundo, el recorrido cambia porque afortunadamente la Carrera Séptima y la Plaza de Bolívar se nos quedó chiquita, ya no da abasto para la cantidad de personas que quieren movilizarse, que quieren salir, que quieren celebrar, que quieren reclamar con respecto a los derechos LGBTI. Por lo tanto, se necesita algo más amplio, si hay más gente necesitamos más amplitud.

Tercero, la apuesta sale de la plazoleta del Concejo de Bogotá, va por toda la calle 26, toma la 60 y hace una pequeña orejita para entrar a la plaza de eventos del parque Simón Bolívar. Un espacio que cambia de los 40.000 asistentes que pueden llenar la Plaza de Bolívar a los más de 100.000 que pueden llenar la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, no deja de ser una apuesta política y es lo que nos han dicho también las organizaciones sociales.

Porque si le damos visibilidad, pero además porque se le está hablando la cotidianidad de la gente y lo que queremos es cambiar de un reclamo hacia las normas, lo legislativo, hacia toda esa transformación en la cotidianidad en las familias en el día a día. La idea es sumar a más personas, invitar a mucha más gente, que se sientan atraídas por esta celebración, conmemoración y reclamo, para que sean más familias las que lleguen a ser impactadas con ese cambio cultural.

El eslogan es “Ley Integral Trans”, una apuesta de reivindicación por los derechos de las personas trans y no binarias, con quien además este país está en deuda desde hace mucho tiempo. Ya era momento que como sectores LGBTI saliéramos a defender también esta apuesta por los derechos.

Cierro con esto. Vamos a tener un concierto increíble, van a ser artistas muy top. La alcaldesa ha gestionado todo para poder aportar, no solamente desde el Gobierno distrital, sino también con el apoyo del viceministro de Turismo, un tipo absolutamente comprometido con la causa.

También hemos logrado presentarnos para una convocatoria de Fontur con el Ministerio de Comercio y eso ha permitido que podamos ampliar también las posibilidades, son dos gobiernos que tienen afinidad con la puesta de derechos de los sectores LGBTI y eso se va a ver materializado en esta marcha.

El eslogan es “Ley Integral Trans”, una apuesta de reivindicación por los derechos de las personas trans y no binarias, con quien además este país está en deuda desde hace mucho tiempo. Secretaría Distrital de Integración Social.

¿El Festival se articula con otras actividades en Bogotá cómo el Ciclo Rosa y otras actividades?

DA: En el marco de las actividades de este festival, vamos a tener distintas actividades que son superinteresantes como El ciclo de cine Rosa, apoyamos a una actividad que es el Inferno Fest, Los juegos por la Igualdad, vamos a tener lanzamiento de un libro que se llama “Las sobrevivientes: historias de mujeres trans del barrio Santa Fe”.

Es un homenaje a esas mujeres que tuvieron que huir de Colombia para poder sobrevivir y volvieron a raíz de los cambios también que hubo en el país y pudieron llegar a una vejez, que es una utopía para muchas de las personas trans. Es un homenaje a esas mujeres que tuvieron que huir de Colombia para poder sobrevivir y volvieron a raíz de los cambios también que hubo en el país y pudieron llegar a una vejez, que es una utopía para muchas de las personas trans

Vamos a tener con el apoyo del viceministro de Turismo y de Fontur con vallas publicitarias en las ciudades principales del país, invitando a la “Capital de la diversidad” Bogotá, la ciudad donde “Se puede ser” y la capital de la diversidad. Les invitamos a que conozcan el Festival por la Igualdad, a que vengan a las actividades, a que conozcan Bogotá, a que conozcan esa oferta que tenemos también en materia de turismo y de esa forma también incentivar en el turismo, no solamente el turismo de gran escala de las cadenas.

Una de las apuestas que hemos venido haciendo es la participación de las empresas privadas; por ejemplo, en la marcha de este año, también hemos mediado para las empresas tengan protocolos nuevos de vinculación, inclusión, de no discriminación, que incluyan baños neutros, de ajustes normativos en sus empresas con respecto a la contratación de personas LGBT. Especialmente con personas trans que normativamente tienen problemas con el tema de la libreta militar, esas empresas que realmente están participando no son solamente porque tienen el logo de colores, sino porque hay un compromiso y es fundamental.

Hay quienes buscan desprestigiar esos avances, pero no vamos a avanzar en la reducción del desempleo de las personas LGBT si no se monta también la empresa privada. Necesitamos que cualquier persona pueda postularse a los cargos en el sector público, o en el privado, así sea la tienda de barrio.

Durante la entrevista, Alonso destacó que 800 personas LGBTI fueron beneficiarios de Jóvenes a la U, un programa de becas universitarias. Bogotá se puede ser.

Si quemamos la tarima de una empresa, como lo hace ese grupo autodenominado Contra Marcha el año pasado, lo que hacemos es cerrarnos oportunidades, no para nosotros que ya tenemos posibilidades con el sector público, sino para cientos de personas que quieren tener oportunidades en el sector privado y ver realizados sus sueños.

Hay un movimiento social muy inteligente en Colombia que ha logrado unas transformaciones reales y además lleno de color, vida, entusiasmo y alegría. Con un reclamo justo, pero sin perder la felicidad. Cuando llega la violencia como una de estas formas de reivindicación se romantiza la violencia.

Se pierde de vista totalmente que destruyendo o quemando todo no se avanza como sociedad. Yo insisto y sé que me pueden caer ataques, de parte de ciertos grupos, pero un grupo que no da la cara no se sabe quiénes son, que convoca a destruir, obstruir e incluso agredir físicamente, a lanzar excrementos como hicieron el año pasado o a quemar cosas. Pues ni siquiera sabemos si realmente su apuesta es real o son grupos conservadores que están fingiendo algo para sabotear los procesos del movimiento social LGBT.

Hay que tener mucho cuidado con eso, no romantizarlo, tocarlo con pinzas. Por supuesto que si este año se llega a cometer algún tipo de acto delictivo, que raya con lo delictivo, tendrán que ser judicializados. Esperamos que no sea así, porque este va a ser una celebración maravillosa.