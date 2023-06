Ikea en Colombia está buscando más de 700 empleados: conozca sus ofertas y condiciones

Desde que la multinacional sueca Ikea anunció su llegada al país, los colombianos han estado a la expectativa, no solo por sus productos de retail, sino también por las oportunidades de empleo que puede traer en las tres ciudades en las que ha anunciado la apertura de sus tiendas: Bogotá, Cali y Medellín.

“Para el inicio de su operación, IKEA conformará un equipo con diferentes perfiles y niveles de experiencia para su tienda, centro de distribución y oficinas administrativas. Con esto, la compañía apuesta a contribuir a dinamizar la economía, generando más de 700 puestos de trabajo”, informó la empresa.

Las primeras 700 vacantes serían ocupadas por trabajadores en Bogotá, a partir del segundo trimestre del 2023, cuando abra sus puertas en el centro comercial Mall Plaza.

Sin embargo, así como en los 52 países a los que se ha extendido desde su fundación en 1943, “busca ofrecer una propuesta de valor asociada a oportunidades de crecimiento”, en otras ciudades.

Por eso, en 2024 llegará también al centro comercial Viva Envigado, a unos cuantos minutos de Medellín y, tiempo después, al Mall Plaza de Cali, con la que será su tercera sede en el país.

Sin embargo, desde ya, ofrece plaza en áreas comerciales, financieras, gastronómicas, logísticas, de diseño y marketing, con distintos niveles de experiencia como requisito.

“Lo anterior representa una oportunidad para estudiantes, jóvenes que están iniciando su vida laboral, adultos mayores, personas que quieran trabajar medio tiempo o que no necesariamente cuenten con experiencia en el sector de retail”.

Y es que, según Silvia Valencia, gerente de personas, “una de las propuestas de Ikea para el país es dinamizar la economía por medio de la creación de nuevos empleos, que conecten con los sueños y aspiraciones de los colombianos. Por lo anterior, facilitamos oportunidades de crecimiento a través de planes de entrenamiento y ponemos a disposición beneficios adicionales que contribuyan a la calidad de vida de nuestro equipo. Por esto los invitamos a conocer y postular a las posiciones que están abiertas”.

Ofertas disponibles:

Generalista de Recursos Humanos Medellín: Inglés Avanzado, título universitario en relación al cargo, experiencia relevante en recursos humanos y experiencia en retail.

IT specialist Cali: dos años de experiencia en cargos relacionados con el rol, tecnólogo o estudiante de últimos semestres, conocimiento de Office y Windows, conocimientos de ensamblaje y desemsamblaje de computadoras e impresoras, conocimientos en configuración e instalación Network y deseable conocimientos en programación o systems analysis.

Líder de Salud y Seguridad Patrimonial: Profesional en ingeniería, administración o carreras afines, experiencia mínima de 3 años en la administración de seguridad patrimonial en el sector retail, experiencia en la definición del plan de continuidad de negocio y sistema de gestión de seguridad, mín 2 años estructurando procesos basados en el análisis de indicadores, foco en minimizar pérdidas.

Representante de Servicio al Cliente 36 horas: Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en Servicio al cliente, con conocimiento de herramientas para manejo de turnos y tickets (CRM, ERP, Helpdesk), experiencia en cumplimiento de indicadores, deseable Conocimiento del estatuto del consumidor (1480) y ley de protección de datos (1581) y atención Front End (De cara al cliente) y/o Postventas, deseable en el sector retail.

Reparador de muebles o auxiliar de carpintería: Experiencia de 1 año en procesos de reparación, armado, reempaque y devolución, experiencia en operación con sistemas ERP (Deseable), conocimiento en procesos de recuperación de muebles y accesorios y ser bachiller.

Otras ofertas, disponibles únicamente a través de su portal web, ikea.com.co, son: asesor punto de venta NQS, auxiliar logística restaurante tienda, auxiliar administrativo restaurante tienda, steward o auxiliar general de cocina restaurante tienda, auxiliar de cocina restaurante tienda, coordinador o supervisor de cajas de tienda, especialista en seguridad y salud en el trabajo tienda, recpecionista de domingo a domingo con turnos rotativos, líder comercial, jefe de atención contcat center back office, jefe de atención contact center front office, asesor punto de venta sin experiencia 36 horas, customer experiencie manager in store Cali, store manager Bogotá, ing de productividad, ingeniero de control de gastos, sales manager Medellín, supervisor o coordinador de cajas, people and culture manager Medellín, store manager Medellín, store manager Cali, líder en procesos y productividad, técnico de mantenimiento hidráulico tienda, analista de inventarios, supervisor o coordinador de operaciones centro de distribución, jefe de operaciones centro de distribución, subgerente de operaciones ecommerce, people and culture manager Cali, controlling specialist tienda Bogotá, checkout leader o líder de cajas tienda y reatil project manager Colombia.

Para consultar sus condiciones laborales y requisitos debe dirigirse a la página de Ikea Colombia, en donde también encontrará ofertas para practicantes, como practicante de operaciones, practicante de marketing y practicante de finanzas.