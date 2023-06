Gustavo Petro también habría pedido la renuncia de Gilberto Rondón, director del Fondo Nacional de Ahorro

El funcionario aseguró que no se trata de una “mermelada”, sino que hace parte de la burocracia colombiana. Colprensa-Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro estaría preparando un nuevo cambio en el alto Gobierno. El 8 de junio se conoció que le habría pedido la renuncia al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien habría entregado, según una denuncia investigación periodística, contratos a personas recomendadas por varios congresistas del Partido Liberal.

Te puede interesar: Qué está pasando con la “mermelada” para los liberales en el Fondo Nacional del Ahorro: anuncian demandas legales contra el director de la entidad

La salida del presidente del FNA, que según fuentes del Gobierno le confirmaron a Caracol Radio, se suma al remezón en el Ministerio de Educación, pues el presidente Petro también habría pedido la renuncia de la ministra Aurora Vergara, del presidente del Icetex, Mauricio Toro, y de 30 funcionarios más.

El reemplazo de Rondón, según los primeros rumores que se conocen, sería Luciano Grisales una ficha del excongresista Julián Bedoya. Esto según información de Caracol Radio.

Te puede interesar: Enrique Gómez denunció formalmente a 15 congresistas del Partido Liberal por vender su voto a cambio de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro

De acuerdo con la investigación de Sigue la W de W Radio, la repartija de puestos en el FNA se habría acordado en un encuentro entre Rondón —y otros funcionarios del Gobierno— con congresistas liberales para entregarles cupos en la entidad. El presidente del FNA, en entrevista con la emisora, justificó por qué estuvo en la reunión:

Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿Cómo así que yo qué estaba haciendo allá?, no ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”

¿A quiénes le han dado contratos?

El escándalo fue revelado por La W Radio, en medio de su programa Sigue La W. Foto tomada de Twitter @PaoHerreraC

En la investigación se pudo determinar, a partir de un consolidado con fecha del 15 de mayo de 2023, que el senador Mauricio Gómez entregó entre 25 y 28 hojas de vida, de las cuales 7 ya fueron revisadas y contratadas en la entidad.

Te puede interesar: Sofía Petro defendió a Laura Sarabia: “Ella no ordenó esa interceptación”

Así mismo, el senador Fabio Amín ya tendría contratados 8 perfiles de los cerca de 25 que envió al FNA; el senador Juan Pablo Gallo habría entregado 13 hojas de vida y, de estas, tres fueron aceptadas y las personas ya fueron contratadas. El que el senador Miguel Ángel Pinto también envió 2 curriculums, y de estos uno ya fue vinculado a la entidad. Esto solo en el caso de los senadores.

Entre los representantes a la Cámara que habrían enviado hojas de vida al FNA están: Andrés Calle, Karime Cotes, Alexánder Bermúdez, Álvaro Leonel Rueda, Álvaro Monedero, Wilmer Guerrero, Octavio Cardona, Sandra Aristizábal, César Gómez, Dolcey Torres, Flor Perdomo, Germán Rozo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Karina Bocanegra.

¿Qué dijo Gilberto Rondón?

El presidente del FNA, Gilberto Rondón, respondió a los señalamientos y explicó que “esto no es mermelada, es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”.

Sobre los señalamientos de que la entidad ha recibido unas 250 hojas de vida por parte de los congresistas, de las cuales al menos 110 ya fueron contratadas, dijo:

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente”

De acuerdo con W Radio, en la entidad se estarían promoviendo despidos masivos para cumplir con las cuotas ofrecidas al Partido Liberal. Aunque el decreto 155 de 2022 permitió el aumento de la planta del FNA a 1.237 empleados, según se conoció, los congresistas estarían solicitando que la contratación de sus fichas sea de manera directa y no por medio de temporal, por lo que no habría espacio para tanta gente. Esto ya habría ocasionado la terminación de unos 30 contratos directos desde el 1 de mayo.

Rondón dijo que ha actuado a motu proprio y que ni desde el Gobierno nacional ni los congresistas le han pedido nada: “A mí el Gobierno no me ha pedido nada, los congresistas no me han dicho nada. Yo, por iniciativa propia, estoy diciendo que si tienen una hoja de vida que le sirva al Fondo, que me la traigan. No es cierto que se haya dicho que les vamos a dar tantos puestos, eso es falso”

También advirtió que estas contrataciones no corresponderían a ninguna irregularidad de su parte, ni de sus colaboradores, sino que hace parte de la democracia pluralista de Colombia.