Reforma a la salud: nuevamente quedó aplazada la plenaria programada en Cámara

Nuevamente quedó aplazada la discusión de la reforma a la salud. Para el martes 6 de junio estaba programada la sesión plenaria en la Cámara de Representantes para avanzar en el debate de dicho proyecto de ley; sin embargo, en la tarde del mismo día se confirmó que quedó cancelada.

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, indicó en diálogo con El Tiempo que el objetivo de la sesión del martes era avanzar en la votación de impedimentos que ya se había adelantado en un 60% en la discusión adelantada el jueves 1 de junio. Además, sostuvo que el Gobierno nacional espera que se siga adelantando el debate y que se apruebe, al menos, la reforma al sistema actual de salud.

El lunes 5 de junio, el presidente de la corporación, David Racero, anunció que los debates iban a quedar “congelados” con motivo de la crisis política generada por el escándalo de Armando Benedetti y los audios en los que mencionó supuestas anomalías en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, hoy presidente de la República.

Sin embargo, el senador Alexander López sostuvo ante el jefe de Estado en la noche de ese día que los debates iban a continuar en el Legislativo. De hecho, en la mañana se ratificó que el trámite de las reformas a la salud, laboral y pensional eran el primer punto en el orden del día para la sesión del martes.

“Mañana martes continúa el debate de Reforma a la Salud en plenaria”, había anunciado el representante Alfredo Mondragón, integrante del Pacto Histórico y coordinador ponente de la iniciativa. También llamó la atención que la orden del día fue firmada por Racero, quien había anunciado el parón de la discusión de los proyectos hasta que no se logren más consensos con las bancadas ante el escándalo de Benedetti.

Por otro lado, la Comisión Séptima de la Cámara sí había retirado del orden del día la discusión sobre la reforma laboral, proyecto cuyos debates empezarían también el martes 6.

Además, la secretaria General de la Cámara indicó que la plenaria tuvo que ser aplazada porque se cruzaba con la votación del proyecto del código electoral. Así las cosas, el debate de reforma se corrió para el miércoles 7 de junio a las 2:00 de la tarde.

Las posiciones de los partidos independientes

A través de un pronunciamiento, la colectividad presidida por Dilian Francisca Toro solicitó el aplazamiento de la discusión y la votación de las reformas hasta el próximo periodo legislativo que inicia después del 20 de julio.

“Desde la bancada del Partido de la U hacemos un llamado al Gobierno nacional para que ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo periodo legislativo”.

Asimismo, el partido añadió que con la implementación de esa iniciativa se podría realizar un diálogo y una concertación “más amplia con todos los actores de la sociedad y así lograr los cambios que necesitan los colombianos para disminuir la pobreza, la inequidad y lograr una Colombia más equitativa y en paz”.

Entretanto, por el Partido Conservador el panorama es diferente. A través de un comunicado firmado por los congresistas de la bancada, solicitó formalmente el archivo del proyecto a la reforma a la salud presentado por la administración Petro. Por ello, elaboró un documento con 113 modificaciones al articulado definitivo, una labor en la que participaron técnicos y expertos en los distintos temas. Sin embargo, los cambios no tuvieron la acogida esperada.

“He estado revisando y hay todavía unos puntos importantes de fondo, delicados, que son líneas azules del partido que no han sido aceptadas, así que mientras ello no ocurra, el Partido Conservador, así se quede solo, votará no a una reforma a la salud que creemos no va a satisfacer a los colombianos”, sostuvo el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda.