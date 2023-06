La razón de la protesta del ‘Tino’ Asprilla contra un periodista: “No hay ni punto de comparación”

Faustino Asprilla se despachó contra Francisco Vélez: "A mí me da mucha pena pero esta liga (la colombiana) pues no es competencia".

La reciente convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia ante Irak y Alemania en junio de 2023 ha generado múltiples reacciones en varios programas deportivos del país. Y fue precisamente en el magacín ‘Equipo F’ de la cadena ESPN donde una “candente” discusión se vivió entre varios panelistas del programa, más exactamente entre Faustino el ‘Tino’ Asprilla y el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez.

El tire y afloje en el programa nació a partir de la controversia que generó la convocatoria del defensor del Tottenham Hotspur Davinson Sánchez, quien en el equipo inglés no tuvo una buena temporada y gran parte de la misma estuvo relegado al banco de suplentes. En el desarrollo del magacín, ‘Pacho’ Vélez apuntó a que él hubiese preferido el llamado de Andrés Llinás por encima del exjugador de Atlético Nacional.

“Entonces usted lleva a Llinás en lugar de Davinson”, le preguntó el exjugador y panelista del programa Carlos Valdés a ‘Pacho’ Vélez. A lo que el periodista respondió: “En este momento, en el presente, en la foto que estoy viendo, para mí Llinás anda mejor”.

Este comentario de Vélez despertó comentarios divididos entre varios de los panelistas del programa. Allí, Daniel Angulo hizo la comparación entre lo que es jugar en la liga colombiana y la inglesa, a lo que casi de inmediato se le “pegó” el ‘Tino’ Asprilla que terminó fulminado a ‘Pacho’ por esta apreciación:

Una "candente" discusión protagonizaron el 'Tino' Asprilla con 'Pacho' Vélez por la convocatoria de Davinson Sánchez por encima de Andrés Llinás. / Video @ESPNFutbolCol

“No es lo mismo uno entrenarse con Harry Kane todos los días que entrenarse con Uribe (delantero de Millonarios). A mí me da mucha pena pero esta liga pues no es competencia. No hay ni punto de comparación. No se puede comparar un tipo que está en la Premier League a un tipo que está en la liga colombiana, no hay punto de comparación”, manifestó el tulueño.

Tras estas opiniones tan divididas, el exjugador Carlos Valdés volvió a intervenir en la discusión, luego de que otros panelistas como Adolfo Pérez argumentaran que el simple hecho de que Sánchez jugara en la Premier League así lo estuviese haciendo mal, no era suficiente para su llamado a la Selección.

“Para mí Davinson tiene la capacidad y por jugar en la Premier, aunque no haya sido su mejor temporada es un jugador de Selección Colombia. Y para mí hoy no está Llinás por encima de Davinson Sánchez”, concluyó Carlos Valdés.

El ‘Tino’ Asprilla convocó a “la cabalgata más grande del mundo”

Una nueva polémica en redes sociales fue protagonizada por Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien convocó a través de estas plataformas a participar de “la cabalgata más grande del mundo” para, según él, romper un récord Guinness. Por medio de un video para el cual posó con una máscara de caballo, el exfutbolista hizo expreso su deseo de que este tipo de eventos regresen a la Feria de Tuluá.

“Ahora se me metió en la cabeza que Tuluá tenga el Guinness Record de la cabalgata más grande del mundo. Convoco a todos los caballistas colombianos para que hagamos historia este 15 de junio”, fue la invitación.

El anuncio del exjugador de fútbol generó el rechazo, incluso, de gran parte de sus seguidores | Video: Instagram @eltinoasprilla

Las reacciones a la publicación del ‘Tino’ Asprilla no se hicieron esperar y los primeros en pronunciarse fueron líderes animalistas, quienes calificaron como “desacertada” la intención del exgoleador de la Selección Colombia.

“Es un desacierto las pretensiones un evento masivo con el uso de equinos, cuando hemos demostrado con las veedurías ciudadanas y el movimiento animalista del Valle que este tipo de eventos pone en riesgo la vida de los animales, jinetes y espectadores. Tal y como ocurrió en la feria del 2022, cuando se presentó el caso de un equino infartado”, detalló Katherin Morales, diputada del Valle del Cauca, en charla con Caracol Radio.