Lanzan aguda crítica tras el escándalo protagonizado por Benedetti: “¿Cómo creen que sería una alcaldía de Gustavo Bolívar?”

El exsenador afirmó que su decisión será conocida el 9 de junio. Cortesía: Archivo.

A tan solo cuatro meses de las Elecciones Territoriales 2023, que se cumplirán el domingo 29 de octubre, son varios los que comienzan a establecer su ruta para ser elegidos.

Ese es el caso del Gustavo Bolívar, que después de muchos ires y venires indicó que hasta el viernes 9 de junio tomará una decisión clave en su futuro en la política colombiana, sobre todo en lo que compete a una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

El hoy exsenador agregó que su decisión aún no está tomada.

“En el Pacto Histórico tuvimos una reunión hace tres días y me dicen que no tengo más plazo para decidir. Tengo plazo hasta el próximo viernes, tengo que dar un sí o un no. Lo complicado es resolver problemas económicos. El otro factor es mi tranquilidad, en Colombia es difícil, la invasión de la privacidad por los escoltas y se pierde la libertad completamente”.

A partir de esa indecisión, son varios los voceros de los partidos políticos de oposición que le hacen el feo a una posible candidatura de Bolívar. Como es el caso de la concejala Diana Diago.

Desde su cuenta de Twitter, la vocera del Centro Democrático realizó una pregunta que tambaleó a más de uno de sus seguidores: “¿Cómo creen que sería una alcaldía de Gustavo Bolívar?”.

La interrogante se generó después de una serie de reproches que realizó Diago al Gobierno de Gustavo Petro, basados en los últimos escándalos que opacan la administración del presidente de turno.

“¿Es descaro o cinismo? Presidente lo que está pasando en Colombia y los señalamientos en contra del financiamiento de su campaña son sumamente graves. Con todo el respeto le pido que le dé una explicación al país. Es inaudito que el anhelo de cambio de los colombianos se termine convirtiendo en un nuevo proceso 8.000″, precisó en su red social la vocera del Centro Democrático.

Las pullas no terminaron ahí, en menos de 24 horas Diago arremetió contra el Gobierno nacional e indicó que el hombre más importante en Colombia es el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que tiene la potestad para encontrar la verdad y proteger al embajador Armando Benedetti “para que le cuente realmente qué pasó a los colombianos.

A su vez, agregó que “La situación del país está perfecta para que @GustavoBolivar saque un novelón, del triángulo amoroso entre Sarabia, Benedetti y Petro, por dineros oscuros e ilícitos”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Diago

La concejala del Centro Democrático Diana Diago formuló una pregunta que puso a pensar a más de un seguidor de la vocera. Cortesía: Diana Diago.

La reacción de los seguidores de la vocera del Centro Democrático no fue la mejor. La concejal realizó la pregunta de la siguiente manera: “Si así ha sido el gobierno de @petrogustavo ¿Cómo creen que sería una alcaldía de @GustavoBolivar?”.

Con más de 1.442 vistas, 28 retuits y 45 me gusta, solo 12 seguidores se atrevieron a responder la interrogante de Diana Diago, estás fueron algunas respuestas:

“Nooo igual o peor que la señora López Dios nos proteja Petro y Bolívar nooooo”.

“Yo no quiero seguir viendo mi ciudad sumida en el subdesarrollo y la corrupción, no más izquierda y centro en Bogota !!!”.

“Necesitan más poder y plata para por cumplirle a toda la delincuencia del país que les dio plata”.

“Sería otro desastre predican, pero no aplican son más de lo mismo par de payasos”.

“¡Qué peligro!”.

Por otra parte, la vocera estuvo bastante activa en su red social después de compartir la interrogante. En las horas de la tarde del 5 de junio, publicó un video en el que enfatizó que los colombianos desaprueban el Gobierno de Gustavo Petro.

“Quiero hacer una reflexión a mis compañeros de izquierda. Dijeron que iban a gobernar para los sectores populares, para las mujeres; y hoy una senadora del Pacto Histórico está humillando a una señora por el hecho de ser empleada del servicio y por ser humilde”.

Finalmente, la senadora le solicitó a los miembros del Pacto Histórico que “maduren, crezcan”, que dejen de responsabilizar de todo al uribismo y que “entiendan que ustedes están gobernando muy mal”.