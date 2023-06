Escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia podría salpicar al gerente de Ecopetrol, exgerente de la campaña de Petro

Imagen de archivo de Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro (derecha). Twitter @petrogustavo

La tormenta política y mediática que generaron los audios en los que Armando Benedetti habla con Laura Sarabia y hace graves afirmaciones acerca de la campaña presidencial de Gustavo Petro, podrían dejar a un afectado, que por el momento no se ha pronunciado. Se trata de Ricardo Roa, que el pasado 11 de abril fue elegido como presidente de Ecopetrol y que justamente fue el gerente de la campaña del entonces candidato por el Pacto Histórico.

El ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional, también se desempeñó como presidente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) durante el paso de Petro por la Alcaldía de la ciudad.

Ahora tendría que responder porque en medio de los audios revelados por la revista Semana, Benedetti hace mención de unos supuestos 15.000 millones de pesos que él mismo habría conseguido en la costa para la campaña de Petro, los cuales no fueron reportados ante las autoridades electorales.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, expresó el ex embajador de Colombia en Venezuela.

Luego agregó: “Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”, lo cual hace generar suspicacias acerca de la procedencia del dinero mencionado.

Sobre este hecho, el abogado penalista Francisco Bernate le dijo al diario La Vanguardia que “en la medida en que pueda existir una investigación sobre los recursos que entraron a la campaña, efectivamente uno de los primeros investigados siempre es el gerente de la campaña, de manera que podría verse investigado por estos hechos”.

Adicionalmente, en diálogo con la emisora La FM, el abogado indicó que “él (Roa) es el responsable penalmente si entraron dineros calientes a la campaña. El primero a responder es él. Y si no se declararon, también el primero en la línea de responder es él”.

Otra posición maneja Carlos Arias, analista político, quien le señaló a La Vanguardia que “hasta que Armando Benedetti no entregue pruebas y no se hayan comprobado, es improbable que, más allá de la percepción, acusaciones y señalamientos al Gobierno sobre la gerencia de Ricardo Roa, haya algún tipo de incidencia real en el manejo de la empresa, aunque algunos puedan llegar a exigir su salida. Sin pruebas, todo queda en el escenario de ‘él me dijo’, y eso es lo que más daño le hace a la imagen de la empresa, más allá de la imagen personal de Ricardo Roa”.

Por su parte, Hemberth Suárez, abogado socio de OGE Legal Services, manifestó que “las cualidades técnicas del presidente de Ecopetrol son garantía de que su nombramiento no es político”.

“Renuncie”, “¡Qué porquería!”: fuertes reacciones a los audios de Armando Benedetti

Armando Benedetti

Uno de los primeros en reaccionar a la revelación del medio mencionado fue el ex candidato presidencial y rival de Petro en elecciones Enrique Gómez, que señaló la importancia de que Benedetti aclare del dinero en el que se refiere a su presunta conversación telefónica con Sarabia. “Ya que se supo, que se sepa completo. ¿A qué dinero se refiere Benedetti? ¿Tiene que ver el Pacto de la Picota?”, escribió Gómez.

Enrique Gómez twitter

Por otra parte, el también ex candidato presidencial Federico Gutiérrez le pidió al jefe de Estado que renuncie a su cargo y aseguró que el Gobierno es ilegítimo porque el entonces candidato del Pacto Histórico se robó las elecciones. “Presidente Petro, RENUNCIE. Ustedes se ROBARON las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber. Su gobierno es ILEGÍTIMO”, trinó.

Federico Gutiérrez twitter

También se pronunció la senadora María Fernanda Cabal, que afirmó que lo dicho por Benedetti “deslegitima” al Gobierno nacional. “Como congresista estoy convencida que NO podemos, la rama legislativa, seguir en debates de reformas de un gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti”, escribió en su cuenta de Twitter.