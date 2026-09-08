Mujer fue atacada con arma cortopunzante en la Terminal Salitre de Bogotá: su expareja fue capturada

Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque ocurrido en un establecimiento comercial del módulo 4. La mujer fue auxiliada por otras personas y posteriormente trasladada a un centro médico. - crédito @ColombiaOscura/x

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Una mujer fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un establecimiento comercial ubicado en el módulo 4 de la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre. El señalado responsable sería al parecer su expareja sentimental, quien fue retenido inicialmente por ciudadanos y posteriormente entregado a la Policía.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre y quedaron registrados parcialmente en las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la información entregada por la Policía y difundida por El Tiempo, el caso fue reportado como un delito de lesiones personales.

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Así fue la agresión en la Terminal Salitre

Según las primeras versiones conocidas, el hombre llegó hasta el local donde se encontraba la mujer. Al notar su presencia, ella intentó salir del establecimiento, pero el señalado agresor la siguió.

En la grabación de las cámaras de seguridad, difundida posteriormente en redes sociales, se observa al hombre acercándose a la víctima e intentando sujetarla con una de sus manos. La mujer consigue apartarse y busca salir por otro lado del establecimiento.

El hombre intenta entonces ingresar al espacio ubicado detrás del mostrador. Durante la persecución, empuja una vitrina que cae sobre el cuerpo de la mujer. Posteriormente, las imágenes muestran que la agrede de manera reiterada con un objeto que aparenta ser un cuchillo.

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La situación fue advertida por otras personas que se encontraban en la terminal. Uno de los ciudadanos intervino y logró detener al hombre, mientras otras personas se acercaron para auxiliar a la mujer.

La mujer recibió atención médica tras la agresión, mientras el señalado responsable fue detenido y quedó a disposición de las autoridades. - crédito captura de video

Mujer fue trasladada a un centro médico

La teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la estación de Policía de la Terminal, confirmó que la mujer recibió atención médica después de la agresión.

La oficial explicó que el hombre “agredió y lesionó con arma cortopunzante a quien sería su expareja sentimental”.

Tras el procedimiento, se activó la ruta de atención para la víctima con la Patrulla Púrpura, unidad encargada de acompañar casos relacionados con violencia contra las mujeres. “La víctima fue trasladada a un centro médico y de manera inmediata se activó la ruta de atención con la patrulla púrpura”, indicó la comandante.

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Ruiz agregó que posteriormente la Comisaría de Familia otorgó medidas de protección a la mujer. Según el reporte conocido por el medio, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Testigo habló sobre lo ocurrido

Una persona que presenció parte de lo ocurrido y cuya identidad fue protegida habló con Citytv sobre los momentos posteriores a la agresión.

“La veo que viene con las dos manos en su carita, sangrando mucho mucho. Pienso yo que fue que la apuñaló un ojo y ella dice que también en la espalda. Dicen que fueron seis puñaladas”, relató el testigo.

La persona también explicó que se encontraba dentro de un establecimiento cuando escuchó los gritos. “Fue aproximadamente tipo 8-9 de la mañana. Yo en el momento no estaba afuera, en la puerta del local, estaba adentro y solamente escuché los gritos”, contó al medio.

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La cantidad de heridas mencionada por el testigo no fue confirmada en la información entregada por la Policía.

Terminal de Transporte se refirió al ataque

La Terminal de Transporte de Bogotá publicó un pronunciamiento sobre el caso en su cuenta oficial de X. La entidad aseguró que su equipo de seguridad intervino durante la agresión.

“La rápida y oportuna reacción del equipo de seguridad de La Terminal de Transporte de Bogotá permitió intervenir ante una agresión con arma blanca en contra de una mujer”, señaló la entidad.

Según el comunicado, integrantes del equipo de seguridad retuvieron al señalado agresor y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional. La terminal también informó que la mujer recibió atención tras el ataque y fue trasladada a un centro asistencial.

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En el mismo pronunciamiento, la entidad rechazó “cualquier forma de violencia contra las mujeres” y señaló su compromiso con la protección, el cuidado y la seguridad de las personas que trabajan y transitan por sus instalaciones.

La Terminal de Transporte de Bogotá informó sobre la intervención de su equipo de seguridad durante el ataque ocurrido en la sede Salitre. - crédito @TerminalBogota/X

Reportan posibles amenazas antes de la agresión

El caso también incluye versiones sobre hechos que presuntamente habrían ocurrido antes del ataque en la terminal.

Testigos consultados por Citytv señalaron que la mujer habría recibido amenazas o agresiones durante los días anteriores por parte del hombre señalado como responsable.

Uno de los testimonios recogidos por ese medio indicó que la mujer habría contado que ambos habían vivido juntos y que el hombre supuestamente la amenazaba a ella, a sus hijos y a su madre.

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“Ella cuenta que ellos vivían juntos y ella al ver que el hombre la amenazaba mucho, tanto a sus dos hijos, como a su madre, diciendo que si ella no volvía con él, él mataba a sus dos hijos, a su mamá y la mataba a ella”, aseguró el testigo.

Estos señalamientos corresponden al testimonio entregado por esa persona y hacen parte de la información conocida sobre el caso.

El señalado agresor permanece capturado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Captura fue legalizada este 7 de septiembre

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía citadas por El Tiempo, la captura del hombre fue legalizada el lunes 7 de septiembre. El señalado agresor permanece capturado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, mientras avanza el proceso correspondiente.

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Por su parte, Red+ Noticias informó que el hombre fue identificado como Antoni Gabriel Piler Delgadillo, de 26 años. Ese medio también reportó que la víctima tendría 25 años, sería de nacionalidad venezolana y fue trasladada a la Clínica Colombia.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.