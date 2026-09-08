Colombia

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este 8 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
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Que el Pico y Placa de este martes 8 de septiembre no lo tome por sorpresa; revise si puede manejar su automóvil en Cali y evitesanciones.La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 9 y 0

Motos: No aplica

Taxis: No aplica

Transporte público colectivo: 8 y 9

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas. En el caso del transporte público colectivo, este horario comprende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

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Es importante mencionar que esta restricción vehicular se suspende los sábados y domingos, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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