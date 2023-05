Banco de la República hace advertencias sobre el sistema financiero de Colombia

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Banco de la República.

Varios asuntos delicados para la economía de Colombia tocó el 30 de mayo del 2023 el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, en la intervención que hizo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Uno de estos es que la inflación demorará dos años para llegar a la meta de 3%. Anotó que dicho fenómeno se mantiene alto por los choques internacionales de costos y de precios, los cuales afectaron a bienes y alimentos.

“Se han presentado choques de ofertas locales que también afectaron la producción”, afirmó Villar al anotar que la inflación creció en Colombia más que en otros países de la región debido a algunas perturbaciones específicas como los eventos climáticos.

Deterioro del sistema financiero

También destacó que el sistema financiero está en una gran solidez, pero eso no significa que no se haya golpeado, como es natural, por algo de deterioro en la cartera generada como consecuencia en la reducción o el ritmo de crecimiento de la cartera de consumo, de un aumento importante de las tasas de interés que afectó a los deudores anteriores y que por tanto hizo que el porcentaje de cartera vencida, que no se paga de forma adecuada, aumentó, pero a niveles bastante moderados.

“En ese sentido, insisto en que el diagnóstico hecho por el Banco de la República es que el sistema financiero está sólido, tiene indicadores de solvencia muy superiores a los requeridos por las normas, indicadores de liquidez que dan total tranquilidad. Nos comparamos en eso muy favorablemente con lo que sucedió con los bancos de Estados Unidos que tuvieron dificultades”, explicó.

Aclaró que eso no significa que no haya eventuales pérdidas en algunos meses particulares de algunos bancos individuales, pero esas pérdidas son parte de lo normal y contrarrestan utilidades que de manera eventual se vieron en el pasado.

Al respecto, precisó que muchas de esas pérdidas son generadas a veces por actuaciones de mucha prudencia de esos bancos al aumentar las provisiones y reflejar en producción una perspectiva de deterioro de la cartera, pero no ponen en peligro la solvencia y las instituciones.

“A veces las instituciones, de manera generalizada en el país, son instituciones solventes y son instituciones que se comportan bien y no generan un nivel de preocupación importante”, dijo Villar.

Deterioro en la percepción del riesgo

Sobre el deterioro de los credit for swap (permuta de incumplimiento crediticio), recordó el deterioro en la percepción del riesgo de Colombia. Apuntó que “es un deterioro producido de manera importante desde 2021 y parte del año pasado (2022), y en particular en octubre, donde hubo un deterioro muy fuerte, después de lo cual vino una relativa recuperación con un deterioro temporal en febrero”.

Aseguró que si se quita ese escenario de febrero, que fue temporal, se ve una mejoría en la situación de percepción de riesgo de Colombia de octubre para acá, lo cual no significa que se esté mejor que antes, que hace dos años.

“El deterioro relativo de frente a hace dos años es muy importante y la recuperación del grado de inversión no será algo de una noche o de un día, sino que va a ser algo de un tiempo y que requiere un trabajo juicioso de varios años, de ajuste en, ante todo, las finanza públicas”, anotó.

Insistió en que es algo en lo cual el Gobierno está comprometido y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya ratificó eso en el compromiso de cumplir con la Regla Fiscal y ese compromiso, a lo largo del tiempo, no de un día ni un mes, ya que puede conducirse a que dentro de un periodo relativo se pueda recuperar el grado de inversión.

“Desafortunadamente, el grado de inversión es de esas cosas que cuando se pierde se tarda bastante en recuperar y la recuperación del grado de inversión es como la confianza, como la percepción de una persona”, subrayó.

Puntualizó que cuando se pierde la confianza, recuperarla toma mucho tiempo, y por eso se debe tener un tiempo importante en la recuperación de las finanzas públicas para mejorar el grado de inversión, y eso es un trabajo en el que se avanza, pero no se hace de la noche a la mañana.