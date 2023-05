Polémica tras revelación de Gustavo Bolívar, quien dijo tener historia clínica del fallecido hijo del actor Bruno Díaz

El exsenador Gustavo Bolívar reveló que tiene en su poder la historia clínica de Diego Díaz, el fallecido hijo del actor Bruno Díaz, lo que desató una polémica en las redes sociales. Fotos Infobae

Controversia causó en las redes sociales la columna de opinión publicada el domingo 28 de mayo, por parte del exsenador y precandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, en la que reveló que tiene en su poder la historia clínica del hijo del actor Bruno Díaz: Diego Andrés Díaz Valdiri, quien murió el 20 de abril del 2021, producto de quebrantos de salud.

En su escrito, que llamó Un expresidente inteligente, en respuesta a los señalamientos hechos por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, Bolívar también se refirió al episodio en el que fue señalado por el actor Bruno Díaz como el culpable de la muerte de su hijo: luego de que le quedara debiendo –según el artista– más de $200 millones a Diego, tras la instalación de unos paneles solares en el hotel de su propiedad, ubicado en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

La mención la hizo Bolívar tras los señalamientos del exjefe de Estado, quien lo acusó de haber inducido a un presunto suicidio a Díaz Valdiri, debido a los compromisos que habrían sido incumplidos por el excongresista. Y de su amigo, Felipe Pasos, quien tomó la decisión de quitarse la vida, según sus seres más cercanos, tras el bullying que sufrió en redes por salir en defensa de Díaz.

“Debo primero contextualizar el caso. El hotel, propiedad de mi familia, contrató con el señor Diego Díaz, la instalación de un sistema de paneles solares por $200 millones. Se le entregó una cuota inicial de $20 millones y se le quedaron debiendo $180 millones, que, según el contrato, deberían ser cancelados en cuotas mensuales durante 10 años”, contó Bolívar.

Según el exsenador, como las cuotas mensuales eran de $1,5 millones en promedio, se pagarían del ahorro de energía que vendría con el funcionamiento del sistema de energía solar. Pero según el hoy precandidato a la alcaldía, el encargado de cumplir con dichos pagos era el administrador del hotel, Henry Garzón, como estaba indicado en el contrato de arrendamiento.

Luego de que se supiera que Garzón no se hizo cargo de los pagos, Bolívar manifestó que habló con Díaz en Girardot, en marzo de 2021 y afirmó que se comprometió a pagarle la deuda, que por ese entonces ascendía a $30 millones. No obstante, un mes después se confirmó la muerte de Diego Díaz.

“En un principio no supe las causas (de la muerte). Sin embargo, le escribí a su padre un whatsaap, que aún conservo y que hice público, en el que le expreso mis condolencias sinceras porque realmente estimaba a Diego, y le cuento que tengo una deuda con su hijo y que procedamos a hacer un acuerdo de pago. El señor no respondió. Le volví a escribir repetidas ocasiones, chats que aún conservo, pero nunca me respondió”, expresó Bolívar.

Confesó que tiene la historia de Diego Díaz

Sin embargo, la polémica se suscitó tras el aparte en el que indicó que tiene en su poder la historia clínica de Díaz, excandidato al Concejo de Bogotá por el partido Alianza Verde. Un documento que es de índole reservada, aun después del deceso de la persona, y que solo podría obtener la familia en caso de así requerirlo, o una autoridad judicial en caso de que la muerte haya sido violenta.

“Cuando salió el video, muy afectado por las sindicaciones que se me hacían y más por la traición aleve de una compañera que hasta hacía pocos días me decía ‘te quiero’ y me abrazaba, me di a la tarea de averiguar las reales causas de la muerte de Diego y envié un par de investigadores a Cali. Clínica Valle de Lili”, divulgó el hoy político.

Según el excongresista y libretista de televisión, los investigadores hallaron “lo que había pasado y esa investigación, que incluye relato verbal de su historia clínica, con datos que nunca hice públicos por respeto con la memoria de Diego, encontré el testimonio de varias personas que conocen al padre de años atrás”.

Y destacó en su columna que contactó a familiares del difunto y, de acuerdo con su versión, se puso al día con su obligación. No a Bruno Díaz, “Ya sabiendo que no era la persona con la que debía hablar, por razones que me reservo”.

Por su parte, de la muerte de Pasos, Bolívar expresó que “no puedo ni debo decir nada, porque no lo conocí. Nunca hable con él. No tuve negocios con él. Por eso cuando aparecieron sus mentiras en los medios me quedé callado y no respondí.

La polémica

Ante esta revelación, usuarios en Twitter contrastaron al miembro del Pacto Histórico, como la activista Isa Mejía, quien se cuestionó cómo hizo Gustavo Bolívar para obtener un documento privado. “Gustavo Bolívar acaba de confesar que obtuvo a través de unos investigadores la historia clínica del hijo de Bruno Díaz (...) ¿Cómo logró obtenerla”, se cuestionó la mujer, interrogante al que se unió el médico Fernando Suárez Obando.

Usuarios en redes sociales critican al exsenador Gustavo Bolívar por obtener una historia clínica de índole reservado.

Hasta el momento, la Clínica Valle de Lili no ha emitido un pronunciamiento sobre lo dicho por el aspirante al segundo cargo más importante de la nación, y si facilitó o no que los investigadores que dijo Bolívar haber enviado a sus instalaciones obtuvieran esta información, que dice estar en su poder, pero que pese a ello no revelará.