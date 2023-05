Milton Castro, la gloria del deporte colombiano que hoy batalla contra una enfermedad que no tiene cura

La historia de la gloria del deporte que hoy lucha por su vida. Créditos: John Robledo.

Milton Eliecer Castro es un extaekwondoista barranquillero de 47 años, que durante su carrera logró 25 títulos nacionales, ganó dos medallas de bronce en los juegos panamericanos de Mar del Plata 1995 y Lima 1998, fue semifinalista en los Juegos Olímpicos de Sídney y además se coronó como campeón de la Copa Mundial de su disciplina en Corea del Sur en 2000.

Desde hace más de 14 años fue diagnosticado con Glomerulonefritis membranoproliferativa, enfermedad que provoca que los riñones trabajen de manera inadecuada, haciendo que no elimine las toxinas de su cuerpo, sino que expulse las sustancias que el cuerpo necesita; un padecimiento que no tiene cura.

Te puede interesar: María Camila Osorio ganó y avanzó a la segunda ronda clasificatoria del Roland Garros

Milton ha buscado, desde que fue diagnosticado, recibir el reconocimiento de “Gloria del deporte”, programa en Colombia que le entrega cuatro salarios mínimos vigentes a los deportistas que representando al país hubieran logrado ser campeones del mundo en su disciplina, pero la Copa Mundial que ganó el taekwondoista en 2000 no es considerado por el Ministerio del Deporte como un título del mundo, a pesar de que la Federación Colombiana de Taekwondo si lo avala.

En conversación con Infobae Colombia, Milton Castro reveló cómo sigue su proceso médico, afirmó que vive de las donaciones, puesto que ninguna empresa lo contrata por su enfermedad; y confesó que ha pensado en migrar ilegalmente para buscar un trasplante de riñón que no puede conseguir en Colombia.

Milton tiene que asistir tres veces a la semana a diálisis para seguir viviendo.

Milton recordó que conoció el deporte por medio de su padre, quien a muy temprana le pidió a él y sus hermanos practicar alguna actividad haciendo que se enamorará del Taekwondo; sin embargo, esto se convertiría en parte del problema, pues, aunque mide 1.90 metros, su contextura desde joven fue delgada, por lo que tenía que comprometer su cuerpo para poder participar en la categoría peso pesado.

Te puede interesar: Esto es lo que necesita Millonarios para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana

“Siempre fui disciplinado, siempre fui muy responsable con mis entrenamientos, tanto que es esa responsabilidad y esa disciplina me están costando mi salud ahora, porque cuando yo comencé a competir en la categoría encontraba competidores de mucha más jefatura que yo, personas de mucho más peso. Yo entrenaba ocho horas todos los días, por lo que el entrenamiento también me bajaba de peso, entonces para poder subir de peso a veces comía hasta ocho y diez comidas diarias para poder mantener el peso y poder competir la categoría; por lo que a medida que iban pasando los años y teniendo esa limitación alimentaria, los riñones fueron colapsando cada vez más por un exceso de carbohidratos de proteínas y de todo”.

Este tipo de rutina hizo que Milton pudiera mantenerse en la categoría peso pesado, en la cual logró convertirse en uno de los deportistas colombianos con más títulos nacionales, participar de los Juegos Olímpicos y ganar la Copa Mundial de su disciplina, revelando que en más de una ocasión no recibió el apoyo del Ministerio de Deportes, pero por su nivel recibió la invitación de la federación mundial y directamente de directivos de los olímpicos para que participara en los campeonatos.

Milton se retiró como taekwondoista luego de la falta de apoyo del Estado colombiano para participar del proceso olímpico rumbo a Atenas 2004, lo que hizo que tomará la decisión de migrar a los Estados Unidos para intentar dedicarse a las artes marciales mixtas; sin embargo, en territorio norteamericano le diagnosticaron la enfermedad.

“Me declararon metritis membranoproliferativa en forma de media luna, una enfermedad, renal crónica y terminal; entonces yo automáticamente quedo dependiendo completamente de la máquina, por ello tengo que volver a Colombia, porque en Estados Unidos con la enfermedad y demás, no podía costear la vida, además de que mi situación migratoria no era la ideal y si me quedaba allá podía arriesgar aún más mi vida”.

Milton le pide al Ministerio de Deporte que se compadezca de su situación.

En Colombia, Milton vive de las donaciones, ya que ninguna empresa lo contrata por su enfermedad y debe asistir tres veces a la semana para que le realicen una diálisis, de lo cual depende que pueda vivir.

“Ahora estoy sufriendo de una enfermedad renal crónica que me obliga a depender de una máquina de diálisis para vivir; debo ir tres veces por semana durante seis horas para que me hagan una diálisis, eso ocurre los lunes, miércoles y viernes de ocho de la noche a cuatro de la mañana”.

Frente al problema que ha tenido para ingresar al programa Glorias del Deporte, Milton le pide al Ministerio del Deporte que estudie de nuevo su caso, ya que sabe que otro deportista en la región sí recibe esta ayuda por ganar una Copa del Mundo, y reafirmó que él no quiere el dinero por egocentrismo, sino porque quiere tener una vida digna.

“Por favor, pongámonos la mano en el corazón, los dirigentes deportivos, el Comité Olímpico, el Ministerio del Deporte, algún senador, político o alguien que mire la letra menuda y me pueda dejar entrar a ese programa porque de verdad que lo necesito, mi condición terminal hace que cuando yo entro a la diálisis no sé si voy a salir, he visto morir más de 30 personas y de verdad yo no quiero que aún sea mi turno, no quiero dejar que mi vida se apague todavía”.

Milton reveló que los médicos en Colombia le han indicado que su condena es haber nacido en el país, ya que conseguir un riñón para él es prácticamente imposible, esto debido a que la contextura física de Milton está muy por encima del promedio y un órgano de tamaño no le funcionaría.

Razón por la que ha recibido la ayuda de varios comediantes como Lucho Torres, Jhovanoty y Luchito, quienes han realizado shows en los que la recaudación ha sido entregada a Milton, esto con el objetivo de ahorrar el suficiente dinero para establecerse en Estados Unidos o un país en Europa donde pueda recibir el trasplante, por lo que ahora se encuentra buscando a Lokillo Flórez, debido a que él realiza junto a otras dos personas un show llamado “Perros Criollos”, y parte del dinero recolectado es donado a causas benéficas.

“Quiero aprovechar esa confianza un poco para llegar a Bogotá y tratar de conseguir y contactarme con Lokillo, para ver si ellos podían acceder a regalarnos un show que ellos regalan que se llama Perros Criollos que él hace en YouTube y que ellos donan, entonces yo quisiera aprovechar este medio para hacerle un llamado a ellos para lograr conseguir el trasplante que me alargue un poco más la vida”.