“La tenían secuestrada”: en redes reaccionan a la nueva vida social de Shakira en Miami

Shakira ha aparecido en diferentes eventos deportivos y artísticos. | Getty

Desde el pasado 2 de abril Shakira y sus hijos iniciaron una nueva vida en Miami. Además del cambio de Barcelona a la ciudad norteamericana, las redes sociales han destacado el cambio en la vida social de la barranquillera, a quien durante los últimos años no se le veía mucho en eventos públicos.

Te puede interesar: Video amplifica los rumores del supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton: ¿Mercedes Benz lo sabía todo?

Tras su instalación en su nueva vivienda, a Shakira se le ha visto en muchos importantes eventos y con buena compañía. La famosa colombiana estuvo en el Miami Grand Prix de la Fórmula 1, acompañada por Tom Cruise; cenando en un famoso restaurante con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien también dio un paseo en yate; también estuvo en el Wastco Center recibiendo el premio a Mujer del Año de Billboard y, el más reciente, estuvo apoyando al equipo Miami Heat en la NBA.

La publicación de Shakira en el evento deportivo fue celebrada por sus seguidores, no sólo por la belleza de la cantante, sino porque destacan que tras su separación de Gerard Piqué la colombiana está más presente en sus redes y se le ve más en eventos públicos.

Te puede interesar: Abogada de Shakira desmintió problemas con Piqué por su aparición en el videoclip de “Acróstico”

“He sabido más de la vida de Shakira en los últimos 3 meses que en toda su relación con Piqué. Estaba secuestrada la mujer”, escribió un usuario de Twitter y como él muchos más expresaron felicidad por el nuevo estilo de vida de la colombiana.

Reacciones a la vida social de Shakira

Durante sus 12 años de relación con el futbolista español y su vida en Barcelona, poco sabía la prensa de la colombiana, tan solo cuando esta salía de su casa y era interceptada por los paparazzis. En España, a Shakira se le veía en las graderías de los estadios apoyando al FC Barcelona cuando Piqué jugaba para ese equipo, en algunos eventos sociales junto a él y en las vacaciones familiares.

Te puede interesar: Gerard Piqué presumió a Clara Chía en sus redes sociales

Eran pocas y por eso tan llamativas las veces que las cámaras de la prensa internacional obtenían nuevas imágenes de la colombiana, especialmente se veían cuando acompañaba a sus hijos en sus competiciones deportivas y cuando la barranquillera hacía sus ‘escapadas’ con amigos para ir a surfear.

Ahora, los más de 80 millones de seguidores de Shakira celebran que su nueva vida le permita mostrarse más en eventos públicos y disfrutando de salidas sociales. Para muchos, estas apariciones de la barranquillera demuestran el tipo de relación que la famosa tenía con su expareja.

Reacciones a la vida social de Shakira

“Mor, a usted la tenían era presa en Barcelona”, señaló otro usuario de las redes sociales. Mientras que algunas mujeres comentaron la publicación señalando que se sentían identificadas con la colombiana, pues luego de terminar una relación buscan más salidas.

“Shakira es la propia mujer cuando termina una relación, vive más en la calle que en la casa y sube todo para que todos sepan, la quiero mucho”; “El trend era free Britney, pero aquí tocaba era free Shakira”; “Verdaderamente que en Barcelona Shakira no salía ni a la esquina”, escribieron algunos compartiendo las imágenes de la colombiana en el evento de la NBA.

En medio de su discurso como Mujer del Año según Billboard, Shakira anticipó que tras su separación estaba viviendo una nueva etapa de su vida en la que ella era prioridad. “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (...) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, dijo la cantante.

Reacciones a la vida social de Shakira

En sus redes, sus millones de seguidores aplauden su glow up o crecimiento personal luego de su separación, pues muchos señalan que se le ve feliz y hasta más bella. “Viviendo su mejor vida”; “ella se estaba marchitando al lado de ese tipo”; “La sensación que me genera Shak es que estaba presa de una relación donde no le era permitido brillar”.

La llegada de Shakira a Miami incluso la llevó a reconectar sus lazos con su familia, pues recientemente también asistió a un evento artístico en el que una de las expositoras era su sobrina Isabella Mebarak. “Con mi sobrina Isabella Mebarak, anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan”, su obra protesta sobre Black Lives Matter. ¡Una de mis favoritas!”.

Isabella tiene 24 años y es hija de uno de los medio hermanos de la cantante y se dio a conocer, por elaborar una pieza de arte inspirada en Acróstico. Así mismo, fue Isabella la que diseñó la sudadera que utilizó Shakira luego de Music Sessions #53 en la que se lee “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Fanáticos reaccionan a la nueva vida de Shakira en Miami

Reacciones a la vida social de Shakira

Reacciones a la vida social de Shakira

Reacciones a la vida social de Shakira