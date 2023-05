Director jurídico de la UNP fue denunciado por acoso sexual

Daniel Augusto Elsahieh Sánchez jefe jurídico de la UNP fue denunciado por presunto acoso sexual. Jesús Aviles / Infobae

El lunes 15 de mayo Wendy Nataly Hernández denunció ante la Fiscalía General al jefe jurídico de la (UNP) Unidad Nacional de Protección Daniel Augusto Elsahieh Sánchez por presunto acoso sexual. La abogada de la oficina jurídica de la UNP comentó ante la Fiscalía que el presunto acoso se dio entre octubre y diciembre de 2022.

En el texto que se dio a conocer por Caracol Radio se lee: “La persona que estoy denunciando entró a la entidad el 9 de septiembre y posterior a eso, él comenzó con una serie de comentarios abusivos, misóginos, a hablar partes de mi cuerpo, de mi situación sentimental, cogía mi celular, mis mensajes, tocaba mucho el reloj a ver si de pronto yo lo estaba grabando y empezó a hacer una serie de acercamientos, que lo besara, que me encerrara con él hasta tarde en la oficina, que me quedara con él, que me viera con él fuera de la entidad y ese tipo de situaciones se dieron hasta más o menos diciembre de 2022′'.

Añadió que: ‘’En octubre cuando fue el primer acercamiento le dije que no, que era un hombre casado con hijos, y aunque yo fuera soltera y viviera sola yo no quería problemas, además, era mi jefe”.

Según la excontratista no denunció con anterioridad el caso porque tenía contrato hasta el 31 de diciembre, ‘’se terminaba mi contrato y recibí una presión para mantener ese contrato, entonces, no lo había hecho público el año pasado por mantener mi contrato el año pasado porque quería estar tranquila y no quería que se me revictimizara de nuevo”.

La mujer afirmó que el jefe jurídico de la UNP le hacía comentarios inapropiados y morbosos constantemente incluso cuando estaban en público. “Por ejemplo, había otras personas presentes, si dormía con pijama o sin pijama, qué tipo de ropa me gustaba utilizar, qué había hecho el fin de semana, que cómo me veía de sexy con la ropa del gimnasio (…) los hacía delante de otros compañeros y también cuando estaba sola con él”.

Comentó que esta información la había expuesto ante los directivos de la Unidad Nacional de Protección y no había pasado nada. “Yo le comenté esta situación a la secretaria privada del director, a la ingeniera Laura Paiva y posteriormente se lo puse en conocimiento del director de la UNP (…)” dijo en el medio anteriormente citado.

Nataly Hernández también comentó que saldría del territorio nacional porque adicional a las denuncias por acoso sexual también señaló que informaría a la Fiscalía General sobre supuestas irregularidades en el manejo del caso de presunta corrupción al interior de la UNP y a las declaraciones que entregó el “narco-chofer”, Manuel Antonio Castañeda. La exfuncionaria afirmó que no podría brindar mayor información del tema hasta que no se marchara del país.

Manuel Antonio Castañeda envuelto en caso de corrupción por transportar droga

Narco-chofer: Manuel Antonio Castañeda

La Unidad Nacional de Protección le concedió medidas de protección a Castañeda porque supuestamente es una persona en condición de desplazamiento. La orden fue firmada por el actual director de la UNP Augusto Rodríguez. La resolución se expidió el 20 de septiembre del 2022 en la misma se solicitó implementar un chaleco blindado a Manuel Antonio Castañeda. Esto después de que tres meses atrás fuera capturado con 140 panelas de coca.

Esto fue lo que encontraron las autoridades en la camioneta que conducía Manuel Antonio Castañeda

En el escrito dado a conocer por Caracol Radio se comenta que el Comité de Evaluación de Riesgo, recomendó otorgar las medidas el detenido “narco- chofer” Manuel Antonio Castañeda es una persona en condición de desplazamiento del municipio de Acacías, Meta.

La información objeta el relato de Castañeda ante la Fiscalía General en donde mencionó que hizo parte de la Policía Nacional por 10 años y realizó actividades de protección para la embajada de Estados Unidos en Colombia por dos años, luego decidió retirarse por voluntad propia en 2005 para realizar actividades en temas musicales y de farándula.

A su vez mencionó que las medidas de protección las conseguía por medio de Wilson Devia el cual es investigado por presuntamente vender los esquemas de seguridad de protegidos, pero en la resolución se menciona que las medidas de protección que obtuvo en el 2022 fueron otorgadas por el director de la entidad.

Desde la Unidad Nacional de Protección se mencionó que las medidas de protección se brindaron a Castañeda por información que brindó en relación a la supuesta corrupción en la entidad.