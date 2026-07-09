Colombia

Políticos reaccionaron a la designación de Omar Bula Escobar como nuevo canciller del Gobierno De la Espriella: “Sobresaliente ser humano”

José Manuel Restrepo, María Fernanda Cabal y María José Pizarro expresaron sus opiniones en X tras la llegada del licenciado en administración de empresas a la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores

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Políticos expresaron sus posturas al nuevo nombramiento de Omar Bula Escobar como próximo canciller - crédito Colprensa - @MariaFdaCabal/X - @PizarroMariaJo/X
Políticos expresaron sus posturas al nuevo nombramiento de Omar Bula Escobar como próximo canciller - crédito Colprensa - @MariaFdaCabal/X - @PizarroMariaJo/X

El nombramiento de Omar Bula Escobar como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ha desatado reacciones encontradas entre figuras políticas, en un contexto marcado por el giro en la política exterior anunciado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

La decisión, que forma parte de la estrategia de conformar un gabinete con perfiles de trayectoria internacional y experiencia en gestión pública, se convierte en uno de los principales focos de atención tras las elecciones recientes.

El exsenador John Milton Rodríguez, actual presidente de Misión a las Naciones, felicitó públicamente a Bula Escobar y expresó: “Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Que su gestión contribuya al fortalecimiento de las relaciones internacionales y al propósito de construir una Patria Milagro para todos los colombianos”.

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Rodríguez destacó que el presidente De la Espriella “sigue formando un gabinete de alto nivel para los mejores resultados del país”.

John Milton Rodríguez felicitó a Omar Bula Escobar tras ser anunciado como próximo canciller - crédito @JohnMiltonR_/X
John Milton Rodríguez felicitó a Omar Bula Escobar tras ser anunciado como próximo canciller - crédito @JohnMiltonR_/X

Por su parte, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo celebró el ingreso de Bula Escobar al equipo de gobierno, resaltando tanto su preparación académica como sus cualidades personales.

“Que grato darle la bienvenida al equipo a un hombre preparado y sobresaliente ser humano como nuevo Canciller”, afirmó Restrepo, quien subrayó que con esta designación “vuelve el rigor y la preparación”.

José Manuel Restrepo destacó la preparación de Omar Bula Escobar en su ingreso a la Cancillería - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo destacó la preparación de Omar Bula Escobar en su ingreso a la Cancillería - crédito @jrestrp/X

El anuncio de Abelardo de la Espriella motivó también el respaldo de referentes del Centro Democrático, como la exsenadora María Fernanda Cabal, quien valoró la experiencia diplomática de Bula Escobar.

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Cabal remarcó: “20 años de diplomacia real en tres continentes, no cuotas políticas”. La exsenadora extendió su felicitación a otros miembros del gabinete, como Elsa Noguera en Transporte, el general Mora en Defensa y Nicolás Gómez como jefe de gabinete, resaltando los méritos y trayectorias de cada uno.

“Un gobierno serio se construye escogiendo a los más capaces. Mi saludo de felicitación a todos”, concluyó Cabal.

María Fernanda Cabal respaldó la experiencia diplomática de Omar Bula Escobar y destacó el perfil técnico del gabinete - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal respaldó la experiencia diplomática de Omar Bula Escobar y destacó el perfil técnico del gabinete - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada manifestó su respaldo a la designación de Omar Bula Escobar como Ministro de Relaciones Exteriores.

En su mensaje, afirmó: “Celebro la designación de Omar Bula como Ministro de Relaciones Exteriores”. Posada destacó la “amplia trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales, el multilateralismo y la diplomacia”, así como la “sólida formación académica” del nuevo canciller.

Según la senadora, Bula Escobar figura entre “los 100 geopolíticos más influyentes del mundo”. Posada expresó confianza en que el liderazgo del ministro será clave para “fortalecer la política exterior de Colombia, restablecer las relaciones con nuestros aliados y defender con firmeza los intereses de nuestra Nación”.

Además, subrayó la importancia de “recuperar el protagonismo y el respeto de nuestro país en el escenario internacional”, en un contexto marcado por la redefinición de alianzas y la necesidad de presencia activa en foros globales.

María Clara Posada respaldó la llegada de Omar Bula Escobar a la Cancillería y destacó su influencia internacional - crédito @MaclaPosada/X
María Clara Posada respaldó la llegada de Omar Bula Escobar a la Cancillería y destacó su influencia internacional - crédito @MaclaPosada/X

Las designaciones, sin embargo, han generado fuertes cuestionamientos desde la oposición.

La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, criticó abiertamente la elección de Bula Escobar al señalar: “El próximo canciller, Omar Bula, niega el cambio climático de origen antropogénico, cree que el COVID fue un engaño y ve en la Agenda 2030 —los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre pobreza, hambre, salud, ambiente y desarrollo— una conspiración del globalismo y el ‘marxismo cultural’”.

Carrascal calificó como “peligrosísimos” los postulados del nuevo titular de Relaciones Exteriores, aunque admitió que “también toca reírse del nivel de ridiculez y payasada con que pretenden gobernar”.

Mafe Carrascal advirtió sobre posturas negacionistas del nuevo canciller Omar Bula Escobar - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal advirtió sobre posturas negacionistas del nuevo canciller Omar Bula Escobar - crédito @MafeCarrascal/X

En la misma línea, la exsenadora María José Pizarro interpretó el nombramiento como un “retroceso en la autonomía internacional que construyó Colombia”.

Según Pizarro, la decisión implica una “subordinación a los intereses depredadores de EEUU e Israel”, y plantea interrogantes sobre la continuidad de la participación del país en instancias multilaterales como la ONU.

“¿Qué hará el nuevo canciller frente a la ONU, donde desarrolló buena parte de su carrera, si De la Espriella ha planteado retirar a Colombia de este y otros organismos multilaterales?”, cuestionó Pizarro.

María José Pizarro señaló retroceso en autonomía internacional tras el nombramiento de Omar Bula Escobar - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro señaló retroceso en autonomía internacional tras el nombramiento de Omar Bula Escobar - crédito @PizarroMariaJo/X

La exsenadora también puso en duda el futuro de la agenda ambiental y la diversificación de mercados, especialmente ante economías como la de China.

¿Dónde queda nuestro liderazgo ambiental cuando él sostiene que la protección del medio ambiente no es sino una agenda importada de la izquierda internacional?”, preguntó. Planteó además si la toma de partido declarada por Bula Escobar “irá de la mano con una absoluta securitización de la política exterior colombiana”.

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