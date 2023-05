Camilo conmovió a su madre hasta las lágrimas con un particular gesto en su honor

Camilo Echeverry, cantante colombiano. Foto: Instagram @camilo

Camilo siempre se ha mostrado como una persona supremamente cariñosa con todos aquellos que lo rodean, especialmente su esposa, Evaluna Montaner, su hija Índigo y, por supuesto, sus padres. De hecho, con motivo del Día de la Madre, el cantante colombiano se hizo un tatuaje en honor a la mujer que lo trajo al mundo: Lía Correa.

Así las cosas, en su perfil de Instagram el intérprete de ‘Mareado’ compartió un video con el que se registró tatuándose el nombre de Lía. Posteriormente, se dirigió a la cocina para mostrarle a su madre lo que había hecho por y para ella: “Mami, me estoy tatuando cosas muy importantes para mí, pero esta es la más importante de todas”.

Al ver su nombre tatuado en el brazo de su hijo, Lía se emocionó bastante: “Ayy, me morí”, fue lo que expresó en primer lugar. Luego se unieron en un abrazo y el cantante le deseó un Feliz Día de la Madre antes de agregar que su nuevo tatuaje estaba “al lado del cuchillito de tu comida, justo ahorita me estás haciendo empanaditas, café y cosas. Te amo mi gorda”. Pero la emoción de Correa por el tatuaje de Camilo fue tanta que no pudo evitar las lágrimas.

Aquí el video compartido por el cantante en sus redes sociales:

El mensaje de Camilo para Evaluna Montaner en el Día de la Madre

En la celebración del Día de la Madre, como era de esperarse, el también intérprete de ‘5:24′ no se olvidó de hacerle una dedicatoria muy especial a su esposa. Fue entonces que escribió un extenso texto que publicó en Instagram:

“Evaluna. Eres el suelo fértil, eres la flor también, la lluvia que la moja, la sombra que la cuida del sol. Me da la sensación de que eres todo, que eres ilimitada... y no te cuesta ningún esfuerzo, ¡porque Dios vive excediéndose contigo! Literal, ¡contigo se le fue la mano! Eres la casa donde descansamos Índigo y yo. La mamá de la colmena”.

Aquí la publicación compartida por Camilo en su cuenta de Instagram, en la que también menciona a su madre:

Camilo y su cómico momento con Evaluna: Qué bonita nuestra criatura, cuidado te empaco el segundo

Desde el inicio de su relación sentimental, en el año 2015, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry siempre han sido muy abiertos con sus fanáticos para compartir varios de los momentos que pasan en pareja. Incluso, tenían un canal en YouTube (Camilo y Evaluna) en el que dejaban al descubierto diferentes detalles de su cotidianidad. Ahora bien, en febrero pasado la venezolana y el colombiano se volvieron a mostrar muy cariñosos en redes sociales, hasta bromearon con un segundo hijo.

Para empezar, por aquellos días el intérprete de ‘Manos de tijera’ compartió un par de Historias de Instagram en las que se le veía jugueteando con su esposa: “Evaluna Montaner, los periodistas preguntan cómo haces para haber tenido un bebé hace como 15 días y tener ese abdomen, ¡cómo haces para tener ese abdomen!”, dijo en broma. Más adelante, continúo con su tono cómico y le dijo nuevamente a su pareja: “Te compuse una canción: Lo que yo siento por ti creo que es amor profundo, qué bonita nuestra criatura, cuidado te empaco el segundo”.

Vale recordar que, la actriz y el cantante se convirtieron en padres en abril de 2022 tras el nacimiento de Índigo. A continuación el video compartido en su momento:

En la actualidad, Camilo es uno de los cantantes colombianos que más brilla en el exterior junto a representantes del género urbano como Karol G, Maluma y J Balvin.