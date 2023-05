Fonseca reunió a “La Fuerza” en Bogotá: Andrés Cepeda y Juanes lo acompañaron en el escenario

(Colprensa-Mariano Vimos)

Ver reunidos a tres de los más importantes artistas colombianos de las últimas décadas sobre el escenario del Movistar Arena en la noche del sábado 13 de mayo fue sólo una de las grandes sorpresas que Juan Fernando Fonseca preparó para el inicio de su gira por Colombia con dos sold out en su natal Bogotá.

El “Viajante Tour 2023″ llenó dos noches el Movistar Arena con más de 14 mil asistentes en cada una, cantando al unísono las canciones del noveno álbum de Fonseca “Viajante”, con el que el artista bogotano ha estado celebrando sus 20 años de trayectoria.

Durante la primera noche el cantante compartió momentos especiales con sus colegas Santiago Cruz y Chabuco; y para su segunda presentación en la ciudad se reunió con Juanes y Andrés Cepeda, sus “hermanos musicales”. En ambas resaltó el talento de su telonera, una joven artista venezolana de 18 años llamada Joaquina.

Las noches de Fonseca en el Movistar Arena

A los más de 14 mil asistentes Fonseca los recibió con flores en sus asientos, un sticker y unas indicaciones, “coloca este sticker en la luz de tu celular y enciéndela” para dos momentos específicos del show. A las 9:00 de la noche el bogotano apareció sobre el escenario junto a su banda interpretando “En vivo y en directo”.

Continuó con “Háblame bajito” y, como lo había anticipado, también interpretó aquellas canciones que a lo largo de sus dos décadas de carrera musical lo han convertido en uno de los artistas románticos más conocidos del país; la primera de esas fue “Vine a buscarte” de su álbum “Conexión” (2015).

Fonseca invitó al escenario en primer lugar a Joaquina, la misma joven que minutos antes había estado presentando algunas de sus canciones para abrir el concierto del bogotano. Señaló que “es uno de los mejores talentos que he llegado a conocer” y junto a ella cantó sobre el escenario “2005″, una canción que hizo junto a Greeicy y Cali & El Dandee en 2021 remasterizando su éxito “Te mando flores”.

En el escenario otra de las sorpresas también fue la llegada de una orquesta, luego de que en las pantallas del Movistar Arena se recordara previamente uno de los conciertos y producción discográfica más importantes, Fonseca sinfónico.

Una de las sorpresas que el artista preparó para el público bogotano fue aparecer en otro lugar del escenario. Fonseca trajo mariachis y apareció con ellos en medio del público del segundo piso del Movistar Arena. No sólo interpreto “Te prometo”, sino que también se lució con algunos éxitos como “Si nos dejan” de Luis Miguel.

En medio de eso, el artista recorrió el escenario entre los asistentes y reveló que el primer concierto al que su padre lo llevó fue al de Los Hombres G y Los Prisioneros. “Cuando ellos salen al escenario y arman tremenda parranda yo pienso ‘quiero estar allá' y aquí estoy ahora con ustedes celebrando estos 20 años de carrera”.

Luego Fonseca recordó la primera vez que vio a “un hermano que me ha dado la música, que quiero, respeto y admiro profundamente. Ese día vi por primera vez, en este lugar, a mi compadre Andrés Cepeda”, expresó dándole paso al también cantante bogotano. Pero la sorpresa que emocionó a todo el Movistar Arena no terminó ahí.

“La vida ha sido tan generosa conmigo que no solamente tengo hoy a mi lado a uno de los grandes hermanos que me ha dado la música, sino que además me emociona presentarles a alguien que, así como mi compadre Cepeda, me ha inspirado con su música y lo he seguido desde siempre. Es un hermano que llevo en el corazón desde Ekhymosis, ahora con ustedes el señor Juan Esteban Aristizábal”, señaló Fonseca y en el escenario apareció Juanes.

Los tres artistas, bajo el nombre de La Fuerza interpretaron “Paraíso” de Fonseca, “Desesperado” de Andrés Cepeda y “Me enamora” de Juanes. La unión de estos grandes artistas causó que todas las generaciones que estaban en el Movistar Arena.

Para celebrar el Día de la Madre, Fonseca pidió a todas las mamás del público que alzaran la rosa que había dejado en sus asientos y le dio una que él tenía a su progenitora, que estaba en la primera fila del concierto. A todas las madres les cantó “Te mando flores” mientras las luces de los celulares y las flores se veían sobre todo el escenario.

La noche terminó con emoción con grandes éxitos de la carrera del artista bogotano como “Arroyito” y “Eres mi sueño”. Al final del show, Fonseca agradeció a las personas “que me han acompañado durante todos estos 20 años y que siguen acá conmigo. Espero que no haya faltado nada, tuvimos vallenato, rock y ranchera. Si faltó algo seguramente nos veremos pronto, Bogotá”.

Joaquina, el talento joven que abrió el concierto de Fonseca

Con 18 años, esta venezolana consiguió emocionar a un público que se encontraba en sus letras, escritas a raíz de sus experiencias propias. Joaquina cantó sobre la primera vez que se enamoró y terminó su show con la canción que escribió la primera vez que le rompieron el corazón.

Además, presentó una canción que todavía no ha lanzado y que hizo el año pasado “para uno de los momentos más importantes que he vivido, un momento trascendental en la vida de alguien de 17 años. Esta canción la escribí cuando me gradué del colegio”, reveló. Además, sorprendió con su banda, conformada por otras jóvenes como ella; una guitarrista venezolana, una baterista de Miami y la bajista argentina.