Hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, competiría por la Alcaldía de Medellín: lo oficializará la última semana de mayo

El actual concejal de Medellín por el Centro Democrático, Alfredo Ramos, le ha hecho una férrea oposición al alcalde Daniel Quintero. (Concejo de Medellín)

Ha sonado, desde hace una semana, que el concejal de Medellín por el Centro Democrático Alfredo Ramos, quien hace cuatro años fue candidato a la Alcaldía de la capital antioqueña, no se estaría decantando ni por aspirar nuevamente a una curul en el cabildo, ni por hacer parte de la Asamblea departamental, sino que se lanzaría nuevamente a la Alcaldía de la segunda ciudad más importante de Colombia después de Bogotá.

Y ¡Ojo!, de hacerlo, lo hará la última semana del mes de mayo. Así lo confirmó, en diálogo con Infobae Colombia el miércoles 10 de mayo de 2023 el concejal, notorio por la férrea oposición que le ha hecho a la actual Administración de Daniel Quintero, traducida en múltiples denuncias de corrupción hechas desde el Concejo de la ciudad.

“Sí estoy en proceso de decisión y no hay una decisión 100% tomada, pero sí hay un espectro amplio de personas que me están viendo como una posibilidad real. Es el ánimo de muchas personas y mío también, pero aún no he tomado ninguna decisión”, precisó a Infobae Colombia el concejal de oposición, quien añadió que, como hay que inscribir la candidatura en julio, “definitivamente cualquier anuncio se hará en las próximas dos semanas antes de que termine el mes”.

¿Se lanzaría por el Centro Democrático?

Ahora, sobre cómo se enmarcaría su candidatura, el eventual candidato fue claro al advertir que, una de las consideraciones que aún está analizando, es la de si se lanzará avalado por su partido político o mediante otro mecanismo como el de recolección de firmas.

“Independientemente de cuál sea el camino, que todavía está por decidirse, yo creo que tiene que ser por una gran coalición, especialmente ciudadana, que convoque a muchos sectores, y que sean los ciudadanos quienes promuevan un gran equipo de trabajo, proyectándose hacia delante, para que los errores de las administraciones no terminen abriéndole puertas a personas como Daniel Quintero, que fue lo que lamentablemente pasó la vez pasada”, indicó Ramos, quien concluyó a este respecto con la siguiente reflexión:

“Soy del Centro Democrático, hago parte de su bancada en el Concejo de Medellín y eso hace que tenga consideraciones muy diferentes a la de otros candidatos que solo tengan el camino de firmas. Es algo que estamos mirando con mucho detalle pero reitero: lo más importante es vincular a muchísimos más sectores”, concluyó a este respecto el concejal Ramos.

Un voto polarizado

Ahora bien, sin lugar a dudas, estos serán unos comicios que estarán hondamente

“Medellín está sumida en la corrupción y este, lamentablemente, es un golpe muy duro porque la ciudad nunca había estado imbuido en un sistema corrupto como el que hemos visto. No estoy diciendo que no hubiera corrupción en la historia de la ciudad, la ha habido, pero lo que estamos viendo hoy es un sistema patrocinado por y desde la propia Alcaldía de Daniel Quintero y eso hace parte de lo que yo he venido denunciando desde un principio”, puntualizó el concejal.

Dentro de su lectura, para el concejal Ramos la estrategia del alcalde Quintero en los comicios de octubre será el de dividir a su oposición al máximo, comprando con recursos públicos consciencias en algunos sectores de la ciudad.

“Yo creo que esa va a ser la estrategia y de eso se va a tratar la campaña de este año: de ver a un gobierno apegado al poder comprando consciencias con recursos públicos, versus una oposición que esperamos, no logre ser dividida ni por egos ni por vanidades. Aquí tiene que haber un liderazgo muchísimo más amplio y de muchísimos sectores que, puede que en el pasado hayan tenido diferencias políticas, pero que tienen que zanjarse por el bienestar de Medellín”, indicó el político paisa, quien además reiteró que en estos momentos la oposición a Quintero es mayoritaria en una ciudad cansada de su gobierno.

Y por último, frente a la eventual campaña, esta misma deberá perseguir tres propósitos: la transparencia, tanto en lo personal como en lo relacionado por ejemplo con la forma de contratación; la integración, pues de acuerdo con él hay narrativas polarizantes muy dañinas alrededor de la identidad de la ciudad y Medellín clama por un gobierno que sea convocante de todos los sectores, y por último, debe ser una campaña técnica que se aleje de los discursos superficiales y que, por el contrario, se sustente en datos y en estadísticas.