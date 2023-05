Por qué desde hace unos meses se escucha mayor ruido de aviones en algunos sectores de Bogotá

Desde que inició el 2023, ciudadanos de sectores como Santa Bárbara y La Américas con carrera 68, han estado quejándose del ruido “ensordecedor” de aviones, que alteran sus ciclos del sueño y no les permiten concentrarse durante el día.

Así lo habría denunciado una pequeña comunidad en Twitter de nombre Santa Barbara o @AZona116: “Procuraduría General de la Nación, esperamos un acompañamiento sobre la contaminación acústica en barrios de Bogotá”, al igual que de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Aeronáutica Civil.

Pero, no solo en el sector norte, se han difundido denuncias, también, al suroccidente de Bogotá, los ciudadanos dicen estar desvelándose por cuenta de la contaminación auditiva de las rutas nocturnas:

“Vivo en las Américas con 68, toda la noche es un ruido impresionante de los aviones, siento que antes de pandemia no era así. He contabilizado menos de dos minutos entre uno y otro avión”.

Por lo que, algunos bogotanos se preguntan: “Quién investiga seguimiento y daños ambientales por la contaminación auditiva y generación de ruido con aviones que superan 90 decibeles con grave daño a la salud. Localidad de Usaquén afectada por el Aeropuerto ¿Nos ignoran?”

De acuerdo con la comunidad en línea @AZona116, desde el primero de enero del 2023, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó a la Aeronáutica Civil a operar en la pista Norte de El Dorado, de domingo a domingo, desde las 5:00 de la mañana y hasta las 12:00 de la noche.

Sus actividades, independientemente de la hora, se ven interrumpidas por el paso de aeronaves, cuyos decibeles, estarían muy por encima de lo recomendado para zonas residenciales: “El horario de 5 a 6 am registramos el sobrevuelo de aeronaves que pasan por nuestro barrio, y que emiten un ruido ENSORDECEDOR. Una vez llegan las 6 am hasta las 8 pm, pasan por hora 9 o 10 aviones, todo el día, que no permiten ni descansar y menos trabajar”.

Incluso, “en las noches hemos registrado sobrevuelos a las 3 am de helicópteros, y entre 9 y 12 de la noche, los vuelos a Madrid y a Londres que suenan PEOR”.

Comunidades del norte y del sur de Bogotá aseguran estar enfermándose, por una problemática que no es reconocida por la Anla; ya que, entre sus mapas y gráficos, no figuran algunas zonas afectadas por el ruido.

“La famosos cuota de ruido no la cumplen, esta situación está causando a nuestra comunidad graves alteraciones de sueño, falta de concentración… según la Anla nuestro barrio NO hace parte de la curva de ruido: la realidad es que los aviones sobrevuelan todo el tiempo”.

Por lo que decidieron recordarle a la Autoridad Ambiental que, “La contaminación por ruido es un delito en Colombia, tenemos afectaciones a nuestra salud por ruido incesante de aviones, cuando la Anla manifestó que Santa Bárbara Occidental: no hace parte de la curva de ruido, entonces ¡¿qué es lo que realmente está pasando?!”.

La Aerocivil ya dio una respuesta, en la que asegura mantener el protocolo para la mitigación del ruido y garantizar mayores niveles de seguridad con la nueva redistribución de su operación aérea:

“Esta actualización ha minimizado los riesgos de seguridad operacional aérea de las aeronaves y se ha propuesto mantener los procedimientos de abatimiento de ruido que se tienen para el Aeropuerto”, según referencia en una investigación El Tiempo.

Argumentan, además, que identificar el nivel de ruido generado por barrio o localidad (no por zona) es poco cuantificable: “Ya que la entidad se encarga de estructurar la condición del espacio aéreo para definir asimismo las trayectorias aéreas”.

Y que su cambio de operación responde a la unificación de procedimientos por solicitud de los operadores aéreos y seguridad en los vuelos; sin embargo, no descartan que la trayectoria pueda modificarse en los próximos meses –siempre y cuando la Anla y la Secretaría de Ambiente lo aprueben– y, mientras tanto, lo que estarán “tratando de hacer es establecer una nueva trayectoria para que el ruido en la ciudad (norte, sur, centro) incluyendo Fontibón y Engativa -en donde está el Aeropuerto El Dorado- se reduzca”, se lee en el medio citado.