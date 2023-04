Margarita Rosa habló de particular momento durante su matrimonio con Carlos Vives: “No fue romántico”

Su unión, que se selló en una ceremonia católica en 1988, duró apenas dos años

En una de las más recientes entrevistas con el programa de chismes del Canal Uno, ‘Lo sé todo Colombia’, Margarita Rosa de Francisco entregó detalles del que fue su matrimonio con el músico Carlos Vives. Las declaraciones que hizo del también actor surgieron luego de ser cuestionada por el libro de su autoría que ha estado promocionando, aquel al que tituló Margarita va sola. Se trata de su segunda obra literaria después de El hombre del teléfono.

“Hay un momento, que fue cuando nos casamos, donde hablo de que era lo que realmente me pasaba el día que nos casamos. Que no es propiamente un momento muy romántico. Ahí está Carlos presente, que lo quiero y lo amo. Si me está oyendo, que lo sepa”, relató acerca de su exesposo la también escritora.

En esa misma entrevista le preguntaron acerca de un video que circuló en redes sociales en el que se veía al cantante recogiendo los frutos de un árbol mientras cantaba la recordada canción de Gaviota, aquella que se convirtió en un símbolo de la televisión colombiana gracias a la novela “Café con aroma de mujer”, justamente, protagonizada por Margarita. Mientras Vives canta, se escucha sobre su voz la de Margarita.

“Es culpa de Carlos, él me mandó un video cantando la canción y recogiendo no sé qué pepas de un árbol. Y se me ocurrió montar la voz encima, como si estuviéramos haciendo un dúo y me pareció un gesto muy bello, de él, que me mandara ese video y que luego lo publicó en Tik Tok”, dijo la actriz sobre la grabación. “Ni en mis sueños más salvajes me vi cantando con vos Gaviota, Carlos Alberto”, escribió Margarita en la descripción del video que ella subió.

Es de recordar que la pareja decidió contraer matrimonio luego de conocerse y enamorarse en los años 80, cuando ambos actuaron en la novela Gallito Ramírez. Su unión, que se selló en una ceremonia católica en 1988, duró apenas dos años.

En una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, Carlos Vives reveló que la relación con Margarita Rosa de Francisco terminó porque la actriz, supuestamente, no lo había querido lo suficiente. “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, dijo.

“En una época de la industria no fue tan bien con el amor. Hoy tengo una mujer que valora lo que hago que ama lo que hago, que nos identifica ese sentimiento por nuestra localidad, por ese proyecto de vida que tenemos en Colombia”, dijo al hablar de su matrimonio con Claudia Elena Vásquez.

En una entrevista con Publimetro, por el otro lado, la actriz y presentadora dijo que, aunque no funcionaron como pareja, ama y respeta profundamente a Carlos Vives. “Él me impactó como figura carismática desde el primer día que lo vi, porque fue como haber visto el sol (...) Es una persona resplandeciente que rebosaba talento, alegría y mucho poder. Desde que lo vi tuve la sensación de que sería una gran estrella, como lo que es hoy en día”, resaltó en su charla.

“Eso lo dice él, pero lo que yo realmente sentía en ese momento era que yo quería ser él, porque me sentía tan poca cosa que le tenía envidia a todo lo que era él (...) Eso me impedía quererlo como se debe querer a una persona así. Cuando yo veía que a él lo contrataban para cosas, yo decía: ‘También quiero ser así y que me contraten. Para mí fue muy difícil, y me costó el matrimonio porque no tenía campo para quererlo y amarlo. Me dolió mucho y me costó que pasará ese dolor por no haber sabido quererlo”, concluyó.