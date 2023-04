La hostilidad a la que hubiera sido sometido Gio Moreno por la barra de Nacional, si firmaba con el Medellín

Gio Moreno estuvo cerca de firmar con el DIM. Imagen: Dimayor.

Atlético Nacional ha sido foco de atención en los últimos días, pero no por lo futbolístico, pues en este caso, los protagonistas son los barristas del club verdolaga. En las últimas horas se conoció un particular video, en donde uno de los lideres de la barra Los Del Sur hace referencia al rumor que vinculó a Giovanni Moreno con Independiente Medellín, asegurando que el jugador hubiera sido amedrantado en caso de haber concretado dicha transferencia.

Te puede interesar: Así quedó el estadio Atanasio Girardot en Medellín tras disturbios de la barra Los Del Sur del Atlético Nacional: las pérdidas son millonarias

El pronunciamiento fue protagonizado por Felipe Muñoz, líder de Los del Sur que habló sobre la actualidad del onceno verdolaga en un pódcast. Muñoz trajo a colación la salida de Gio Moreno del equipo paisa, periodo en donde se especuló sobre la llegad del Flaco a otros equipos del fútbol colombiano, incluyendo al DIM, rival de patio de Nacional.

El barrista explicó que todo se dio cuando el mismo Moreno presumió sobre la posibilidad de firmar con El Poderoso, hecho que indignó a la barra, pues el mismo jugador le habría confesado al aficionado sobre su idea. Sin embargo, dicha declaración no fue tomada de la mejor manera por Muñoz, quien lo cuestionó y le expuso su inconformismo.

Te puede interesar: Presidente de Nacional les pedía a las barras que invadieran la cancha “para terminar los partidos cuando le convenía”: aseguró líder de Los del Sur

En diálogo con el pódcast Dímelo King, el líder de Los Del Sur aseguró:

“Giovanni Moreno dijo que iba a jugar en Medellín, no sé si tengo o tenía una buena relación con él, porque no volvimos a hablar mucho, pero él me dijo: “en nombre de la amistad te quiero contar esto”, yo le dije; Gio, no me digas eso del nombre de la amistad porque le estás faltando el respeto a una palabra que nos diste, y es que ya te ibas a retirar, que nosotros íbamos a ser tu único equipo en Colombia”.

La posible hostilidad de Los Del Sur con Gio Moreno

De acuerdo con el barrista, el hecho de haber visto a Gio con la camiseta del rival hubiese sido “insoportable”. Incluso, Felipe Muñoz explicó que la barra popular habría tomado una tónica de hostigamiento e incluso hostilidad en contra del volante, argumentando que al jugador se le hizo un favor con el fin de no someterlo a dicho panorama.

Te puede interesar: Líder de Los del Sur reveló detalles de los contratos que tenían con Atlético Nacional

“No lo puedes hacer en un equipo que esté en contravía de todo lo que somos nosotros, es insoportable que te veamos con esa camiseta puesta, por favor entendélo. Creo que no le gustó mucho, lo acepto y lo entiendo, pero sí sé que la barra y los hinchas se hubiesen puesto hostiles con él, y él no entiende que lo que hicimos fue hacerle el favor de evitarle ese hostigamiento, esa hostilidad”, expuso el aficionado en el mencionado pódcast.

Cabe resaltar que, el por ahora exjugador salió de Atlético Nacional bajo un tenso contexto, pues su relación con la dirigencia del equipo verde quedó fracturada. El barrista expuso que no entendía la posición de Moreno, resaltando que, si el deportista sentía dolor, no tenía motivos para afectar a la hinchada, pues estos lo habían apoyado en sus peores momentos.

“Yo la verdad no sé qué le pasó a él cuando se puso a pensar en eso, y si él me dice que era por dolor, yo creo que el dolor no puede ser contra sus amigos, los que lo respaldamos. Giovanni Moreno se la pasó muchos años sin venir a jugar y los únicos que le decíamos veníte, te apoyamos, qué hay que hacer, te ayudamos y que incluso, en los malos momentos lo respaldamos, fuimos nosotros”

Finalmente, Muñoz resaltó que, si Moreno tenía que desquitarse con el equipo, debía hacer de alguna manera contra la dirigencia, pero no con la barra. “El daño no puede ser contra nosotros, tiene que ser contra la dirigencia, no sé cómo, invéntese cómo se va a desquitar si es que tiene un dolor, pero no contra nosotros”, añadió.