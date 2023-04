Gobierno Petro reiteró que reconoce a China y no a Taiwán como Estado legítimo: las implicaciones y qué significa

Gobierno de Gustavo Petro está afianzando sus relaciones con China, dirigida por Xi Jinping. Colprensa y Reuters.

En febrero del 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores le informó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que, en aras de fortalecer la política internacional con el gobierno popular de China, todos los funcionarios nacionales, locales y departamentales debían abstenerse de relacionarse con emisarios de Taiwán.

Esta solicitud, emitida por el viceministro de Asuntos Exteriores de la Cancillería, Francisco Coy, se insta a las demás dependencias del Gobierno nacional a que se adhieran a la iniciativa de “Una sola China” con la que buscan desligarse de la independencia que proclamó la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

“Me permito llamar su atención sobre la importancia de acoger y aplicar el principio de ‘Una sola China’ por parte de todos los funcionarios públicos pertenecientes a la rama ejecutiva”, dice el texto, en el que reiteran que el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoce a China como un estado legítimo y por eso no “mantiene relaciones diplomáticas oficiales ni semioficiales con la Región de Taiwán”, que oficialmente es una isla de esa nación asiática.

“Todos los funcionarios del sector público del orden nacional, departamental y municipal deben abstenerse de tener contacto, reuniones y/o manifestaciones de apoyo con funcionarios de la región de Taiwán, China”, advierte el documento de la Cancillería.

Gobierno afianza vínculo con China y les recuerda a funcionarios no tener relaciones con Taiwán

Los problemas en la política interna entre China y Taiwán datan de hace varios años. El gobierno de Pekín no quiere permitir que esa isla insular se independice debido a los nexos históricos que ambos territorios poseen desde tiempos inmemorables. Pero, ¿qué tiene que ver Colombia, y específicamente el gobierno Petro en este tema?

El activista y abogado, afín a la derecha, Daniel Briceño, publicó en su cuenta de Twitter la instrucción de la Cancillería al resto del Gobierno nacional e informó, de manera parcial, la posición del Ejecutivo frente a la política exterior de esas zonas de Asia. Varios internautas empezaron a cuestionar al presidente Petro y su gabinete porque, supuestamente, estaban avalando un régimen.

Infobae Colombia consultó al respecto y evidenció que, en ese documento, no hay mayor novedad porque el Gobierno nacional, al igual que el de otros 180 países del mundo, reconocen al gobierno del presidente chino, Xi Jinping, como legítimo, así lo confirmó David Castrillon-Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, que además es sinólogo (experto en temas de China).

“Cuando reconocemos al gobierno en Beijing (China), reconocemos que ese es el gobierno de toda China, así como el que reconoce a Colombia y admite que ese es el gobierno también para San Andrés y para el Catatumbo y para regiones del país, aún si están bajo el control de otras fuerzas”, explicó el catedrático.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, desata polémica por reunirse con presidente de la Cámara gringa. Reuters.

En esa línea, Castrillon aseguró que el gobierno Petro, entonces, no está dando instrucciones nuevas o diferentes frente a China, sino que reconoce que Taiwán hace parte de ese territorio y, por ende, no tiene embajadas o cónsules allí. Lo mismo hacen, según dijo el sinólogo, naciones como Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

“No estamos haciendo algo distinto, algo nuevo, algo escandaloso. Es mantener la política que mantenemos hacia todos los países a los que reconocemos -como Estados legítimos-”, agregó el docente de la Universidad Externado a Infobae.

Incluso, el experto en temas asiáticos aseguró que esta decisión no es nueva y que viene, incluso, desde pasadas administraciones. “Esto es algo que han hecho todos los otros gobiernos anteriores: el de Duque, el de Santos, el de Uribe. No importa qué tan atrás vayamos, desde que hay relaciones, está siempre ha sido la directriz. Tal vez en este caso lo único distinto es que la directriz salió a la luz. Pero no es nuevo”, añadió Castrillon.

Gobierno del presidente de China Xi Jinping es reconocido por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Reuters.

Frente a los reparos de algunos internautas que manifestaban que el gobierno Petro apoyaba regímenes dictatoriales, el experto deslegitimó esas afirmaciones debido a que, si eso fuera así, “todos los gobiernos colombianos pasados han sido dictatoriales porque todos han tenido esta misma práctica”, agregó el profesor.

Esta situación se da en el marco de la polémica que se avivó, días atrás, cuando la dirigente de Taiwán visitó Guatemala, Belice y llegó a los Estados Unidos para reunirse con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de esa nación norteamericana.