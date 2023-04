John Poulos no saldrá de la cárcel: su captura fue legal, según el juez

John Poulos no saldrá de la cárcel y su captura fue legal, según juez. Infobae: Jesús Avilés

El viernes 14 de abril, en el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá ante la apelación de la defensa de John Poulos, la juez 91 de conocimiento dejó en firme la captura del presunto asesino de la DH Valentina Trespalacios.

La juez desestimó que el tiempo en el que fue detenido en Panamá y el momento en el que los uniformados de la Policía Nacional procedieron a la captura, no se demostró algún trato indigno hacia el norteamericano:

“Bajo ese panorama estimo que el procedimiento de detención de John Nelson no superó las 36 horas antes de poner al sindicado a disposición de la judicatura, por el contrario tardó apenas las horas que fueron indispensables para formalizar dicha captura”, aseguró la togada.

De esta manera, se evaluó los puntos que se presentaron en la apelación de la defensa, se demostró que la Fiscalía General de la Nación presentó todos los documentos en los que se evidencia que “la Fuerza Pública respetó la integridad física y la dignidad del procesado durante su aprensión”.

Es por esta razón que: “Por ente el auto apelado se mantendrá incólume”, dijo la juez.

Por otro lado, la juez también explicó la importancia que tiene en Colombia la libertad, en qué casos se hace indispensable privarla, y cuándo utilizar las esposas. “La imposición de artículos de inmovilización corporal parcial, tales como esposas o grilletes metálicos, abrazaderas o sujetadores plásticos; en principio se encuentran justificadas, pues su uso busca limitar la movilidad del detenido para facilitar su conducción policial. De manera que su utilización no revela necesariamente un despliegue desproporcionado de violencia estatal sobre el detenido propio de los actos coercitivos de captura”, indicó.

El abogado de Poulos había sostenido que se produjeron irregularidades en la detención y deportación de su cliente, por lo que apeló la legalización de la captura.

John Poulos es enviado a la cárcel de La Picota. Fiscalía

El estadounidense fue detenido en el aeropuerto Tacumen de Panamá en la tarde del 24 de enero, dos días después del homicidio de la joven, cuando esperaba un vuelo a Turquía, aparentemente para huir de las autoridades colombianas. Llegó a Catam en la noche del 25 de enero, donde miembros de la Policía Nacional de Colombia lo capturaron para presentarlo a la justicia.

En la noche del 26 de enero una juez con funciones de control de garantías adelantó la audiencia de legalización de captura y avaló el procedimiento. Sin embargo, la defensa presentó una apelación al considerar que no se podía legalizar la aprehensión, debido a que se habrían excedido los tiempos de judicialización del plazo preventivo y otras irregularidades.

El abogado de Poulos aseguró que el acusado feminicida duró más de 30 horas en un cuarto oscuro en el aeropuerto de Panamá, por lo que se habrían excedido los tiempos de habeas corpus. Sin embargo, en la audiencia de legalización el juez descartó esa posibilidad porque sostuvo que el tiempo que estuvo detenido en el país centroamericano no se tiene en cuenta debido a que se trata de un procedimiento migratorio de las autoridades administrativas de ese país.

La defensa se quejó por el acto de recibimiento de su cliente a la llegada a Colombia, sostuvo que las esposas moradas que le fueron colocadas eran muy apretadas y le generaron pánico, además que no se le permitió tener el celular para comunicarse con su familia. Así mismo, supuestamente, se perdieron 7.000 dólares que llevaba el presunto asesino en efectivo, que no le dieron el medicamento contra el colesterol y no contaba con un representante de la Embajada de su país.

Vale mencionar que, la audiencia para el juicio que está citada el 17 de abril, cuando la Fiscalía pedirá la máxima condena en contra del ciudadano norteamericano.

La Fiscalía considera que cuenta con suficiente material probatorio para demostrar que fue Poulos el asesino de Valentina Trespalacios, además que intentó quedar impune del crimen , con 50 pruebas técnicas y 100 documentales que ha recogido durante la investigación. Con esto esperan que se imponga una pena máxima de hasta 50 años de cárcel.