Jorge Bermúdez arremetió contra Carlos Antonio Vélez, quien fue su mentor en el periodismo

El periodista no se guardó nada contra su mentor. @jorgebermudezh/Instagram/Captura: Win Sports

La selección Colombia sub-17 cumple una discreta campaña en el Sudamericano de la categoría que se está llevando a cabo en territorio ecuatoriano. Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez sumaron la segunda derrota en línea en el campeonato tras caer 3-1 ante Brasil que dejó en estado crítico al combinado cafetero que se jugará la vida el miércoles 5 de abril antes Chile.

Te puede interesar: Carlos Antonio Vélez la emprendió contra algunos colegas: “No canto goles, yo no soy narrador y tampoco soy hincha”

La caía de la Tricolor en el Sudamericano sub-17 dejó un sabor amargo en varios periodistas por el desempeño del conjunto nacional que complicó sus aspiraciones a la clasificación al hexagonal del campeonato. Uno de los que se refirió al presente de la selección Colombia fue Jorge Bermúdez, mejor conocido como el Patrón.

En su canal de YouTube, El parche del fútbol, el comunicador aprovechó el espacio para atacar a uno de sus mentores por algunos conceptos “errados” que este le está compartiendo a la audiencia. El Patrón Bermúdez fue certero a la hora de referirse al comentarista Carlos Antonio Vélez, al que señaló de “Mentiroso”.

“Acá seguimos con la narrativa mediocre de la mala cancha, la Conmebol cómo permite jugar en estas canchas…como si estos muchachos hayan jugado en canchas pues…a los 17 años… (Ellos) están acostumbrados a jugar en esas canchas. Además, es para los dos, y Ecuador jugó bien”.

Acto seguido, El Patrón la emprendió contra el periodista manizaleño por defender los intereses de las altas esferas del fútbol cafetero:

“Yo escucho a ese Vélez, todos los días por defender a Monchito (Ramón Jesurun) y a esa rosca de la Federación, no, que tenemos jugadores muy técnicos ¿Técnicos de qué? Técnicos de nada, ahí no hay inteligencia de nada porque eso no se trabaja en el fútbol colombiano, mientras nosotros seguimos con esas narrativas, en Ecuador no hacen narrativas, no echan milonga, ni sacan excusas, en Ecuador trabajan y por eso nos ha superado”.

Y agregó: “Nos golea con la selección ecuatoriana en la eliminatoria, no le podemos ganar en Barranquilla y sacamos la excusa ‘ah es que se tiran al piso, es que hacen maña’. ¡No! Somos incapaces, no podemos, nos clavan seis, Independiente del Valle le clava cuatro a Junior, celebran todas las copas internacionales, nuestros equipos eliminados en dos partidos en la Libertadores y Sudamericana, apenas arrancan (…) mientras estamos con todo eso ellos trabajan, trabajan muy bien”.

Te puede interesar: A Carlos Antonio Vélez se le ablandó el corazón con la selección Colombia: “Valió la pena la madrugada”

Y por último dijo le dejó un mensaje a Carlos Antonio “¿Cierto Vélez? No le diga mentiras a la gente, que la técnica es precisión y aquí es lo que menos hay, tampoco hay entendimiento del juego. Eres alcahueta de Monchito”.

Otras polémicas de Carlos Antonio Vélez

No hay día en que Carlos Antonio Vélez no sea tema de conversación debido a sus picantes opiniones en Palabras Mayores de Antena 2. El manizaleño de 69 años no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar. Anteriormente, acusó a varios colegas de ser parcializados y ejercer la profesión con la camiseta puesta.

Te puede interesar: Terminó la primera etapa de la Vuelta al País Vasco: así les fue a Egan Bernal y a los otros ciclistas colombianos

“Aunque rompa mi eterno compromiso conmigo mismo de aguantar cualquier infamia con tal de no revivir cadáveres periodísticos o darles unos segundos de fama a solemnes desconocidos, les cuento que yo no canto goles, yo no soy narrador y tampoco soy hincha. No soy hincha de nadie, ni de la Selección”.

Habrá que esperar si el experimentado comentarista le responde a su pupilo con el que compartió cabina en la cadena de RCN hace algunos años, cuando Jorge Bermúdez daba sus primeros pasos en el periodismo.