Mujer se encadenó en la entrada de una agencia de viajes para protestar por una supuesta estafa: “Yo aquí compré mis tiquetes”

Desesperada por no saber nade de su dinero ni sus tiquetes, en Ibagué –la ‘capital musical’ de Colombia– una mujer decidió encadenarse a la puerta de la agencia de viajes en la que realizó una compra millonaria, para darse las vacaciones de sus sueños.

En total, pagó 4′455.000 pesos por dos tiquetes con destino a Chile, que, se supone, compró con un mes de anticipación, pero, aun así, nunca llegaron. Algo por lo que la agencia no le quiso responder. Así que, sin más remedio, decidió empezar una huelga, que terminó extendiéndose durante 12 horas, en las que estuvo de pie y sin alimentarse, algo que los mismos asesores de On Vacation intentaron desmentir.

“Llegué a la oficina del centro comercial La Quinta. Me atendió una mujer que portaba el uniforme de la empresa, llamada Yadira González. Yo llevaba el dinero en efectivo, pero me mandó para una entidad bancaria dentro del mismo centro comercial. Me dio un número de cuenta y yo consigné”, comentó la victima para ‘El Nuevo día’.

Y añadió que, precisamente, por temor a ser estafada fue que decidió comprar sus tiquetes en una agencia. En la que, lastimosamente, dio con una mujer que, según On Vacation trabaja para varias agencias de viaje, pero que, aun así, al momento del pago, estaba en su sede, con su uniforme y se identificó como trabajadora del lugar.

En la mañana en la que inició su huelga, la víctima recibió un reembolso de un millón de pesos, pero sigue sin saber qué paso con el resto de su dinero.

Desde la agencia aseguran no venden tiquetes aéreos y que, además, no ofrecen viajes a Chile: “Nosotros no vendemos tiquetes aéreos, vendemos estadía en nuestros hoteles. Ella no consignó a la cuenta de la empresa. Además, la vendedora ya le devolvió un millón de pesos (…) la señora compró unos tiquetes para Chile. One Vacation no maneja Chile. Los pagó a una cuenta de una persona natural, nunca los pago a una de On Vacation. Necesitamos que la señora traiga los documentos en los que dice que lo canceló (el dinero) a las cuentas de On Vacation, para poderle colaborar nosotros”.

Sin embargo, en medio de una entrevista grabada por el portal Noticias y Radio la afectada, refuta su punto, argumentando que, aunque “ellos dicen que no les consigné en las cuentas que tienen”, se entrevistó “con la señora acá, la conocí acá y por eso me dio la seguridad de comprarle a ella, porque dentro de estas oficinas me dio toda la información”.

Dice estar cansada de esperar “desde el 17 (de marzo). Yo compré el vuelo el 10 de febrero y volaba el 17 de marzo, hasta el 20 de abril, y desde entonces no hay plata, ni tiquetes”.

Por lo que, hizo un llamado a las autoridades competentes para que revisen su caso y le ayuden a encontrar una solución: “por favor, el hecho de que ella se haya identificado al uno venir a esta oficina eso da para uno poderles comprar, pero ellos solamente se han lavado las manos diciendo: ‘es que no está en nuestra cuenta’. Yo no tengo la culpa de que ellos contraten estafadores y que sean tan técnicos que, dentro de estas instalaciones, me vendieron esos tiquetes y ellos se lavan las manos, por eso estoy en la oficina y por eso me vengo a encadenar aquí, porque en este lugar fue donde yo compré”.

En Chile, ya había pagado otros cinco millones para alquilar un apartaestudio, gastandose sus ahorros en un viaje del que, por ahor, solo espera poder recuperar algo con la denuncia que interpuso en la Fiscalía.

En un comunicado, emitido horas más tarde, la agencia se pronunció de manera oficial, y, aunque planean tomar acciones legales en contra de Yadira, no hablan de brindarle una solución a su víctima, que fue timada justo en una de sus sedes: “la compañía rechaza esta actuación y se encuentra conversando con las autoridades para tomar acciones legales en contra de esta asesora, que engañó y perjudicó a la ciudadana a nombre de la organización de forma inescrupulosa. Actualmente estamos en contacto con la persona afectada, brindándole el soporte jurídico para instaurar procedimientos legales”.