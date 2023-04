El presidente Gustavo Petro dice que lo amenazaron de muerte: pidió al fiscal investigar activista que prometió mandarlo “al valle de los acostados”

Un usuario de TikTok amenazó de muerte al presidente Petro

Una grave denuncia hizo un internauta a través de la red social de videos YouTube: un usuario de TikTok declaró que asesinaría al presidente Gustavo Petro si lo tuviera de frente. “Si yo lo pudiera tener en frente, yo sí le hago lo que debería haber hecho hace mucho tiempo a alguien y es haberlo sacado del camino y haberlo mandado al valle de los acostados, ya que una basura como esa no merece ser llamado ser humano”, manifestó el usuario de TikTok denominado “andrumau”.

Según la persona que hizo la denuncia, este usuario suele hacer videos y publicaciones en contra del Gobierno nacional y además ha hecho invitaciones a un golpe de Estado.

En consecuencia, el mismo presidente Petro se pronunció en su cuenta de Twitter, pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que investigue a la persona que hace las amenazas en su contra. “Espero que el fiscal investigue al individuo que me amenaza y calumnia. Espero los resultados de la investigación”, trinó el mandatario nacional.

La mención de calumnia que hace Petro es porque el usuario que lo amenazó afirma en su corto de TikTok que “les recuerdo que torturaban a las personas de la manera más miserable, los amarraban de pies y manos a los árboles y los cogían de hamacas, contado por personas que estuvieron allá que fueron víctimas”.

“Si bien las redes sociales son una herramienta que nos permite a nosotros pelear, luchar y denunciar, también es una herramienta que hay que respetar y no se puede venir a amenazar a la gente; por aquí no se puede venir a decirle a la gente lo vamos a matar, le vamos a hacer esto le vamos a hacer lo otro, no. Aquí hay que denunciar y hay que denunciar con pruebas, pero invitar a golpes de Estado e invitar asesinar al presidente a la República, eso no puede seguir pasando a través de las redes sociales”, manifestó la persona que hizo la denuncia a través de YouTube y cuyo video fue replicado por el presidente de la República a través de Twitter. Por el momento, el fiscal general, o la misma Fiscalía, no se han pronunciado frente a lo sucedido.

Gustavo Petro volvió a lanzar pullas contra Nayib Bukele y los falsos positivos cometidos para maquillar cifras de homicidios

El presidente Petro volvió a cuestionar el régimen de excepción de Nayib Bukele. Presidencia de Colombia / Archivo.

El presidente Petro, lleva meses en una discusión con Nayib Bukele, primer mandatario de El Salvador, sobre la situación de seguridad de ambos países y las medidas que cada uno ha adoptado para afrontar la violencia durante sus gobiernos.

En esa medida, el mandatario de los colombianos volvió a cuestionar las iniciativas del régimen de excepción del país centroamericano para combatir el crimen y atacar a las pandillas. A través de su cuenta de Twitter, publicó un reportaje hecho por Infobae sobre las cifras de homicidios que fueron maquilladas en ese país para justificar el régimen al mando de Bukele.

“Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano”, señaló el presidente Petro haciendo referencia al texto que cuestiona la medida decretada por Bukele para combatir la violencia en El Salvador, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y la autenticidad de las cifras que ha mostrado esa administración para justificar la ampliación de dicho régimen.

En esa medida, Petro añadió: “En mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad, es la radicalización del proyecto democrático”, y aseguró que también se debe reforzar la democracia para que no se cometan ‘falsos positivos’.

El presidente de Colombia volvió a cuestionar a Bukele por el régimen de excepción de El Salvador. Twitter (@petrogustavo)

A las pocas horas de publicar ese trino, diputados de ese país criticaron al mandatario colombiano; incluso, algunos de ellos le recomendaron enfocarse en asuntos propios de Colombia, como mejorar la seguridad y combatir a los grupos ilegales presentes en este país.

Varios diputados de El Salvador respondieron el trino del presidente Petro sobre la política de seguridad de El Salvador. Vía Twitter (@petrogustavo)

Cabe mencionar que el último encontronazo que tuvieron ambos mandatarios fue el 28 de marzo de 2023. Ese día, Bukele aprovechó una publicación que hizo en la que mostró la manera en que se logró la incautación de un cargamento de cocaína en el que cayeron tres colombianos y sin mucho contexto etiqueto a Petro.

En su trino, inicialmente escribió: “Nuestra Fuerza Naval acaba de incautar un LPV a 520 Millas Náuticas de la Bocana el Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, con 3 tripulantes de nacionalidad colombiana. Se estima que contiene aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 30 millones de dólares”.

En un segundo mensaje señaló que este se sería en otro logro de su administración, ya que “esta se convierte en la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador (963 kilómetros)”. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Bukele procediera a mencionar al presidente colombiano sin mucho contexto, usando dicha publicación en la que se destacó la incautación.

Trino Nayib Bukele

Al parecer sería un mensaje directo a cómo desde El Salvador se estaría implementando la política antidrogas, que dista de lo que ha señalado el presidente Gustavo Petro, quien en múltiples declaraciones sobre el tema ha mencionado que la política internacional aplicada los últimos 30 años ha fracaso y debería volcarse a la legalización y la atención médica.

Por su parte, el presidente Petro respondió señalando en un corto mensaje que esto no habría sido posible sin la ayuda de las autoridades colombianas: “Otra tonelada y media de cocaína que cae cerca de El Salvador, gracias a la inteligencia y ayuda de la Armada Colombiana”.