Julio Avelino Comesaña comentó por qué no dirigió a Millonarios: “Ese fue un deseo que no se cumplió”

El uruguayo pasó como jugador en el Embajador. Imagen: Colprensa

El entrenador uruguayo Julio Avelino Comesaña hace parte de las páginas doradas del Junior de Barranquilla, en el que tuvo 10 ciclos consiguiendo cinco títulos siendo hasta ahora el técnico que más veces ha ganado con el conjunto Tiburón, al que llevó a su primera final internacional en 2018, cuando el conjunto Rojiblanco cayó en la Conmebol Suramericana ante Athletico Paranaense.

Su última experiencia en el banquillo fue con el Junior de Barranquilla aunque terminó más rápido de lo pensado pese a que clasificó al Tiburón a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor, que quedó en manos del Deportivo Pereira. Cabe recordar que la vacante de Julio Avelino Comesaña fue tomada por Arturo Reyes, que ya no está en la dirección técnica del club.

Su vínculo con Colombia comenzó en 1972 cuando llegó a Millonarios procedente de Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina, gracias a la gestión del presidente de ese momento, Ignacio Klein. Con el conjunto Embajador fue campeón en ese mismo año. En 1973 pasó al Junior de Barranquilla en el que tuvo dos etapas siendo campeón en 1977.

En Colombia también defendió los colores de Unión Magdalena e Independiente Medellín, también jugó en Danubio de Uruguay y Ferro Carril Oeste de Argentina. En 1981 colgó los guayos en el Poderoso de la Montaña, en el mismo que comenzó su carrera como entrenador en 1982.

Curiosamente, Comesaña nunca dirigió a Millonarios, si lo hizo en Independiente Santa Fe en dos oportunidades, El estratega uruguayo de 75 años confesó en diálogo con el programa El VBAR de Caracol Radio que estuvo muy cerca de llegar a las toldas azules, sin embargo, nunca se dio. “Esa pregunta me la hacía siempre. Ese fue un deseo que no se cumplió”.

El Charrúa aprovechó para referirse al conjunto de Alberto Gamero: “Nunca los escucho hablar, nunca ganando o perdiendo nadie dice nada, no hay ningún escándalo de nada… apenas sé quiénes son (…) el equipo tiene una manera de jugar con armonía, venden jugadores… Sí, falta ganar una Liga, pero hay que hacerlo. También es cierto que desarman bastante al equipo y toca empezar de nuevo… Es lógico que cuando salen jugadores y llegan nuevos es normal que el rendimiento no sea el mismo”.

Por otro lado, el ex Junior de Barranquilla se refirió al recambio generacional que viene afrontando la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Si son jugadores que están en una buena condición y traen competencia encima, uno no puede despreciar esas capacidades y sus experiencias. Pueden no ser titulares, pero sí muy valiosos adentro del equipo. Lo que no se puede tener es jugadores que vivan del diario de ayer, sino que den una mano para todo lo que se necesite (…) el mayor que esté ahí, debe saber comportarse en esas situaciones, cuando el protagonismo es para esos muchachos que llegan”.

En el país, Comesaña ha dirigido a Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Unicosta, Real Cartagena y Patriotas Boyacá. También pasó por la Unión Española de Chile, Danubio, Sol de América, Racing y River Plate de Uruguay, Cuenca de Ecuador y Colón de Santa Fe de Argentina.

En 2011 fue asistente técnico de Leonel Álvarez en la selección Colombia, una aventura que solo duró unos meses tras la destitución del antioqueño debido a los malos resultados en las eliminatorias.