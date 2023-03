Lina Tejeiro respondió a quienes la llaman señora por su pelo

La llanera respondió de la manera en la que sabe hacerlo, con humor e ironía en sus redes sociales

Lina Tejeiro es una de las celebridades que mayor interés despierta entre sus seguidores por cuenta de las publicaciones que hace en TikTok o Instagram, haciendo imitaciones de audios que se vuelven virales rápidamente, como el de la vicepresidenta Francia Márquez con la polémica respuesta sobre el uso del helicóptero.

También destaca por las polémicas que ha protagonizado por cuenta de sus comentarios y respuestas en redes sociales, ya que en ocasiones ha sido tildada de egocéntrica y vanidosa. Sin embargo, también hay quienes le expresan su cariño, puesto que argumentan que puede manejar su carrera como mejor le convenga.

Recientemente, la llanera respondió a uno de esos cuestionamientos que hacen sus seguidores constantemente en sus plataformas digitales, por el hecho de que le han dicho que su más reciente cambio de look la hace ver de más edad. Por eso, a través de las InstaStories entregó la contundente respuesta a sus más de 10 millones de seguidores.

Lina Tejeiro es llamada "señora" por la forma en que ha decidido llevar su larga cabellera. @linatejeiro/Instagram

Yo me cepillé el pelo y me quedó tan lindo que no me aguanté las ganas y dije sí, voy a presumirlo, gústele a quien le guste, voy a presumirlo, así parezca una señora, voy a presumirlo, soy una señora con un pelo hermoso”, fue la primera respuesta que entregó la actriz.

Luego de esta respuesta, cargada de ironía para sus haters, Tejeiro soltó algunas carcajadas y agregó que esta trabajando en “dejar de ser tan insoportable”, sin embargo, al final es algo que disfruta hacer porque los comentarios de las personas es lo que han llevado a que sus interacciones tengan ese picante.

Los comentarios no se hicieron esperar, ya que la respuesta de la actriz fue replicada por la página de chismes Inforfaranfulacolombia en Instagram, y los internautas salieron en defensa de la llanera: “me imagino el cabello de la que la criticó”; “pa’ qué, pero es verdad, su cabello es hermoso”; “todo en ella es hermoso”; “mamacita, cómo sea te ves hermosa, así sea como una señora”, entre otros.

Lina Tejeiro compartió su regreso a Instagram con una fotografía, presumiendo su cambio de look. @linatejeiro/Instagram

A Lina Tejeiro le dicen “ordinaria” en redes sociales y así respondió

Pero esta no es la primera vez en que la actriz es duramente criticada en redes sociales, pues hace algunas horas le preguntaron también por el volumen de cabello que presumía, y cansada de que le preguntaran si utiliza extensiones, decidió publicar un video en el que hizo un lipsink para explicar que sí utiliza esos complementos. Allí, con un sentido del sarcasmo al cien por ciento la actriz expresó:

“¿Dónde compraste esta peluca? Yo esta peluca la he estado deteniendo de todos los pelos que se me caen del cul*, de la panoch*, del sobaco. Todos los pelos que se me caen los colecto y pude lograr hacerla, en entre seis a doce meses, creo que me duró como un año en hacerlo. Fue muy fácil, porque yo soy una mujer super peluda. Y de echo me preguntaron si yo quería salir en la película de Jumanji, si quería ser el chango porque realmente soy muy peluda [...]”, respondió la actriz.

Rápidamente, el video se viralizó y muchos fueron los comentarios de varios internautas a los que el clip les pareció muy cómico y bastante divertido. Sin embargo, muchos otros seguidores acusaron a Lina de ordinaria por las peculiares palabras con las que la actriz “confirmó” de dónde sacaba la “materia prima” para hacerse sus extensiones.