“Café con aroma de mujer” inspiró película con un nuevo giro

Café con aroma de mujer ahora será película con un nuevo giro

Café con aroma de mujer es una telenovela creada por Fernando Gaitán, ‘nada más y nada menos’ que el guionista y productor de telenovelas y series de televisión que cobró mayor fama y reconocimiento tras brindarle al mundo lo que sería una de las reproducciones de la pantalla chica y grande más aclamada y querida de la historia: Yo soy Betty, la fea.

Café con aroma de mujer fue estrenada en Colombia el 10 de mayo de 2021, a través de la cadena televisiva colombiana RCN Televisión mientras que en los Estados Unidos fue emitida por Telemundo, pocos días después.

Indiscutiblemente la serie se ha hecho con renombre tras ser una de las más populares de la televisión colombiana, tanto así que a un año de haberse lanzado recibió el premio TV y Novelas a la Mejor Telenovela. Fue una historia originalmente concebida por Gaitán que tuvo el ‘toque mágico’ y reunió el ‘maravilloso’ combo conformado por Margarita Rosa de Francisco, Guy Ecker, Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristóbal Errázuriz y Myriam de Lourdes, entre los actores más destacados.

Cuando seas mía y Destilando amor son los nombres de las dos adaptaciones populares hechas en México con base en Café con aroma de mujer, estas fueron desarrolladas en 2021, gracias al remake de Yalile Giordanelli, que hizo una nueva versión de la telenovela homónima para cautivar nuevo publico.

Ya estaría en rodaje la nueva producción cinematográfica / Instagram

Hoy por hoy la serie todavía se transmite por el canal que la vio nacer y en el desarrollo de las producciones mexicanas se contó con la participación de Laura Londoño, William Levy, y Carmen Villalobos, esta misma edición también ocupó su slot en Netflix.

No obstante, esta no sería la última versión que vería el público, pues según reveló el periodista Carlos Ochoa, especialista en telenovelas, Juan Sebastián Valencia prepara una alternativa, pero “no es la misma historia original ni están robando derechos de autor”.

Juan Sebastián ha trabajado tanto en la pantalla chica como en la grande, se ha dedicado a hacer teatro y publicidad durante los últimos 20 años, su experiencia con la narración de historias y su habilidad para la creación de imágenes poderosas le han permitido convertirse en un artista multidisciplinario con créditos como escritor, director, director de fotografía, editor y productor. Tiene una Maestría en Bellas Artes en Cine (MFA) y una Licenciatura en Administración de Empresas.

La famosa telenovela tendrá un nuevo giro / RCN Televisión

La popularidad entre el público fue tal que incluso en la redes fueron bautizados como Bernarlos. No obstante, ahora está en marcha una película al estilo de Café con Aroma de Mujer, pero en esta el amor principal será entre dos hombres y hasta donde se sabe, dará mucho de qué hablar, pues incluirá escenas explícitas.

Esto ha llamado la atención de los internautas, quienes afirman que es una “avance” para la sociedad colombiana que parecería todavía ser un poco machista y hasta en ciertas ocasiones, homofóbica. El director apareció en sus historias anunciando que tenía presupuesto para contratación mediante el mensaje: “Estoy buscando dos actores en Pereira porque voy a rodar en marzo”, los lugares donde rodará serán Calarcá, Armenia y Risaralda.

‘Cambia, todo cambia’ cantaba Mercedes Sosa y con eso a los nuevos tiempos se le debe lo prometido. En esta nueva versión de la novela y tras el mensaje difundido por las redes sociales ya se confirmó que habrá una ‘fogosa’ trama de amor gay entre Bernardo y Carlos, quienes serán interpretados por los actores colombianos Juan David Agudelo y Raúl Ocampo y harán de la querida serie una película.