Golpistas, sinvergüenzas y fachos: así reaccionó el petrismo la campaña de “Libertad y Orden” de alcaldes y gobernadores

Gustavo Bolívar criticó el llamado de los gobernadores al Ejecutivo, de que se imponga ordden ante el deterioro de la seguridad en el país. (Colprensa)

Con la insignia de “libertad y orden”, habida en el escudo de Colombia, durante el puente festivo este fue el llamado que le hicieron los gobernadores del país al presidente, Gustavo Petro, ante la escalada de violencia que se vivió sobretodo en el departamento de Antioquia, así como en otros departamentos de Colombia.

Aunque en el marco de este llamado generalizado de los gobernadores fue reiterado el apoyó y acompoañamiento al presidente Petro, si se refirieron a la necesidad de reforzar el apoyo y rol de la Fuerza Pública, lo que despertó fuertes críticas por parte del oficialismo.

De hecho, ante este llamado generalizado que hicieron los gobernadores del país, que dicho sea de paso, desde el jueves de la semana pasada denunciaron, conjuntamente con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación, que precisamente por la alteración en el orden público podrían verse afectadas las elecciones regionales del 2023, hubo varias reacciones de algunos de los escuderos por parte del Gobierno Nacional, que llamaron la atención sobre el silencio que hubo durante los años pasado de gobierno uribista.

Por ejemplo, el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, le hizo una pregunta clara a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera: “¿Por qué durante el gobierno de las 300 masacres, de los más de 1.000 líderes sociales asesinados y persecución a la oposición usted nunca dijo “Libertad y orden”? ¿Se suma usted al golpe de estado blando? ¿O está distrayendo la atención porque sabe que Aida Merlano mandará a sus jefes a la cárcel?”, trinó el exparlamentario Bolívar, quien aprovechó para echar una pulla relacionada con el uso de aviones durante el cuatrienio del expresidente Iván Duque.

Trino Gustavo Bolívar

“Los que aplaudieron que Iván Duque le prestara un avión a Juan Guaidó y que Ñeñe Hernández usara helicópteros del Ejército, ahora indignados porque a la Vicepresidenta, Francia Márquez, victima de atentados, use de vez en cuando un helicóptero para que no la maten. La doble moral de la rastrera oposición”, añadió Gustavo Bolívar.

No obstante, el martes 21 de marzo el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el gobernador del Quindio, Roberto Jaramillo, le respondió a Gustavo Bolívar que hablar de libertad y de orden no es ningún golpe de estado.

“Esto no es un mensaje de oposición, no es ningún golpe de Estado. Queremos un país en libertad, pero un país con orden. No es un mensaje de agresión (…) Es un mensaje en el que estamos diciendo que están pasando cosas delicadas en las regiones”, indicó el gobernador Jaramillo a Blu Radio, refiriéndose, entre otras cosas, al cese bilateral con el Clan del Golfo y la necesidad de imponer el orden constitucional.

Otros militantes reaccionaron

Otro de los militantes del Pacto Histórico que se refirió a este llamado al unisono de los gobernadores fue el concejal del Polo Democrático Alternatico, Carlos Carrillo, quien escuetamente trinó lo siguiente: “Todos los fachos están trinando: Libertad y orden. ¡Ah, y Ariel Ávila y Claudia López. ¡Momento!”, trinó.

Trino Carlos Carrillo

No obstante, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, fue hondamente crítico frente a este llamado proveniente de los departamentos: “Muchos de esos departamentos y municipios que colocaron el hashtag, “libertad y orden”, se gastan la plata de la seguridad en conciertos, partidos de fútbol y demás cosas. Ahora vienen a dar clases ética y de seguridad. Sinvergüenzas”, trinó el parlamentario verde.

Trino de Ariel Ávila

Lo que hicieron los departamentos

Vale la pena recordar que ayer varios gobernadores publicaron, a través de sus redes sociales, el escudo de Colombia, con la insignia, “libertad y orden”, a manera de llamado, o SOS al Gobierno Nacional, para que se ponga al frente de la crisis de orden público que vive el país.

“El problema que aquí vivimos es complejo y nos exige presencia integral del Estado con control territorial legítimo y firme, pero también con más inversión social. Ya hemos confrontado desafíos enormes y este también lo superaremos, requerirá valor y sacrificio”, señaló el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien fue claro al advertir al ejecutivo el lunes 20 de marzo a través de su cuenta de Twitter, que la situación en el Bajo Cauca está exigiendo a un estado fuerte tanto en inversión social, como en firmeza contra la ilegalidad.

Este fue un SOS que lanzaron los departamentos en el marco del Consejo de Seguridad que se adelantó al despuntar la semana en Caucasia, en donde se acordó, con el Ejecutivo, mantener la presencia de la Fuerza Pública en el Nordeste y Bajo Cauca. “No estamos persiguiendo a la pequeña minería, por el contrario, queremos avanzar en formalización de pequeños mineros y mineros ancestrales”, puntualizó el gobernador.

Y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dijo que “siempre deben prevalecer el apoyo a nuestra fuerza pública, que no la ha tenido fácil, y que los grupos al margen de la ley que no entiendan el mensaje generoso del Gobierno les sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la Constitución para mantener siempre la libertad y el orden en nuestros territorios”.